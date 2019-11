El Sindicato de Médicos amenaza con la huelga si Casado no da soluciones

El Sindicato Médico CESM Castilla y León, que representa a más de un tercio de estos profesionales en la comunidad autónoma, llegará a las movilizaciones y en concreto a la huelga si la Consejería de Sanidad no da soluciones a un sistema sanitario «inviable» principalmente por la falta de profesionales. El CESM, presidido por José Luis Díaz Villarig, que ayer celebró su asamblea general en Soria, criticó el papel de la consejera, Verónica Casado, que «no tiene un proyecto claro, no tiene financiación y no ha pedido la colaboración de nuestros organismos profesionales», matizó.

Tras hacer un repaso sobre la situación de la atención primaria con profesionales sobrecargados y envejecidos, y la hospitalaria, donde «no habrá reposición tras las jubilaciones porque no hay especialistas formado para ello», el secretario general del sindicato, Tomás Toranzo, indicó que estarían «dispuestos a llegar a la conflictividad en su máxima expresión que es una huelga en el sector sanitario para exigir soluciones que hagan viable el sistema, y tener unos profesionales motivados, competentes para dar la mejor asistencia que se puede dar». «Si no se da respuesta a las necesidades, no se dan soluciones a corto plazo y no se atienden nuestras reivindicaciones estaremos dispuestos a cuantas acciones sean necesarias de movilización, presión, sensibilización y de buscar complicidad de los ciudadanos», recalcó, sin dar plazos sobre sus planes de movilizaciones.

El Sindicato Médico cargó las tintas contra los responsables de la Consejería con quienes se han reunido y a los que han trasladado por escrito sus propuestas, sin que exista una predisposición por su parte, denunciaron. Eso a pesar de que la consejera conoce perfectamente la situación por su profesión de médico. «No hay peor cuña que la de la misma madera», dijo recurriendo al refranero para explicar el papel que Casado está jugando. «Lo que hemos visto hasta ahora no nos gusta está teniendo conflictividad, con alcaldes y ciudadanos, y con nosotros no se comporta como órgano de representación», pronunció Díaz Villarig.

El CESM aboga por un paco por la sanidad «entre todos». «Es necesario que haya un cambio y lo tenemos que hacer todos de forma consensuada», añadió, y en ese sentido reconoció que ellos como profesionales tienen su receta para solucionar las disfunciones del sistema sanitario pero sostienen que es el Ejecutivo de la Junta de Castilla y León el que tiene que plantearla.

Los directivos del sindicato advirtieron una vez más de los problemas que se generarán cuando se vayan produciendo las jubilaciones previstas de profesionales, ya que en torno al 54 por ciento de los que trabajan en atención primaria cumplirán los 65 años en el próximo lustro.

Una circunstancia que afectará especialmente a Soria, así como a otras zonas de la comunidad autónoma de difícil cobertura. «Las jubilaciones peores de sustituir son las de Soria, frente a otras provincias como Valladolid o León», especificó el presidente del Sindicato Médico, precisamente por la falta de incentivos para que los galenos acepten destinos como la provincia soriana donde «la situación es mala», recalcó Díaz Villarig.

Las previsiones no son buenas en atención primaria pero pueden ser incluso peores en hospitalaria ante las futuras jubilaciones. «Hay especialidades que van a ser imposibles de cubrir y la Consejería sin decir su propuesta. No va a haber reposición porque no hay especialistas formados para ello», afirmó Toranzo, exigiendo que la consejera replantee el plan de recursos humanos «que es ficticio».

En ese sentido, y en el caso concreto de atención primaria y los consultorios del medio rural, el sindicato alertó de «las tentaciones» de la Consejería de Sanidad de sustituir médicos por enfermeros, «un fraude y una barbaridad», destacaron desde CESM. «No ocurre porque lo estamos denunciando pero hay tentaciones y declaraciones de la propia consejera, que lo que puede hacer una enfermera que no lo haga un médico», señaló el presidente del sindicato.

Recordó la necesidad de implantar incentivos para atraer médicos –de hecho reclama que Soria sea declarada de forma íntegra zona de difícil cobertura–, denunciando la situación en la que se encuentran, mencionando en concreto el medio rural donde «se consume una gran cantidad de médicos», aunque parte de su jornada sea para desplazarse de un pueblo a otro, con profesionales que apenas tienen una treintena de tarjetas sanitarias, algo que hace el sistema «inviable».