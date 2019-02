Soria amplia una plaza MIR para sumar 31 médicos en formación

La formación de los médicos en la provincia de Soria constituye un punto a favor cuando se trata de afianzar profesionales, aunque nunca es garantía suficiente porque los facultativos tienden a regresar a sus lugares de origen, como norma general, reconoce el gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado, de ahí la importancia de contar con cuantas plazas MIR (médico interno residente) sea posible en virtud de la capacidad formadora del hospital y de sus profesionales. Las dificultades de la provincia para atraer facultativos es evidente y lograr fidelizarlos el gran reto de la Gerencia y de la propia Consejería de Sanidad, que estuvo a punto de contratar a médicos sin el MIR para cubrir las vacantes pero finalmente se echó atrás ante las presiones existentes por una práctica sólo permitida en casos excepcionales.

Al margen de la necesidad de incentivar esa permanencia con mejores salarios, contratos, promoción, investigación, etcétera, el fomento de las plazas MIR es un puntal básico. En la provincia son actualmente 28 los médicos internos residentes que se encuentran en formación y el próximo año serán 31, con la novedad de que el próximo curso se ampliará una plaza más en medicina de familia con lo que entrarán cinco nuevos profesionales en lugar de cuatro como hasta ahora. «Lo hemos pedido y nos lo han concedido», puntualiza el responsable provincial.

Actualmente son cuatro los médicos en cada uno de los tres primeros años, es decir, 12 en total, más otros tres ya en el último año que en mayo terminarán la especialidad. «Por supuesto que esperamos que se queden en Soria y así se lo hemos ofrecido, cuantos más mejor», señala el gerente de Asistencia Sanitaria, no obstante, «son de fuera y vienen a formarse pero lo habitual es que quieran volver a casa». Por suerte, siempre hay facultativos sorianos formándose fuera a los que les puede ocurrir la misma circunstancia.

Curiosamente, cuando esos tres médicos comenzaron su especialidad no hubo demanda suficiente para cubrir las cuatro plazas que ofertaba Soria. «Antes había más plazas que médicos, ahora es todo lo contrario», especifica Delgado. De hecho, el examen para toda España lo realizaron el pasado 2 de febrero y estaban inscritos 15.475 aspirantes admitidos al examen para 6.797 plazas. La capacidad de los hospitales y de los formadores determina, entre otros aspectos, las cifras, «con requisitos docentes muy estrictos».

«En Soria siempre se ha apostado mucho por los MIR y en especialidades muy claves, aunque no tenemos en otras que nos harían falta como radiología o anestesia», indica Delgado.

Además de los 17 de familia que se formarán el próximo año, en medicina interna repetirán otros cinco, uno por cada curso, ya que se ha autorizado la entrada de un facultativo mientras que otro ya acaba. El gerente expresa la misma confianza en que se quede. «Cuando hacen aquí la especialidad conocen lo que hay y no les influyen las críticas de una sanidad tercermundista como dicen algunos. Cuando ven lo que hay, lógicamente les gusta», dice Delgado, aunque no siempre el resultado es positivo y los médicos acaban por irse.

En la especialidad de urología son tres los MIR formándose actualmente, ya que se incorpora uno cada dos años. El que viene se sumará uno y no terminará ninguno. En cuanto a medicina intensiva, sí llegará uno nuevo, con lo que volverán a ser uno por curso, y en medicina del trabajo el hospital tutoriza una plaza de residente, aunque llega procedente de la unidad docente de Castilla y León.

En total, el año próximo habrá 31 médicos internos residentes formándose en Soria de forma simultánea, llevando «al límite la capacidad docente», según destaca el gerente, quien recalca la labor de los facultativos que se encargan de la formación de estos nuevos profesionales. «Tienen que preparar la formación, hacer las prácticas, enseñar y continuar con su labor médica, es un esfuerzo muy importante, pero es así y ellos también fueron residentes», comenta.

Además de las plazas MIR, en Soria se ofertan dos plazas por curso para enfermeros internos residentes, EIR, una especialidad que comenzó hace dos años, por lo que actualmente son cuatro los profesionales en formación y el próximo curso serán otros dos más.