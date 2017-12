Las sombras del Cieda, el tren o la depuradora dan tono al pleno

Si usted es aficionado a la literatura y tiene mucha biblioteca por leer, huya de Jesús de Lózar. Es posible que el concejal de Ciudadanos acabe contándole ‘La ciudad y los perros’ o ‘Marianela’ para ilustrar el caso. Ahí salía ayer del salón el anticipador, con sombrero y aire inocente después de haber usado ‘Crónica de una muerte anunciada’ como símil del debate del estado del municipio y, de paso, reventado la anécdota. Junto al estilo y la técnica de la trama, también hay lectores que aprecian lo que les pasa a los personajes, por más que fuera previsible acertar con el participio en lo que iban a decir o habían dicho ya unos y otros. «Esto es un desastre», atribuyó de Lózar a IU; «no tiene sentido», a Sorianos; un «relato pormenorizado del desastre que para ellos es la ciudad», al PP; y que «básicamente está bien», al PSOE, además de que la «culpa» de que no se hagan ciertas cosas es de otras administraciones. Aparentemente el edil no puso énfasis en lo innombrable del título, en un tiempo en que ha coincidido el naufragio de varias inversiones del Estado o de la Junta. Pero acertó al vaticinar que el alcalde iba a acusar al PP de que «no hace nada por Soria».



En unos días en que la Junta rechaza el acelerador lineal para Santa Bárbara; en que el Senado declina instar a que se reanuden las obras del ferrocarril, rescindidas por casi un millón; cuando el Estado renuncia formalmente a hacer del lavadero la sede del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (Cieda); y en el que la depuradora recibe una oferta del 35% de copago en fondos europeos, Carlos Martínez se había expresado de manera conciliadora. «Ojalá todos estemos a la altura de poderlo reivindicar» en referencia a estos y otros temas pendientes, como la cárcel, la cesión de las travesías o el futuro del Banco de España. «No podemos ni debemos resignarnos ante decisiones injustas», había apelado de modo general en su primera intervención.



El portavoz popular, Adolfo Sainz, acabó la suya con un PP «tendiendo la mano» para remediar la «incapacidad» del equipo de Gobierno ante una ristra de asuntos, del centro logístico al pliego de basuras, de la nueva Comisaría de la Policía Local al, un tanto sorprendentemente porque ya hay, plan de movilidad. Pero también sobre la depuradora, las travesías y Valcorba, temas en los que el PP es actor a través de sus gobiernos y cuyo papel fue muy cuestionado por el alcalde. Luego, la secuencia no cogió por sorpresa.



«No basta con venir aquí, decir una cosa» y que después «sus propios compañeros» en Valladolid o Madrid hagan otra, manifestó Martínez. La Corporación ya había manifestado en su día su respaldo al acelerador y al ferrocarril. Pero «¿qué se ha hecho?», se preguntó. «Nada, resultado cero», se contestó. En todo caso, si el PP quiere colaborar, «bienvenido sea, pero que sea de verdad, no de cara a la galería».



Así fueron saliendo los restantes temas. «Usted podía haber actuado en las travesías», reprochó Sainz, con los ejemplos de los vados o la zona azul, en los que el Consistorio ha intervenido. No faltó el malogrado Plan de Actuación Específico para Soria (PAES), una «promesa falsa» de donde salió el PAES. Y hasta concurrieron los 2,6 millones acordados en su día con Fomento para pavimentar el Espolón, una mera «declaración de intenciones».



Del Cieda consta un convenio. Lo de los 2,6 millones no era exactamente convenio, pero le dio pie al alcalde para indagar por qué si lo segundo no puede reclamarse según el PP por su poca formalidad, de lo primero haya que olvidarse aunque existan todas sus cláusulas. Y de las travesías, «lo pagamos nosotros y así el Ministerio se lo ahorra, ésa es su postura», ironizó Martínez.



Con estas y otras actuaciones que siguen esperando una respuesta, «poco podemos contar con el PP de Soria», manifestó Martínez haciendo bueno el augurio de De Lózar, y acusando a los populares de «posicionamiento de perfil» y «sumisión» a entes superiores.



Que la responsabilidad de la Junta o el Estado en uno u otro proyecto saliera a relucir es algo acostumbrado en el debate del estado del municipio, pero cobró relieve por los últimos reveses inversores. Todo esto vino a trenzarse con la llegada o no, en general, de fondos, de los que dependen en gran medida los porcentajes de ejecución de las inversiones.



Sainz puso el grito en el cielo ante «tres de cada diez euros» que no se aplican, con partidas ordinarias (asfaltado, parques, alumbrado) que «se presupuestan pero no se ejecutan». El Consistorio tiene «niveles de ejecución propios altísimos», señaló el alcalde, quien explicó cómo si se agregara el dinero ausente de otros entes aumentaría más ese capítulo de gastos. Y en todo caso «no puede solo el Ayuntamiento resolver los gravísimos problemas» de Soria, una vez más volviendo a todo lo pendiente. Ahora el Consistorio tiene «obras vivas contratadas por importe de siete millones de euros», aseguró.



Con la pasarela de Las Casas y el deseo municipal de que Fomento aporte para ella como para la de Golmayo; con Valcorba con menos que más servicios, aunque con expectativa de que por fin la propiedad, con mayoría estatal, concluya el polígono; con una ampliación de la Audiencia que sigue atascada, lo raro fue que diera para hablar de otros temas fijos. El IBI, la deuda, el mercado o de arreglos más a pie de calle. En ellos sí entraron de manera directa los demás partidos.



Sin llenarlo todo, las sombras del acelerador que no será por ahora o el Cieda que ya no tiene remedio o la depuradora que cualquiera sabe o del tren, que ahí está, comunicaban un cierto tono. Mientras, los ingresos por transferencias corrientes al cierre del tercer trimestre, muchos de ellos anotaciones de empeño político para no renunciar a compromisos, estarían a cero de no ser por la Diputación y, sobre todo, los cánones de los locales del mercado.