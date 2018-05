Dicen que los jóvenes están aletargados y sólo les preocupan las redes sociales. Dicen que el mundo no se puede cambiar. Dicen que la pobreza no desaparecerá. Dicen... pero mientras tanto, otros hacen.

Es el caso de seis estudiantes de Magisterio del Campus Duques de Soria que comenzaron un trabajo de clase sobre la pobreza, pero que decidieron tirar el muro de las aulas para concienciar y trabajar sobre el terreno. Investigaron y conocieron el problema, y decidieron que no podían limitarse a la teoría. Han pasado del dicho al hecho con una mochila cargada de ilusión y ganas de sumar apoyos.

Loyola Cifuentes, Almudena Tabernero, Clara Bayona, Cristina Herrero, Alejandro Huerta y Adriana Liasse son seis personas empeñadas en demostrar que la Universidad no se relaciona con la sociedad, sino que es una parte importantísima de ella. «Todo comenzó con un trabajo de clase en el que se nos propuso cambiar el mundo. Cada uno propuso temas que nos parecían importantes y coincidimos bastantes en el tema de la pobreza, porque creemos que se debe solidarizar y sobre todo concienciar a la gente», apunta Cifuentes.

«Comenzó como un trabajo a secas, buscar nuestra nota y punto, pero la verdad es que a medida que hemos ido haciendo cosas nos hemos ido concienciando. Nos ha parecido súper interesante y nos gustaría continuar con este proyecto más adelante fuera de lo que era el propio trabajo». Y toca más de cerca de lo que parece. «Nos hemos dado cuenta de que no sólo la pobreza la tenemos a miles de kilómetros, sino que la tenemos aquí en Soria también. Nos parece muy importante poner un pequeño grano de arena e intentar hacer esa gran montaña».

Para ello «una de las funciones es visibilizar. Muchas personas tienen vergüenza de ser pobres porque nadie las ve, nadie se está dando cuenta de que realmente lo pasan mal» y acaban sintiéndose al margen de la sociedad. No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos. «En Soria hay cantidad de personas (no se tienen que decir nombres, por supuesto) cuyos niños lo pasan mal porque en la escuela no tienen los mismos recursos que otros niños. Igual no les pueden pagar el material, o no pueden tener una alimentación tan adecuada como el resto».Necesitar gafas o un roto en el chandal puede ser duro.

Para que la pobreza no sea un problema oculto bajo la alfombra en el día a día el primer paso es dar a conocer situaciones que en ocasiones pasan desapercibidas o se dan por normales. «Se nos ocurrió crear una página en Facebook que se llama Nomás pobreza (era el nombre que quedaba). Las redes sociales son un lugar en el que nos podemos dar a conocer y sobre todo, cualquier persona que tiene una asociación puede incluso decirnos ‘hemos visto vuestra idea y nos podéis ayudar’. Nos parecería perfecto, tanto ayudar como intentar difundir por ejemplo las entrevistas que hemos hecho o noticias» relativas a esta temática.

Así, en su página ya hay noticias, encuestas para que las respondan los sorianos y tomar el pulso al problema y vídeos para reflexionar, además de un interesante testimonio que promete no ser el único. Los seis alumnos se forman para ser enseñantes, y precisamente esta vocación entronca con lo que están haciendo. «En la entrevista que hicimos a Isabel», profesora de Escolapias con experiencia en proyectos de educación solidaria, «nos dijo que la base de todo es la educación, y realmente es cierto».

«Ella se fue a hacer unas misiones a Ecuador y lo realmente importante era educar», tanto para salir de la pobreza gracias al conocimiento como por la labor social que lleva aparejada la formación en el país. «Allí por ejemplo solamente tienen 15 días de vacaciones porque aparte de la propia enseñanza también se les daba una comida diaria que se basaba en vitaminas, cosas que los niños necesitan», relata Cifuentes.

La conclusión es que «cuanto más desarrollado esté un país en cuanto a la educación más podrá salir de la pobreza. Si no tienes recursos educativos, no sabes cómo salir adelante porque no tienes esa educación básica, no vas a poder progresar», resume.

Y esa formación no se limita a lo académico. «Por ejemplo se ve a la hora de los embarazos tempranos. Personas que no tienen una información básica incluso con 12 años tienen ese tipo de problemas, precisamente por no haber tenido una formación ¿Cómo alimentan a los niños? Acaban trabajando pronto, entran en una cadena en la que no pueden coordinar la educación de los hijos...» y la pobreza se perpetúa.

No más Pobreza ya se ha fijado en algunos proyectos solidarios movidos desde el ámbito educativo. «Desde Escolapias llevan materiales y apadrinan niños. Les hace mucha ilusión recibir cartas de los niños a los que han apadrinado y ver que ‘jobar, estoy ayudando’» a alguien con nombre y apellidos. Y, posiblemente, mejor futuro. También «en Escolapios por ejemplo, en mayo se hacen bocadillos. Los niños que quieren llevan pan y cosas para hacer los bocatas y los padres voluntariamente con los profesores los venden en el recreo. Todo ese dinero va destinado a niños».

Cifuentes ya cuenta con experiencia como voluntaria en el Banco de Alimentos y además de la satisfacción deja un poso. «Me llamaron la atención personas que dicen ‘yo no tengo tanto dinero, pero creo que aun aportando un paquete de macarrones estoy ayudando más que si no hago nada’. Da igual que sea a personas que están aquí o que estén lejos, es hacer algo».

Para canalizar las ganas de combatir la pobreza «hay muchas asociaciones, desde la Cruz Roja a Cáritas... Podemos ayudar de 20.000 maneras», relatan los implicados en este proyecto, primero para las aulas y después para la sociedad. De hecho son conscientes de que «esto no es nada comparado con lo que se puede hacer realmente».

¿Y la nota a su trabajo? Aquí los decentes mandan. «Estamos aún en esto. La nota evidentemente nos importa, pero nos está gustando más allá. Estamos yendo más allá de lo que esperábamos y queremos continuarlo, que no se quede en una simple nota. Queremos continuarlo y además ahora en verano, que vamos a tener tiempo libre, si se puede seguir nos parecería estupendo». Ahora estos seis alumnos están aprendiendo y haciendo; mañana estarán enseñando a hacer.