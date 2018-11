Soria afea a Golmayo los 20 meses de retraso para proyectar la pasarela

El Ayuntamiento de Soria sopesa una fórmula igual a la de Golmayo para poner en marcha las obras de la pasarela a Las Camaretas, esto es, recibiendo en dinero del Ministerio directamente. No obstante, el concejal capitalino de las áreas de Urbanismo y Hacienda, Javier Muñoz, afeó ayer al Ayuntamiento de Golmayo los 20 meses que lleva para modificar el proyecto y adaptarlo a la normativa. Si todo sigue el cauce previsto, 2019 será el tercer ejercicio en el que la ciudad presupuesta esta estructura.

Muñoz señaló que el lunes «vimos una muy buena noticia por parte del Ministerio, la transferencia a quien tiene que gestionar» que es el Ayuntamiento de Golmayo. El edil apuntó que en Consistorio golmayero «se comprometió a ello» a través del «convenio a tres» que deberían haber suscrito ambos municipios con el Ministerio de Fomento, si bien está pendiente de la última rúbrica.

El responsable de Hacienda y Urbanismo en el Ayuntamiento de Soria indicó que «como ha cambiado las reglas del juego, el Ministerio de Fomento directamente ha traspasado esos fondos» a la institución de Golmayo y desde el tercer pagador se plantea una medida que podría ser similar. «Nosotros estamos viendo la posibilidad si no parecida, sí algo que sea lo más ágil y lo más rápido posible» para evitar que por parte del Consistorio capitalino «se paralice ese proyecto».

De hecho Muñoz insistió en que Soria no quiere ser quien frene la pasarela por no aportar el dinero «porque hoy vemos también en la prensa cómo quien tenía que gestionar ha tenido 20 meses paralizado el proyecto». El edil recordó que además, el color político del Gobierno cuando tumbó el primer proyecto era igual que el del Ayuntamiento de Golmayo. «El proyecto que hizo hace 20 meses no servía y ha tenido 20 meses sin hacer un proyecto de la pasarela para que el resto podamos disponer de esos fondos».



La aportación del Ayuntamiento de Soria para la pasarela volverá así a las cuentas y muy posiblemente aparezca en 2019. «Ya la incluimos en los presupuestos de 2017 y 2018 y volveremos a incluir, por supuesto», llegado el momento. No obstante, para sumar su importe al sufragado por el Ministerio «estamos buscando ahora mismo la forma, si es la misma. Creo que a lo largo de esta semana lo veremos para que sea lo más rápidamente posible».

Por otro lado, Muñoz lamentó el nuevo atropello producido en la tarde del lunes y que eleva ya a cuatro las víctimas en los últimos años precisamente en el punto por el que debería conectar ambos municipios la pasarela. «Evidentemente lamentamos lo sucedido en la tarde de ayer en la SO–20, pero también hay que hacer una reflexión mirando atrás» y con otros agentes implicados.

A juicio del concejal «no se planificaron bien los servicios básicos que iba a llevar ese centro comercial, ese desarrollo urbanístico de Golmayo. Hoy en día posiblemente no se hubiera podido ejecutar dejando en el aire esos servicios básicos que ahora se demandan». Señaló directamente que «el constructor se exoneró de todo eso, se ahorró el dinero y ahora tenemos que pagar entre todos», dado que efectivamente todo apunta a que tres administraciones aglutinarán fondos públicos para este fin.

De vuelta a los reproches al Ayuntamiento de Golmayo, «creo que ya no valen más falsas excusas. Lo que se tiene que hacer es que quien tiene la responsabilidad, de una vez por todas, se ponga a trabajar sin utilizar este tema para buscar hueco dentro de su partido», deslizó Muñoz.

Por ello exigió al alcalde golmayero, Benito Serrana, «que deje de pedirle las responsabilidades a quien no es el problema sino las soluciones» y «que se pongan a trabajar y desarrolle lo que tenía que tener encima de la mesa hace 20 meses, que es el proyecto de la pasarela». Así, a pesar de que parece que se están dando pasos adelante, la acritud entre las partes sigue bastante patente.