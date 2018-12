Soria acoge a 89 refugiados, casi un 25% de ellos procedentes de Venezuela

Soria es lugar de acogida y Cruz Roja dispone de cuatro viviendas –una de ellas cedida por la Diputación provincial– para hacerlo posible y propiciar la integración de los migrantes. Actualmente son 89 las personas derivadas por el Ministerio del Interior y que conviven en la provincia, de las que 44 han llegado a lo largo del presente año 2018. «Nuestros pisos nunca están vacíos, sólo el tiempo necesario para su limpieza, y de forma inmediata vuelven a ocuparse», indica Belén Bravo, la coordinadora provincial de Cruz Roja, entidad que gestiona en la provincia los procesos de integración de los migrantes solicitantes de protección internacional.

El crisol es amplio con cerca de una veintena de nacionalidades, encabezados por ciudadanos venezolanos, 21, por lo tanto casi un cuarto del total. Procedentes de Ucrania llegaron 14 y otros siete provienen de Colombia. El resto son de Honduras, Palestina, Yemen, Irak, Siria, Turquía, Georgia, Filipinas y de origen subsahariano, en concreto de Mali, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Conakry y República Democrática del Congo.

Sus circunstancias, como sus nacionalidades, son muy variadas, pero coinciden siempre en situaciones «complicadas como la guerra en Ucrania o las maras en Honduras», pone como ejemplo la coordinadora provincial de Cruz Roja.

En lo que va de año se han producido 39 bajas, de las que tres son casos de abandono, «porque llegan a Soria pero después deciden marcharse», especifica. Uno lo hizo en los primeros días y otros dos poco después. El resto optó por irse debido a cuestiones laborales o por contactos familiares en otras provincias o bien porque tuvo que hacerlo, es decir, habían superado ya los seis meses de periodo tope para estar residiendo en las viviendas de Cruz Roja. A partir de ese medio año ya deben ser autónomos, en pisos de alquiler y con un contrato laboral.

En ese periodo aprenden habilidades sociales, acuden a clase de español –si no conocen el idioma– y realizan cursos de formación del Ecyl. Cruz Roja también dispone de cursos de capacitación y de programas de empleo. «Conociendo su vida laboral y su formación se intenta encajar con la demanda. Hay quien trabaja en la recogida de manzanas, en la empresa de rosas, también en el servicio doméstico y en la hostelería. La inserción es buena», matiza.

El programa completo para su total integración, que se prolonga durante 18 meses, lo realizaron 24 personas solicitantes de protección internacional. Todas ellas, excepto tres, se mantienen en Soria. «Son familias ya autónomas e integradas que ya no dependen de las ayudas de refugiados», explica Bravo. Otra cuestión es que por sus circunstancias tengan derecho, como el resto de ciudadanos, a otro tipo de apoyos económicos por parte de administraciones y otros organismos. Más de la mitad de estos refugiados tienen contrato de trabajo en Soria –generalmente son familias en las que sólo trabaja un miembro–.

«La integración laboral es buena y también la social. A los niños se les escolariza rápidamente y los refugiados asisten a clase de español desde el primer momento, es obligatorio, porque el objetivo es que aprendan cuanto antes para facilitar la integración, que puedan ir solos al médico, al colegio, a la vida diaria», comenta la coordinadora de Cruz Roja.

Tras la solicitud de protección, los migrantes han de esperar seis meses para recibir del Ministerio de Interior el permiso para poder trabajar en el país. Durante ese tiempo permanecen en los pisos de Cruz Roja, en alguna de las 21 plazas disponibles, a partir de entonces, «tienen que salir», pasar a una segunda fase, «con un piso en alquiler ya a su nombre, aunque reciba ayudas, con tope de 18 meses», puntualiza.

Se puede dar el caso de que finalmente la solicitud no llegue a buen puerto y no les sea reconocido el estatuto de refugiados, entonces su condición será la de ilegales, con imposibilidad de disfrutar de un contrato de trabajo. Bravo recuerda dos de esos casos. «Tienen que demostrar con datos y con documentación que están siendo perseguidos en su país

El programa de acogida de refugiados de Cruz Roja comenzó en 2016, atendiendo sobre todo a familias, pero también a personas solas que fueron derivados a Soria por el Ministerio del Interior para recibir ayuda. Fue el caso de la familia de ciudadanos sirios que llegaron en agosto de 2016 y que son un ejemplo de la integración en la provincia. Ahora ya no son cuatro, ya son cinco en la familia.