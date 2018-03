Solicitan negociar la continuidad de 16 laborales indefinidos de la Junta

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León anunció su intención de afrontar un proceso de reestructuración con la convocatoria de oposiciones, una medida que afectaría con el despido a 150 trabajadores laborales indefinidos de este área que sería sustituidos por los seleccionados en el nuevo proceso. Soria no es ajena a esta decisión y de hecho serían 16 los profesionales que dejarían de prestar servicio. Por ello, tanto a escala autonómica como provincial, se solicita negociación para permitir la continuidad de estos empleados.

Numerosos trabajadores presentaron demandas hace unos dos años para que se reconociese su carácter indefinido –que no fijo– y que realizaban labores estructurales. Según apuntaron desde el colectivo, en la gran mayoría de los casos estaban concatenando contratos por obra y servicio hasta el punto de que en Castilla y León estos empleados públicos suman una media de 15 años de servicio. En el caso de Soria es de 12 años.

Ahora la intención del Ejecutivo autonómico es convocar unas oposiciones que cubrirían estas plazas, dejando fuera a estos trabajadores. En el caso de Soria se trata de cinco auxiliares, 10 ingenieros de montes o técnicos forestales y un licenciado en Derecho, con una media de 43 años de edad.

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, explicó durante su comparecencia del 1 de marzo para anunciar la convocatoria de más de un millar de plazas en Sanidad que «la Administración está obligada a ello», en referencia a la convocatoria de este proceso. No obstante reconoció que el personal que podría ser despedido estaba desarrollando su actividad «en condiciones óptimas».

Asimismo defendió que al tratarse de un proceso de concurso oposición, en la fase de concurso los actuales trabajadores contarían con cierta ventaja en la puntuación por su experiencia previa en la administración. El vídeo se puede consultar en el perfil oficial de Facebook de la Junta de Castilla y León.



No obstante el colectivo de los 150 trabajadores, aún sin una denominación específica, lamentó en un comunicado que el proceso «tal como está diseñado conducirá, en realidad, a nuestro despido». Por ello abogó por un proceso negociador en el que se reconozca su carácter indefinido «pues no somos trabajadores temporales». Asimismo lamentaron que la oferta de empleo no engrosaría la plantilla disponible en Fomento y Medio Ambiente para contar con más medios humanos, sino que simplemente sustituiría a algunos de los empleados actuales por otros.

Desde el colectivo recuerdan la amplia experiencia de estos trabajadores, que en determinados departamentos suponen el 50% de los técnicos y por ejemplo en materia de incendios son el 30% de la plantilla técnica en la Comunidad.

Otras de las cuestiones planteadas es que por ejemplo Geografía, Ciencias Ambientales o Ingeniería Química no cuentan con cuerpos específicos en la Junta y no podrían optar a las oposiciones. También recuerdan que «durante una media de 15, en algunos casos hasta 30 años, la Administración regional no ha visto problema en que dichas tareas hayan sido desarrolladas por personal laboral en lugar de funcionario».