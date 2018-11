La situación de deterioro de varios cuarteles exige inversiones

El reciente anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que su departamento prepara ya un plan para mejorar las infraestructuras de los cuarteles de la Guardia Civil abre la puerta a nuevas inversiones para aquellos acuartelamientos de la provincia necesitados de rehabilitación y mejoras imprescindibles en algunos casos.

La mayoría de los cuarteles de los 19 repartidos por toda la provincia requieren actuaciones en mayor o menor medida, como aseguran desde la asociación de guardias civiles UnionGC, debido al deterioro que arrastran, puesto que en buena parte de ellos la antigüedad es el denominador común.

Los que más reformas necesitan son los acuertelamientos de Deza, San Pedro Manrique, San Esteban de Gormaz, que deberá reconstruirse en su totalidad, y el de la propia capital, construido hace ya más de 40 años, donde hay pabellones –viviendas– que son «inhabilitables», como indica, desde UnionGC, José Carlos Vilorio, miembro de la ejecutiva nacional, quien añade que algunos están en estado «lamentable». «Los pabellones, las viviendas, si no se habitan, acaban deteriorándose, y es lo que está ocurriendo», matiza.

Y eso tiene una relación directa con la plantilla y con el hecho de que los cuarteles de Soria sean más bien un lugar de paso para los agentes que buscan destino definitivo, como apunta el brigada José Luis Cepas, de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil, ASESGC.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, sostiene que, «en general, los cuarteles de la provincia están bastante bien», pero reconoce que son varios los que necesitan intervenciones de mejora, y bastantes los que requieren un repaso «de chapa y pintura».

«El Ministerio del Interior es consciente de que se necesita invertir, de una forma u otra, en muchos cuarteles, pero en Soria están en bastante buen estado, en general», reitera y hace referencia al plan que diseña el departamento de Grande-Marlaska, en el que el cuartel de San Esteban de Gormaz será «prioridad uno». Eso significa que «el segundo año de la puesta en funcionamiento del plan se hará la reforma integral, es decir, la nueva construcción del cuartel de San Esteban».

Otros muchos, como es el caso de los de San Pedro Manrique, Deza o Monteagudo de las Vicarías, están a la espera de reformas puntuales. El alcalde de este último pueblo, Carlos González, recuerda que el acuartelamiento es propiedad de la Junta de Castilla y León, pero está alquilado por el Ministerio. Son cuatro viviendas que esperan inversión. «Junto con Alentisque y Almaluez colaboramos para poner calefacción de pellets, porque si ellos se encuentran a gusto, no querrán irse», reflexiona, poniendo de relieve las deficiencias de aislamiento que arrastran las instalaciones.

Un aspecto que también reconoce Latorre. «Hace falta intervenir en mejorar ya no tanto la edificación sino la eficiencia energética, atendiendo a las condiciones de aislamiento e iluminación, principalmente», asegura. Añade que las reparaciones puntuales y sustitución de algunos elementos es algo común en muchos cuarteles, no obstante, matiza que los pabellones no habitables pueden rondar el 10%, que es el caso de la Comandancia de la capital. «Entre un 5% y un 10% de estos pabellones en Soria están por reformar», puntualiza.

Desde UnionGC aseguran que en muchos casos son los propios guardias los que acometen las reformas, una «labor de mantenimiento, porque son sus domicilios. Si ven un desconchón en la pared, pues lo arreglan».

Latorre señala que algunos de los cuarteles están en muy buen estado y hacen repaso por los de San Leonardo, «antiguo pero rehabilitado», El Burgo de Osma, «construido hace poco», y el de Vinuesa, «que está bastante bien».