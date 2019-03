Los sindicatos replican a FOES que el sueldo atrae trabajadores

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) aseveró el viernes que la falta de trabajadores en la provincia lleva al riesgo de parón en las empresas sorianas. De hecho, cifró en 3.600 el número de personas en edad de trabajar perdidas en los dos últimos años, muy por encima del descenso poblacional. Para paliarlo reclamaron medidas como beneficios fiscales, subvenciones para invertir en empresas, infraestructuras o flexibilizar el cupo de trabajadores extranjeros.

Sin embargo, a juicio de los sindicatos mayoritarios, la Federación se olvidó de un extremo que suele atraer trabajadores: Subir los salarios para hacerlos más atractivos y que no suponga un inconveniente quedarse en Soria... o incluso venir desde otras provincias a trabajar y formar una nueva familia.

El secretario general de CC OO en Soria, Javier Moreno, fue claro. «Si se ofrecieran puestos de trabajo con buenas condiciones salariales y laborales, evitaríamos que los jóvenes se fueran». La frase se sustenta tanto en la experiencia como en estudios del propio sindicato.

Moreno quiso «partir de la base de que en los últimos años siempre que ha habido un movimiento migratorio ha sido como consecuencia de la búsqueda de una situación mejor que en el punto de partida». Como ejemplos citó la emigración en los años 50 y 60 desde el mundo rural a las ciudades «buscando mejores condiciones laborales y sociales»; o cómo los estudios de CC OO sitúan esta causa entre el principal argumento de los inmigrantes que llegaron a Soria especialmente antes de la crisis.

«Ahora estamos en la misma situación. Los jóvenes salen de la provincia a estudiar y ya no regresan. O salen en edad de trabajar y no retornan porque aquí no se les ofrece un trabajo acorde al de otros lugares», aseveró el responsable del sindicato en Soria. De hecho apuntó que esta mejora en las condiciones laborales haría, en el caso de los puestos cualificados, «que contribuyese a que personas formadas desembarcasen en la provincia». En el caso de los no cualificados, «igual. Si las condiciones son buenas, no marcharían jóvenes y vendrían familias a establecerse.

Moreno se preguntó «¿quién se viene a trabajar a Soria por cuatro pesetas y media? Con buenos salarios la gente vendría a nuestra provincia». Por ello refrendó propuestas como «las mejoras fiscales o que el Gobierno tenga un gesto para que mejoren las empresas y eso permita incrementar los beneficios», pero lo completó con un «llamamiento a darles buenas condiciones a los trabajadores» para que las ofertas en otras provincias no resulten tan atrayentes.

Por ejemplo recordó que en Soria hay trabajadores que no operan «bajo el ámbito de ningún convenio colectivo. Animamos a la patronal» a que se asocie por sectores y negocie un marco con buenas condiciones para que esos trabajadores no se marchen. «No pueden pretender incrementar los beneficios a costa de los bajos salarios.



Por otro lado, también hizo un llamamiento tanto para ampliar la oferta universitaria –y en más de una titulación– como para atraer empresas que permitan absorber a esos titulados de forma que se queden a trabajar aquí en lugar de retornar a sus lugares de origen. También alabó el alto grado de inserción laboral que se está registrando en la Formación Profesional e instó a reforzar los lazos entre los centros que la imparten y las empresas, evitando así que los jóvenes formados se escapen.

Por su parte, desde UGT Alberto Lozano, también replicó a FOES que uno de los factores de esa pérdida de trabajadores está en las mejorables condiciones laborales. «Desde nuestro punto de vista se ha perdido población y población activa por falta de oportunidades». A su juicio hay «carestía de trabajaos dignos y de empresas con salarios que hagan atractivo quedarse en Soria», sentenció.

Lozano insistió en que es lícito y lógico obtener beneficios con una empresa, pero «ganar a costa de los trabajadores no es la fórmula». Para el representante de UGT hay «empresas que ya dan beneficios reales, incluso por encima de lo que ganaban antes de la crisis. Pero esos beneficios no llegan a los trabajadores» en forma de mejoras. Por ello instó a «repartir el pastel» en cierta medida para evitar que los trabajadores vean con buenos ojos una mejora aparejada a dejar atrás la provincia.

A su juicio «en Soria los salarios son muy, muy, muy bajos», algo que corroboran diversos estudios, sobre todo si se compara con lugares que reciben emigrantes sorianos como Madrid, Cataluña o el País Vasco. Sin embargo «la gente quiere construir su vida y con los salarios bajos no se puede, tiene que marcharse a otra provincia».

El salario medio en Castilla y León era en 2017 el cuarto más bajo de las 17 Autonomías. En Soria no llegó a los 19.000 euros. La media nacional pasó de los 23.000 euros, por lo que simplemente equipararlos, sea mediante subidas o creando cualificados, supondría una subida media de más de 4.000 euros al año por trabajador.

En definitiva, desde los dos sindicatos mayoritarios se apoyaron en buena medida las demandas de FOES para mejorar la situación del mercado laboral en Soria, pero hubo un mensaje muy concreto a la patronal. Y es que, siempre en sus opiniones, subir sueldos también atrae y fija trabajadores.