Solo 3 de los 19 cuarteles de Soria tienen acceso a internet

En plena era de la información con avances casi diarios en las tecnologías de la comunicación resulta difícil comprender que haya administraciones públicas que no tengan acceso a internet. No es solo una cuestión de los poderes públicos, cualquier ciudadano tiene posibilidad de navegar por la red de redes a través de sus dispositivos móviles. A pesar de todas esas facilidades en pleno siglo XXI hay 16 de los 19 cuarteles de la Guardia Civil de Soria que no tienen acceso a internet.



La situación de los acuartelamientos la desvela el propio Gobierno a raíz de una pregunta parlamentaria presentada por el diputado socialista por Soria, Javier Antón, junto a otros dos compañeros de su grupo, Esther Peña y David Serrada. El Gobierno, con fecha de 25 de mayo, explica que «cabe señalar que los acuartelamientos de la provincia de Soria que cuentan con conexiçón a internet son los de Soria, Almazán y El Burgo de Osma».



Según confirmaron desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia, actualmente hay en la provincia un total de 19 cuarteles, además de los tres citados con anterioridad, cuentan con presencia del Instituto Armado las localidades de Medinaceli, Arcos de Jalón, San Leonardo, Abejar, Vinuesa, Covaleda, Berlanga, Almarza, San Pedro Manrique, Ólvega, Ágreda, Gómara, Deza, Monteagudo de las Vicarías, San Esteban y Langa. Ninguno de los puestos de la Guardia Civil de estos municipios cuenta con conexión a internet.



Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no dudaron en calificar la situación de los cuarteles de Soria como «tercermundista» aunque advirtieron que esta problemática no afecta solo a esta provincia. Fuentes del sindicato de Guardias Civiles explicaron que el acceso a internet es importante para poder hacer su labor correctamente toda vez que en los últimos años hay una importante proliferación de los delitos cibernéticos. «El índice de delitos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías está creciendo, estos se puede ver en los datos del ministerio, hablamos de las estafas , de situaciones de acoso o de pornografía infantil», explicaron. La AUGC explicó que, con esta carencia, los agentes no tienen posibilidad de investigar las pruebas de los delitos que hayan sido colgadas en la red.



«No se puede poner la excusa de que no hay internet por una falta de seguridad en las conexiones, hoy en día hay sistemas de seguridad que pueden evitar infiltraciones»; advirtieron. Responsables de la AUGC explicaron que el acceso a internet es una de las demandas que el colectivo lleva varios años reclamando y lamentaron que afecta «a un amplio porcentaje de los cuarteles». «En Soria, por ejemplo, hemos tenido casos de infracciones a la Seguridad Vial que luego se colgaban en el Youtube, pero nosotros no podemos verlo», insistieron.



Desde la AUGC indicaron que la falta de conexión a la red también les impide en ocasiones cumplir con la tarea de atención ciudadana. «En los cuarteles sin internet no podemos hacer búsqueda de cualquier cosa que nos puedan preguntar los ciudadanos o localizar un comercio o un establecimiento», comentaron. El sindicato considera que al menos es «paradójico» que los agentes participen en las charlas que inculcan a los escolares el buen uso de la red cuando la mayoría no tiene acceso a internet.