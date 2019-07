Los sindicatos alertan de que la «falta de liquidez» ahoga a Aleia

El proyecto de Aleia Roses en Garray pasa por un momento complicado. Tanto UGT como CCOO, que tiene representación en el Comité de Empresa, confirmaron que la firma está en una «situación límite» debido a los problemas generados por la «falta de liquidez». El pasado día 20 desde el departamento de Recursos Humanos se comunicó a la plantilla que los problemas de financiación que acucian a la empresa impedían afrontar el pago de la extra prevista para el día 20 de julio. Según UGT, Aleia aseguró que el pago se hará el próximo día 31, pero en la plantilla hay temor de que no llegue el dinero. Precisamente, el día 31 está prevista una reunión en la que se dará a la plantilla más detalles de la situación económica de la empresa en la que actualmente trabajan 307 personas.



El responsable de la Federación de Industria de UGT –que tiene la presidencia del Comité de Empresa– en la provincia, Pablo Soria, explicó que el día 20 de julio se traslada a la plantilla que no se abonará la paga extra en la fecha prevista y que se abonará «a principios de agosto». «El día 31 es clave, nos dirán si se paga o no», comentó. Soria aseguró que desde el sindicatos son «muy pesimistas» con la situación de Aleia. «Ahora mismo la interlocución es a través del director de Recursos Humanos, no sabemos qué ocurrirá porque no hemos podido hablar con la dirección financiera».



Soria quiso mostrar su preocupación ya que en la firma trabajan ahora mismo 307 personas. «Estamos expectantes, vigilantes y preocupados», reconoció. «Nos dicen que están buscando financiación, pero es una información que no llega del departamento financiero, sino del de Recursos Humanos». «Nosotros queremos que la empresa hable, sea transparente, queremos abordar el tema con seriedad y estamos abiertos a ayudar en todo lo que sea necesario para asegurar el futuro de la empresa», remarcó.

Desde UGT desvelaron que los primeros problemas se detectaron en el mes de junio. «Se pagó a la mayoría de trabajadores, pero hubo un grupo de 71 personas que cobraron más tarde», comentó. Las dificultades se hicieron más evidentes con la decisión de no abonar la paga extra. «Ahora mismo hay dudas de que llegue el pago el día 31 y después la nómina que se tiene que pagar entre el uno y el cinco de agosto», incidió.



Comisiones Obreras describió el mismo escenario. El secretario de Política Industrial de la Federación de Industria de CCOO en la Comunidad, Miguel Breznes, indicó que «ahora mismo hay un retraso en el pago, la empresa reunió a la plantilla para comentar que la situación es límite y que falta liquidez». «Desgraciadamente, no nos sorprende, hace un año ya denunciamos que la gestión era errática», explicó el sindicalista, «en 2018 se despidieron a 100 personas sin justificación y firmaron como improcedentes». Además, desde CCOO aseguran que los productos de Aleia –las rosas– «no se venden al precio que ellos desean porque la calidad no es óptima». «Hay temor a que no se cobre porque no hay liquidez», insiste.

Desde Comisiones Obreras consideran que la empresa debe buscar soluciones como la refinanciación de la deuda o una nueva línea de crédito que otorgue liquidez a la firma. «Ahora mismo no sabemos si están negociando alguna propuesta de este estilo», remarcó. «No quiero ser agorero, pero la verdad es que tiene mala pinta», concluyó Breznes.