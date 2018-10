Siscart pide que las nuevas obras del patio incluyan calabozos

El presidente de la Audiencia Provincial de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, reclama al Ministerio de Justicia que las obras pendientes de ejecutar en el patio trasero del Palacio de los Condes de Gómara incluyan calabozos para los detenidos, supliendo así una carencia de los juzgados donde únicamente unas salas de custodia tendrían ese fin, «pero no cumplen las medidas de seguridad», como destaca el magistrado.

La petición ya ha sido trasladada al Ministerio de Justicia y se está a la espera de que los arquitectos estudien esta posibilidad. «Ahora hay dos habitaciones para custodia de los detenidos y ruedas de reconocimiento, pero no son adecuadas. Por eso hemos pedido que se incluyan calabozos en las obras del patio trasero», explica Sánchez Siscart sobre la entrada por donde accederán los detenidos, que evitan así la exposición pública por la puerta principal.

Esta obra está pendiente de licitar, por lo que el presidente de la Audiencia confía en que sea posible la adecuación o bien de un nuevo espacio o en el subsuelo. No obstante, todavía no hay plazo para la ejecución de estos trabajos, que previsiblemente iban a empezar a continuación de las últimas obras de reforma y rehabilitación acometidas y que finalizaron el pasado mes de abril. «Dijeron inicialmente que podrían estar terminadas a finales de año pero estamos en octubre y todavía no están licitadas. No sabemos cuándo será», indica el magistrado, quien incide en la «conveniencia y necesidad» de estas obras por cuanto facilitarán al juzgado de guardia.

Precisamente las dependencias que se habilitaron para acoger a los detenidos en la última reforma, la que finalizó en abril, se encuentran en el nuevo juzgado de guardia, que todavía no ha entrado en funcionamiento porque no se le ha dotado de los equipamientos pertinentes. «Se podría haber puesto en marcha pero faltan los medios tecnológicos, los aparatos de grabación y conexión», especifica.

Hasta que el juzgado de guardia no esté en marcha, las dependencias para custodia de detenidos tampoco se pueden utilizar, con lo que, mientras tanto, los detenidos han de esperar en los pasillos, con el consiguiente trastorno tanto para el resto de administrados como para los funcionarios y ellos mismos.

Este aspecto ya fue denunciado por Comisiones Obreras quien tildó la actuación del Ministerio de Justicia en la ejecución de las obras de reforma de «improvisación total» al no contemplar unos calabozos que permitan albergar a los detenidos cuando sean conducidos a los juzgados para situaciones como toma de declaración u otras actuaciones judiciales. «Una vez finalizada la obra se dan cuenta del problema que supone para los ciudadanos y trabajadores tener a los detenidos en los pasillos», apuntan desde CC OO.

También desde CSIF se puso de manifiesto esta carencia y la incongruencia de realizar unas obras de reforma y no contemplar espacio para calabozos, algo básico en los juzgados.

Sánchez Siscart indica a este respecto que la situación es «provisional» en el palacio de Justicia, pendiente tanto de la puesta en funcionamiento del juzgado de guardia como de la implantación de la Nueva Oficina Judicial, un modelo diferente de organización en virtud del cual se acometieron las últimas obras pero del que no se conocen plazos de puesta en marcha.

La reorganización definitiva también tendrá mejoras para las víctimas de violencia de género por cuanto permitirá agrupar los servicios para su atención, actualmente desperdigados por el Palacio de Justicia, una parte de ellos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que es el que se encarga de los asuntos de violencia de género y de familia. Sánchez Siscart insiste en que la oficina de atención a las víctimas y las del psicólogo y trabajador social han de tener un acceso más reservado, «porque es un tema sensible».

«Ahora hay un despacho en una zona más reservada del juzgado, porque lo que intenta el personal es que cualquier víctima esté preservada y bien acompañada», matiza el magistrado. «En el futuro, la propuesta pasa porque los profesionales de atención a las víctimas estén contiguos al Juzgado de Violencia de Género y sea una zona adecuada», matiza, pero eso ocurrirá una vez que la reordenación definitiva se acometa, es decir, cuando ya puedan utilizarse las nuevas dependencias del juzgado del guardia.

En su opinión, incluir los calabozos en las próximas obras del patio es la mejor solución, un asunto que ya trató con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, en su primera visita tras la toma de posesión, y que también conocerá hoy, en primera persona, la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte, que tiene previsto entrevistarse hoy con el personal del palacio de Justicia de Soria.

Sánchez Siscart ya conversó con ella ayer para ponerle al corriente de las necesidades que recogen los juzgados de Soria, algo que harán el resto de los trabajadores del Palacio de los Condes de Gómara. En estas reuniones se abordarán temas como los problemas de la oficina judicial y de la justicia digital, dadas las constantes alteraciones y defectos que se producen y que provocan un perjuicio a la labor diaria de los trabajadores, y por lo tanto a los administrados, solicitando soluciones.