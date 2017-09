Soria, la alternativa a la huelga de examinadores

Soria se ha convertido en una isla en medio del caos que está generando en otras provincias la huelga que los examinadores de tráfico mantienen desde el mes de junio y que continuará a partir de octubre. Sin incidencias que reseñar y sin lista de espera de los examinandos, en la provincia, a pesar de la huelga, todo indica que la tónica continuará siendo así, máxime cuando desde septiembre dos de los cuatro examinadores han abandonado el paro. Por esta razón, Soria podría erigirse como la tabla de salvación para aquellos alumnos que no puedan esperar a que se solvente el problema y se dé salida al stock de personas que esperan a hacer la prueba.

En toda España son ya 150.000 alumnos afectados, como recordó Andoni Martín, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Soria, y aunque lógicamente en la provincia no se puede asumir un gran volumen de exámenes por el número de profesionales, las autoescuelas no descartan que puedan llegar de otras provincias los casos más necesitados.

En la Autoescuela José Luis ya han recibido en alguna ocasión alumnos de otras provincias, sobre todo de Madrid o Zaragoza donde muchos centros cierran en agosto.

«Pueden pedir el traslado del expediente a otra provincia, y suele ocurrir en verano, por lo que no es nada extraño», explica su responsable, José Antonio Benito, quien estaría abierto a recibir alumnos que traten así de eludir los efectos de la huelga de examinadores en otras provincias con un elevado volumen de matriculados a la espera de examen.

No obstante, pone un pero y es que hay que tener en cuenta las características de la ciudad a la hora de realizar la prueba práctica. «La gente que viene de otras provincias tiene que adaptarse a la conducción de aquí, donde hay muchos giros, calles estrechas, muchos ceda el paso, semáforos en calles cortas...», explica Benito, que propone que se den algunas clases en la capital para adaptarse. «El estrés circulatorio no existe como ocurre en Madrid, pero a cambio aquí las calles son más estrechas y las velocidades más bajas», en referencia a las dificultades de la conducción en Soria.

Durante las semanas en las que está prolongando la huelga con paros los lunes, martes y miércoles no se han registrado apenas incidencias, como indica Martín, quien agradece la implicación tanto de los examinadores como de la Jefatura Provincial de Tráfico, a cuyo personal atribuye «un talante negociador».

Los 13 exámenes diarios fijados en Soria por examinador, es decir, 52 en total, suman 208 puesto que son cuatro los días habilitados para las pruebas prácticas en condiciones normales, reducidos a dos por la huelga (con los paros sí hay exámenes los viernes). En este sentido, el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Soria, que agrupa a una decena en la provincia, destaca que no es posible asumir un elevado número de examinandos pero podría ser una solución. «Mataríamos dos pájaros de un tiro, sin dañar a nadie. Estaríamos encantados porque ganaríamos los dos, autoescuelas y alumnos», responde a la opción del traslado de expedientes. «Hay gente que está pendiente de obtener el carné de conducir por un puesto de trabajo o por una oposición y estos retrasos les están afectando», reconoce, por lo que para esos casos más críticos la matrícula en Soria podría ser una alternativa. «No sería para un número muy amplio, hay que tener en cuenta que en Soria se examinan 52 al día y en Madrid son 700», puntualiza.

De hecho, el principal problema en la provincia es la falta de alumnos. La mayor afluencia se registra en verano, pero acabado este periodo llegan las ‘vacas flacas’, lo que contribuye a que la huelga de examinadores no tenga la repercusión o ejerza la fuerza que en otros puntos. Sobre todo cuando ya dos de los cuatro profesionales que ejercen su trabajo en la provincia han abandonado el paro en este mes de septiembre.

La jefa provincial de Tráfico, Francisca Delgado, destaca que pueden llegar desde otras provincias para examinarse en Soria, «No hay problema, tenemos capacidad para realizar más exámenes de los que hacemos ahora mismo», si bien, matiza que los alumnos «están acostumbrados o han sido formados de una determinada forma de circulación», puesto que las características de las grandes ciudades poco tienen que ver con Soria. «Hemos tenido casos de alumnos que llegaban de Madrid en verano y que no han superado la prueba», explica, aunque añade, «mientras podamos examinaremos a todo el que venga». Siempre respetando los derechos de los examinadores a la huelga, matiza.

Martín reclama una solución a la huelga «cuanto antes». «Lo que pedimos es que lleguen a un acuerdo cuanto antes examinadores y la Dirección General de Tráfico (DGT), porque ellos se pegan pero los tortazos nos están cayendo a nosotros, las autoescuelas que somos los que estamos sufriendo las consecuencias junto con los alumnos». En ese sentido, lamentó que la provincia de Soria sea un oasis también por el hecho de que la Jefatura Provincial de Tráfico ha facilitado en gran medida que los efectos de la huelga se haya minimizado, lo que no ha sido posible en otras provincias. «Sin entrar a valorar quién tiene razón, esperamos que se llegue a un acuerdo, porque 150.000 alumnos afectados en toda España es una cifra muy elevada», añade.