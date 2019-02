Los sindicatos piden la «suspensión cautelar» del concurso de bomberos

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Soria ha impugnado la composición del tribunal para el concurso de bomberos, según anunció ayer el órgano de representación laboral a través de un comunicado.Por este motivo reclaman la «suspensión cautelar» del proceso. El punto de fricción con el equipo de Gobierno es que la parte sindical considera, en base al acuerdo de personal funcionario, que uno de los miembros del citado tribunal debe ser uno de los vocales de la Junta de Personal. Sin embargo, el equipo de Gobierno ha aplicado el artículo 60.2 del Estatuto del Empleado público que establece que «el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección». Fuentes municipales insistieron en que «en este apartado se incluirían los representantes sindicales que al igual que la parte política no tendrán voto en estos procesos selectivos».



El conflicto por la composición del tribunal vuelve a reflejar las discrepancias que existen entre la Junta de Personal y el equipo de Gobierno. A través de un comunicado, desde la representación laboral recuerdan que durante los últimos años se ha denunciado «los incumplimientos unilaterales por parte de la empresa de las condiciones pactadas en el acuerdo/convenio de personal que ha supuesto desde su firma un inmenso fraude para todos los empleados municipales».



Desde la Junta de Personal recordaron el artículo del acuerdo del personal funcionario relativo a los órganos de selección de persona que expone «los tribunales que estarán integrados al menos por cinco miembros, serán colegiados y...contarán un con presidente, un secretario y los vocales que determine la convocatoria, siendo designado uno de los vocales por la Junta de Personal». Otro punto que destacan es que «los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie».



En base a estos artículos, desde la representación laboral denuncian lo que consideran «la interpretación retorcida y la imposición unilateral del criterio de la empresa». Asimismo creen que se produce un «menosprecio» a la comisión paritaria del texto refundido del estatuto básico del empleado público en lo referente al artículo 60 que habla sobre los órganos de selección. «Para la Junta de Personal, la mera propuesta de un vocal a los tribunales calificadores, que en todo caso no ejerce en representación de la misma actuando a título individual, no implica necesariamente la designación de ningún representante sindical, circunstancia paradójica que parece no conculcar ninguna legalidad cuando el sindicalista es propuesto como vocal por el propio alcalde como es el caso en este proceso», aclaran.



Los sindicatos consideran que el equipo de Gobierno pretenden «ejercer un control absoluto de los componentes del tribunal», una circunstancia que «contraviene lo firmado por el propio alcalde y negando de hecho la presunta disponibilidad a la participación y a la transparencia en los asuntos municipales de Soria». En este sentido alegan que el funcionario propuesto por la Junta, al igual que el propuesto por el alcalde, «actúa a título individual y ha tenido tradicionalmente el mismo perfil técnico exigible y adaptada a cada una de las convocatorias».



Desde la Junta de Personal afirman que «las bases, dentro de las atropellados procesos promovidos por la concejalía de Personal, en la que se suceden responsables políticos inoperantes, no incluyen estos nombramientos, desconociendo la composición del citado tribunal, algo que puede invalidar todo el procedimiento selectivo». El comunicado concluye indicando que «mientras se defiende la validez del propio acuerdo de funcionarios, así como los derechos del vocal que debe proponer la Junta de Personal, con pleno derecho de voz y voto, en tanto en cuanto se sustancia esta impugnación, la Junta ha solicitado que se suspenda cautelarmente estro proceso». Por último recuerdan que la selección de bomberos «se lleva torticeramente demorando desde el año 2016».