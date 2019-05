Podemos llega a la cita con las urnas con las encuestas en contra y la sensación de que el partido ha perdido el apoyo que le llevó a ser la gran sorpresa en las anteriores elecciones. Jorge Ramiro asume el reto de conseguir el primer procurador de Podemos por Soria con optimismo y con el convencimiento de que únicamente un Gobierno autonómico con presencia morada servirá para cambiar la situación de la Comunidad.



Pregunta.- ¿Ha perdido fuerza Podemos?



Respuesta.- Creo que se ha puesto demasiado interés, a veces por nuestra culpa, en las cuestiones internas. Lo que nos motivó a emprender este camino sigue vigente. A pesar de las expectativas y encuestas, aquí seguimos, seguimos siendo útiles, probablemente imprescindibles para que en el país y en la Comunidad cambien las cosas.



P.- ¿Porqué es necesaria la presencia de Podemos en las Cortes?



R.- La presencia de Podemos ya se ha demostrado útil cuando entramos en 2015 por primera vez en las Cortes. Desde el primer momento se notaron los cambios. En todo. Al principio, sorprendió la preparación de nuestros parlamentarios, especialmente Pablo Fernández, y la verdad es que han pasado cosas en las Cortes desde que está Podemos que no habían pasado nunca, como las tres comisiones de investigación. Para que hayan pasado 32 años con el PP gobernando esta Comunidad ha sido necesario, por complicidad, ineptitud o conformismo, el PSOE, y lo hemos seguido viendo esta legislatura. El PSOE se ha puesto de acuerdo con PP y Cs para cerrar en falso la comisión del expolio de las cajas.



P.- Se percibe que este año sí que podría haber un cambio en el Gobierno regional...



R.- Por primera vez, la corrupción, la mala gestión y los años de clientelismo del PP en esta Comunidad Autónoma le han pasado factura. El problema, es que ese nuevo Gobierno sea de PSOE con Cs. Harán políticas con maquillaje en lo social, pero políticas económicas de derechas, sería cambiar todo para que no cambie nada. Por eso decimos nosotros, es nuestro lema, que para garantizar el cambio es necesario que esté Podemos, precisamente, para forzar al PSOE a que haga políticas de izquierdas y que haya un Gobierno que piense en la mayoría social.



P.- ¿Cuál es su receta contra la despoblación?



R.- Hablamos de la despoblación como si fuera un fenómeno meteorológico y la despoblación es la consecuencia de 40 años de políticas de vaciamiento. Nosotros hablamos de repoblación, la despoblación es un hecho. La única manera de revertir esto es dejar de hacer las políticas que nos ha llevado a la despoblación. Si no reforzamos los servicios públicos, y eso es competencia directa de la Comunidad, como Educación, Sanidad o Servicios Sociales, tampoco puedes tener una vida digna. Apostamos por permitir que la gente tenga una vida digna en los pueblos y para eso también hacen falta personas, por eso, como medida principal, proponemos la renta rural o renta de repoblación. Se aplica a municipios de menos de 1.000 habitantes y se trata de garantizar unos ingresos equivalentes al Salario Mínimo durante cinco años, ligados a procesos de formación o emprendimiento.



P.- ¿Qué planes tienen para la Sanidad?



R.- La gestión sanitaria en Castilla y León, de este Gobierno ha sido nefasta. El principal sumidero o problema económico que tiene la Sanidad es el Hospital Universitario de Burgos. Ha supuesto un sobrecoste de más de 600 millones de euros, fíjate si daría para consultorios, especialistas o lo que fuera necesario. Cuando dicen que no hay dinero es porque se ha gestionado mal. Concretando en Soria, desde luego, no puedes vivir en el medio rural si no tienes Atención Primaria. Nosotros proponemos garantizar que el 25% del presupuesto en Sanidad será para Atención Primaria. También tenemos plazas de difícil cobertura, y ponen las excusa de que pasa en todas partes. Lo que se puede hacer para cubrirlas es dar incentivos a los profesionales.



P.- ¿Soria es la tierra de las promesas incumplidas?



R.- Nosotros tenemos 14 compromisos con la provincia de Soria. Son cuestiones fundamentales comprometidas desde hace tiempo como la Escuela Oficial de Idiomas, El Soria Norte, los centros de Salud de El Burgo y San Leonardo o la reforma de la estación de autobuses de la capital. Aprovechando la reforma del hospital, también consideramos que es el momento de hacer un pequeño modificado y hacer el búnker de hormigón que hace falta para el servicio de Radioterapia. El momento es ahora. También pedimos el mantenimiento de El Mirón como hospital.



P.- ¿Qué opinión tiene del Plan Soria?



R.- Nos han estado vendiendo el Plan Soria, la Junta y la Diputación, y ahora constatan lo evidente, que no ha servido. Había 80 millones y nos pusimos a correr, con proyectos contradictorios y al final, se han acabado arreglando las aceras del polígono de la capital...Si hacían falta, es porque durante muchos años la Junta no ha invertido, pero esta solución ha sido improvisada. Los años del PP han configurado una Comunidad de varias velocidades, con Soria en el vagón de cola.



P.- ¿Qué futuro le espera al PEMA?



R.- Lo primero es esperar a que se resuelva judicialmente. Todo viene del empeño de hacerlo donde no se podía hacer, insistir en el PEMAes insistir en el mismo error. Hay más de 6 millones de metros cuadrados de polígonos en la provincia. Se han enterrado 100 millones y nadie ha asumido su responsabilidad, se podrían haber hecho muchas cosas en la provincia.



P.- ¿Quién será el próximo presidente de la Junta?



R.- Pablo Fernández. Trabajamos para que en el próximo Gobierno esté Podemos-Equo, es imprescindible, lo demás será maquillaje y no conseguiremos equilibrar esta Comunidad, acabar con la precariedad y el exilio de la población.