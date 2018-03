La Comisión mixta Mancomunidad de los 150 Pueblos y Ayuntamiento de Soria abordó ayer un asunto ya viejo en sus agendas, el servicio de socorrismo en Playa Pita y cómo abordarlo. Desde que la prestación se abandonara en 2012, éste es el primer intento serio de retomarlo. Ha sido Cruz Roja la encargada de elaborar el informe con las necesidades y costes del socorrismo en esta zona de baño del pantano, y el resultado, que fue comunicado hace apenas tres días a Mancomunidad y Ayuntamiento, es que serían necesarios entre siete y seis personas, una lancha y en la propuesta más completa una ambulancia.

El coste económico de todo esto asciende a 42.000 euros, aunque la opción de no contar con ambulancia, recurriendo al servicio de emergencias 112 cuando fuera necesario, supondría una rebaja de más de 10.000 euros.

La primera propuesta, la denominada óptima por Cruz Roja, contaría con tres socorristas, un patrón de embarcación, dos personas para la prestación de la ambulancia y un coordinador, en total, siete personas. Prescindir de la ambulancia dejaría el coste en 31.000 euros con un profesional menos, pero con el hándicap de depender del 112 y por lo tanto perder inmediatez. Desde Cruz Roja indican que siempre contarían con un vehículo pero evidentemente no es equiparable a las capacidades de la ambulancia.

Desde la Comisión mixta, el presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos, Pedro Asensio, señaló que el informe se dio a conocer ayer a los miembros y que ahora se inicia un periodo de valoración y estudio, que no será muy largo porque en el caso de que la respuesta a Cruz Roja sea positiva hace falta tiempo para poner en marcha todo el dispositivo. No obstante, todavía son muchos los aspectos por determinar.

Para empezar, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Soria y el secretario de la Manconumidad han de analizar de quién es la responsabilidad de estas zonas de baño en el pantano de la Cuerda del Pozo. Asensio apunta a la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, como la principal, pero eso lo tendrán que determinar los servicios jurídicos, matiza. «Nosotros no podemos hacer nada ni en el pantano ni en el pinar», destaca, mostrando la evidencia de que la gestión del primero corresponde a la Confederación y la del segundo a la Junta de Castilla y León, y por lo tanto ambas tendría que tomar cartas en el asunto.

«La autorización de tener una barca en el pantano nos la da la CHD, por lo que entiendo que quien mayor competencia tiene es la Confederación», especifica el presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos, quien manifiesta que el asunto es «complejo».

Respecto al coste del servicio, Asensio reconoce que es «inasumible» para la Mancomunidad y el Consistorio capitalino. Considera que se trata de un presupuesto ajustado y real el elaborado por Cruz Roja, pero «muy elevado», eso a pesar de que la opción que se plantean es la mínima, es decir, la de 31.000 euros, con seis personas y sin ambulancia.

Con todo, el problema no es el dinero que implica el servicio sino la responsabilidad que acarrearía cualquier tipo de incidente. Ese es el riesgo que ven las dos administraciones locales, el tener que responder «si ocurriera algo».

El servicio se prestaría únicamente los fines de semana y festivos durante los meses de julio y agosto, 17 días en total, por unas 10 horas al día, y con un matiz importante, sólo en la zona acotada con corcheras, la que correspondería con la playa que de forma natural conforma el pantano en la zona recreativa de Playa Pita.

Respecto a los metros que abarcaría, todavía no se puede concretar porque dependerá de la capacidad de agua y la altura del embalse, según matiza el presidente provincial de Cruz Roja, Modesto Fernández, algo que no se determinaría hasta junio.

Sería ese espacio entre corcheras el que centraría el servicio de socorrismo proactivo, especifica, donde el porcentaje de éxito se elevaría al 90%. Otra cuestión es el resto del pantano, con una vigilancia reactiva, es decir, el personal realizaría labores de vigilancia preventiva pero reaccionar ante cualquier incidente sería más complicado. Para el presidente de la Mancomunidad el debate se plantea precisamente a la hora de limitar el servicio de socorrismo a la zona de Playa Pita, dejando el resto del pantano desprotegido, o al menos sólo con una vigilancia preventiva que en ningún caso sería de forma activa. «La gente ha de ser consciente de que si se baña es bajo su responsabilidad», matiza, ante la imposibilidad de ejercer un control sobre todos los puntos que suelen ser frecuentados por los bañistas. Además, recuerda que existen otras zonas de baño en el pantano y por lo tanto los municipios responsables de las mismas también tendrían competencias a la hora de garantizar la vigilancia.

«Tendría que ser una acción conjunta o bien dejarlo como está», indica Asensio, quien insiste en que las competencias no son de su entidad. «Ni la Mancomunidad ni el Ayuntamiento hemos solicitado una zona de baño en Playa Pita», resalta.

La provincia de Soria cuenta actualmente con cuatro zonas de aguas baño, según el censo oficial de Castilla y León, elaborado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. De ellas, tres se encuentran en el embalse de la Cuerda del Pozo, en los términos municipales de Soria están Las Cabañas y Playa Pita;en Vinuesa se halla El Bardo-base náutica, y por último a Cidones pertenece Playa Gamella, en el pueblo de Herreros. La cuarta zona de baño está en el río Duero a su paso por el casco urbano de San Esteban de Gormaz en La Rambla.