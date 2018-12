Soria acogerá de nuevo el Think Europe el 16 de enero

La ciudad de Soria volverá a estar en el centro de la política europea el próximo mes de enero. La capital provincial acogerá, por segundo año consecutivo, la celebración del congreso internacional Think Europe, según anunció el alcalde de Soria, Carlos Martínez. El año pasado la cita congregó en la provincia a más de 250 líderes europeos y para 2019 la cifra será similar. Si el año pasado la cita estuvo enfocada a la implementación de la Agenda 2030 y el reparto de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea (UE), para este año el tema central será el papel de las ciudades intermedias, según confirmaron fuentes municipales.



El anuncio sobre la celebración del Think Europe se produjo en el marco del debate sobre el estado del municipio celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de Soria. El alcalde defendió, ante las críticas de la oposición por el gasto del evento, la importancia de la cita celebrada en enero de este año y anunció que el Think Europe volverá a Soria entre el 16 y el 18 de enero del próximo año. El Ayuntamiento de Soria desembolsó por la edición del pasado año un total de 120.000 euros.



Martínez considera que una de las cuestiones más positivas que supone la celebración de este tipo de eventos en la ciudad es que Soria, y sus problemas, se muestran ante las personalidades que tendrán que tomar decisiones políticas que pueden afectar al futuro de la ciudad. En este sentido, durante el Pleno municipal, el regidor recordó que ahora mismo se está en pleno proceso de negociación del reparto de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y que posteriormente, en el primer trimestre del año, se tiene previsto acordar los «mapa país» que se aplicarán durante el próximo período de fondos comunitarios. La cita se celebrará además, a cinco meses vista de la celebración de las elecciones europeas previstas para el 26 de mayo de 2019.



Para el máximo responsable del Ayuntamiento capitalino, el Think Europe es una manera de «poner a Soria en el foco» de cara a la introducción de mejoras en los criterios de reparto de fondos que puedan beneficiar a la provincia. Martínez recordó que a la cita acuden importantes representantes tanto a nivel europeo como a nivel del Gobierno central y autonómico que, con posterioridad, son las personas que tendrán que tomar y ejecutar las decisiones sobre el reparto de las ayudas de la UE. Martínez recalcó que foros como el Think Europe son la mejor herramienta para tratar de encontrar soluciones a los «errores» que se han cometido en el reparto de los fondos. Asimismo, animó a la oposición municipal a participar activamente de las ponencias y debates que se celebrarán en Soria.



En cuanto al programa y los participantes del evento, todavía no se ha cerrado la agenda. La edición de 2019 del Think Europe sí aparece recogida ya en la página web del organismo Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en el que Martínez ocupa la vicepresidencia. Concretamente el congreso se anuncia como Think Europe 2030: Commitment Intermediary Cities, es decir, Compromiso de las ciudades intermedias. Asimismo, se da cuenta de el principal tema a tratar será Viviendas accesibles y confortables: un desafío para las ciudades y metrópolis de Europa.



La edición de 2018 del congreso internacional Think Europe contó con la presencia de algunos de los principales líderes políticos del país. En la inauguración estuvo presente la por entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y también acudió a Soria el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. En la cita también destacó la presencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y el exalcalde de Barcelona, Joan Clos. A nivel internacional fue reseñable, entre otros, la presencia del presidente del Consejo Europeo de Municipios y Regiones, Stefano Bonaccini y el presidente de la comisión Coter del Comité Europeo de las Regiones, Peter Osvald. En el plano soriano, una de las principales conclusiones del encuentro celebrado el pasado mes de enero fue que el reparto de los fondos debería tener un enfoque territorial y que no debe haber una merma en los Fondos de Cohesión. Para la edición de 2019 se espera que también acudan a la cita en Soria representantes políticos del más alto nivel.