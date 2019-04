«Solo la PPSO defiende Soria por encima de otros intereses»

Sin duda, José Antonio de Miguel ha sido una de las figuras políticas más importantes de la provincia en las dos últimas décadas aunque su trayectoria se extiende hasta los primeros años 80. Ahora, a los mandos de su partido, el todavía alcalde de Almazán pretende conseguir que haya un voto ‘soriano’ en el Congreso y saldar la deuda histórica del Estado con la provincia.



Pregunta.-¿Se imaginaba concurrir al Congreso a sus 59 años?



R.- No. Fui diputado nacional en la cuarta legislatura del Congreso. Era, si no fuera por Zapatero, el diputado más joven y nunca me había planteado el concurrir a las Generales, si no fuese por la situación agónica en la que se encuentra la provincia. Entendemos que los problemas de Soria solamente los podemos solucionar los poco sorianos que quedamos y lo tenemos que intentar desde un voto soriano. Creemos que no hay otra opción, que tenemos que ir a conseguir lo que ha conseguido la última legislatura el voto canario. Un voto que pueda decidir unos presupuestos, un Gobierno, y sería la única manera de poder hacer justicia con esta maltrecha provincia de Soria y saldar la deuda histórica. Nos encontramos como con el cerco a Numancia. La provincia está asediada por la falta de inversiones.



P.-En la PPSO hay muchas personas que han ocupado cargos de responsabilidad en administraciones a las que ahora el partido acusa de abandono...



R.-Las cabezas más visibles, en este caso, pueden ser María Jesús Ruiz y yo, los cuáles hace ocho años que salimos de la Junta. Podemos dar cumplida explicación de nuestra labor. Yo estoy orgulloso de la labor que desempeñé en el poder legislativo, haciendo leyes que eran muy buenas para Soria como las directrices de ordenación que fijaban el este de la provincia como eje de desarrollo de la Comunidad, el plan de carreteras o la declaración de muchos espacios naturales. María Jesús Ruiz puede dar cumplida explicación también de los más de 800 millones de euros que vinieron a Soria. También aquella ley que me tocó defender en el año 2007 que era el proyecto más ilusionante para la provincia de Soria y lo sigue siendo, la CMA que hoy se ha convertido en el PEMA. Sería deseable que el grupo ecologista retirara el recurso que interpuso al Supremo tras perder en el TSJ porque sino esto podría dilatar más en el tiempo mucho más este gran proyecto y casi con la absoluta certeza de que también van a perder en el Supremo. Si esto ocurre, después de cuatro años, ¿a quién pedimos las responsabilidades de las empresas que no han podido venir hasta este momento y que muchas de ellas habían firmado su instalación en Garray?



P.-Asume el 100% de las reivindicaciones de Soria Ya, ¿porqué?



R.-Pusimos nuestro partido a disposición de la plataforma para que ocuparan o todos los puestos que hubieran deseado. Declinaron esta invitación y nos pasaron sus reivindicaciones que automáticamente incorporamos a nuestra programa, añadiendo aquellas cuestiones que también consideremos de interés. Todas y cada una de las reivindicaciones que está haciendo en la calle son parte del programa electoral.



P.-¿Es imposible llegar al Congreso desde Soria si no eres PP o PSOE?



R.-Es muy difícil, pero la gente tiene que entender es la única solución. Debería ser más fácil que en Canarias si tuviéramos conciencia de lo que ha ocurrido y de lo que nos va ocurrir. Estamos oyendo muchas promesas electorales, las oímos cada cuatro años y vemos que ninguna se cumple, llegamos al fin de la legislatura y estamos igual que hace cuatro años, pero con menos gente.



Los sorianos se tienen que dar cuenta de que esta situación solamente la pueden revertir un voto de los sorianos hacia un partido soriano que no deba a las exigencias de los partidos. Los sorianos se tiene que dar cuenta de que es el único voto útil. Solo el voto de los sorianos puede revertir la situación en la que nos encontramos y ese voto solo puede ir hacia un partido soriano, como el nuestros, que únicamente defiende los intereses de la provincia por encima de los intereses de los partidos.



P.-En los dos debates apenas ha salido el tema de la despoblación



R.-He visto los debates, solamente sacó a relucir la España vaciada, de pasada, Pablo Iglesias. Después de la manifestación de Madrid a todos se les llenaba la boca que había que hacer algo pero en los debates ha pasado desapercibido. Aunque aparezcan las medidas en los programas, no las van a cumplir. Un voto puede llegar a decidir esa fiscalidad diferenciada a la que estamos haciendo referencia. Es algo que necesitamos porque no tenemos los mismos servicios que el resto de los españoles. Entre otras cosas, una reducción del impuesto de sociedades a las empresas provocará que lleguen puestos de trabajo y ese empleo haría aumentar la población. Necesitamos esa fiscalidad diferenciada porque además sabemos que se puede hacer. Hay territorios que ya cuentan con esa medidas como Canarias, Ceuta, Melilla y el País Vasco.



P.-Infraestructuras viarias, telecomunicaciones, empleo...¿Por dónde empezamos?



R.- La mayor parte del que hay empleo en Soria está relacionado con las administraciones públicas. No podemos vivir solamente con ese tipo de empleo, necesitamos empresas privadas y creo que solamente llegarán a través de esa fiscalidad diferenciada, porque condiciones para implantación en lo relativo a polígonos industriales tenemos, sobre todo si se desbloqueara el PEMA.



Es fundamental, para que Soria se pueda desarrollar que las infraestructuras no nos den la vuelta como nos la están dando potenciando otros territorios. Necesitamos terminar la A-15, necesitamos el desdoblamiento de la 122 (A-11) y habrá que ir empezando a hablar del desdoblamiento de la 234 hasta Burgos. Tampoco podemos consentir que no haya fondos para atender los 2.000 kilómetros de carreteras de titularidad de la Diputación. Cada día que salimos a carreteras nos jugamos la vida, con un índice de accidente de más de 3,5 diarios producidos por fauna salvaje. Las infraestructuras son irrenunciables, pero a un ritmo más rápido del que lleva ahora. Otra cuestión irrenunciable es la reivindicación de unos trenes rápidos y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hay que potenciar y arreglar la Soria-Torralba y al mismo tiempo pelear por la Soria-Castejón.



En la cuestión de telecomunicaciones, no estamos en la sociedad del siglo XXI. Es imposible que vengan si no tenemos, ni siquiera, cobertura de internet. Desde hace 15 o 20 diciendo que va a haber cobertura universal en todos los territorios de España, pero Soria, o no es de España, o desde luego no ha llegado todavía.



P.-¿Qué papel puede jugar la UE?



R.- Es fundamental. Parece ser que en estos momentos, hay una cierta sensibilidad en la UE para que haya fondos finalistas. Lógicamente, llegarán a petición de los territorios afectados, en este caso, no sé donde pondremos el listón, si en los de menos de 10 habitantes por kilómetros cuadrados o en 12, pero cumplimos todos los parámetros. Hay cierta sensibilidad pero no se puede hacer sin la anuencia e implicación del Estado. Tiene que ser el propio estado el que reivindique que esos fondos vengan para generar riqueza en las zonas despobladas. Esos fondos debe ser finalistas no pueden pasar por las autonomías ni por el Estado. Tiene que venir a las propias provincias y ahí es donde se tienen que crear entes gestores de estos fondos para que se repartan, que puede ser la Diputación. Es algo fundamental, acompañado de unos planes específicos, con fondos del Estado y de la Comunidades, parecido al fracasado Plan Soria, que aunque era poco, eran 100 millones comprometidos en cuatro años de los cuales no hemos visto ni cinco y prácticamente se han pasado 3 años. Planes efectivos, con fondos complementarios a los que nos correspondan en los presupuestos y que vengan a paliar las necesidades que esta provincia tienen.



Por ejemplo, la Diputación necesita mucho más dinero. Con 50 millones de presupuesto en la Diputación difícilmente podemos atender las necesidades de servicios. Necesitamos al menos el doble.Todas las diputaciones, como mínimo, tendrían que contar con 100 millones por parte de las administraciones supramunicipales.



P.-¿Quién cree que será el próximo presidente?



R.-Mucho me temo que pueda ser el que tenemos en estos momentos para desgracia de la economía de este país.



P.-¿Y quién le gustaría que fuera presidente?



R.-Me gustaría un gobierno de centro derecha. Ha sido mi ideología de toda la vida, y lo prefiero, porque me remito a los resultados que ha tenido el país. Estamos a las puertas de una crisis, va a llegar y pronto. Entonces no se pueden hacer excentricidades, no se puede jugar fondos del Estado ni malgastar los recurso públicos.