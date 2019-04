Arrancó la campaña electoral. Los partidos políticos protagonizaron ayer las pegadas de carteles, simbólicas, virtuales y de facto, en una carrera que les llevará hasta el día 28 de abril, momento en que se conocerá la composición de los representantes de la provincia al Congreso y al Senado. Heraldo-Diario de Soria reunió ayer en el parque de la Dehesa a los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por Soria: Javier Antón (PSOE), Tomás Cabezón (PP), Juan Carlos García (Podemos), Saturnino de Gregorio (Ciudadanos) y José Antonio de Miguel (PPSO).

Lo cierto y verdad es que las elecciones nacionales, por lo que atañe al Congreso, tienen escasa emoción en la provincia, porque cualquier cosa que no fuera un reparto de escaños entre populares y socialistas supondría una sorpresa morrocotuda y un auténtico bombazo –el Senado ya será otro cantar–.

En cualquier caso, el resto de formaciones no descarta dar la sorpresa. De los candidatos, solo repite Javier Antón, en la que sería su segunda legislatura consecutiva. Cabezón se estrena como cabeza de lista a la Cámara Baja y tiene ya experiencia en la Alta, mientras De Miguel ya sabe que es diputado: lo fue en la cuarta legislatura, entre 1989 y 1993. El resto, caras nuevas entre los partidos emergentes.

La urna fue ayer la protagonista en la Dehesa, y sobre la que girará el futuro de la provincia derivada de las políticas nacionales que se puedan llevar a efecto tras el 28 de abril. Cortesía y trato cordial entre los candidatos de los principales partidos, pero planteamientos en ocasiones diametralmente opuestos de cara a los comicios.

PSOE

El PSOE es el rival a batir y su cabeza de lista para el Congreso por Soria, Javier Antón, presenta como aval los cambios vistos en los últimos meses. «Creo que en estas elecciones el país y Soria se juegan mucho. Se juegan poder seguir con un Gobierno socialista que apuesta por recuperar derechos que se han perdido en los últimos ocho años», apunta el hasta ahora diputado.

«Nos jugamos que exista un partido que sea capaz de buscar el diálogo y la cohesión territorial frente al tripartito de derechas que ya ha amenazado con unirse en caso de que salgan votos suficientes, de que tengan el apoyo suficiente», prosigue. Ante los anuncios de los rivales y lo visto en otros puntos de España «Sabemos lo que van a hacer. Ya van anunciando que todo lo que han hecho en estos ocho meses no lo comparten. Nos jugamos el modelo de país que queremos y como consecuencia nos jugamos el modelo de provincia que queremos».

Ante esta tesitura, «evidentemente nosotros lo que vamos a intentar a lo largo de esta campaña electoral es trasladar estos dos modelos a la ciudadanía tanto reuniéndonos con los principales colectivos que representan las principales sensibilidades de la ciudadanía como con todos los ciudadanos en todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia». Esto es, la idea es no dejar una puerta sin tocar hasta la jornada de reflexión del sábado 27.

La campaña se desarrollará «explicando lo que hemos sido capaces de hacer en ocho meses, que quizás sea nuestra mejor carta de presentación», apunta el elegido por el PSOE para intentar repetir en el puesto. Como argumento, «decimos siempre que hemos sido capaces de hacer más en meses que algunos en ocho años».

En el caso de la provincia aludió a cuestiones que han avanzado en los últimos meses. «Concretamente en Soria ha quedado demostrado en el desbloqueo de todos los proyectos que es su día dejó el PSOE hace ocho años. Nos los hemos encontrado exactamente igual cuando no peor».

Y es que, siempre a juicio de Antón, «en algunos casos hemos encontrado que se ha retrocedido» en algunos de los principales proyectos planteados para la provincia. «Tenemos el caso del tren, donde se ha indemnizado a una empresa para no continuar con las obras o tenemos una indemnización en el Banco de España para que nos e hiciera un centro cultural», denunció el hasta ahora diputado.

Aunque el bipartidismo parece superado, las dos corrientes ideológicas principales siguen presentes. «En definitiva son dos modelos de debemos confrontar: O la derecha insensible con la situación de nuestra provincia o un PSOE con una mayoría suficiente que pueda recuperar esos derechos perdidos en estos últimos ocho años».

PP

Apeados del poder hace un año por una moción de censura, el PP siempre ha tenido en Soria uno de sus bastiones y de hecho desde 1982 ha sido el partido más votado con diferencia convocatoria tras convocatoria. Para estos comicios Tomás Cabezón pasa de la lista senatorial a encabezar la del Congreso. Aún así, en la campaña se habla más de convencer que de triunfalismos.

«Planteamos una campaña puerta a puerta, vecino a vecino, ciudadano a ciudadano pidiéndoles la confianza por lo que hemos venido haciendo: Desbloquear las infraestructuras en los últimos años de Gobierno de Rajoy, poner las cuentas en orden, haber salvado a España de una quiebra económica y también por ese compromiso que tenemos contra la despoblación», resume Cabezón.

Asimismo destaca «ese compromiso también con la banda ancha móvil, que dejamos aprobado también en el último presupuesto del PP con ese programa de 300x100 para llegar con 300 megas al 100% de los municipios. Y, sobre todo, explicando también que el PP en una provincia como Soria, con más de 22.500 pensionistas, es el que apuesta por la revalorización de las pensiones frente a un PSOE que las congeló».

También en este caso se tiene claro que más que una sopa de letras con nuevos partidos, se están contraponiendo dos formas de entender el futuro. «Es muy importante que cuando votemos sepamos qué es lo que estamos votando. Tenemos dos modelos, dos posibles presidentes, o Pedro Sánchez o Pablo Casado. Uno que pacta con los independentistas, con el PNV, con ERC, con Podemos», señala Cabezón en referencia a Sánchez, «y un PP centrado en la moderación y en el crecimiento económico».

«Si votamos a Pedro Sánchez sabemos que la caja única de la Seguridad Social se puede romper, que la financiación autonómica, que es muy necesaria para provincias como Soria va a depender del voto de los catalanes». Como ejemplo de la incidencia de determinadas políticas afirma que «en los últimos presupuestos que nos presentó (Sánchez), aunque no se aprobaron, llevaron 4.000 millones de euros a mayores para Cataluña y eso implica restarlo» para otros.

Desde las filas populares se plantea una campaña «explicando a los ciudadanos ese bagaje y la importancia de aglutinar el voto en torno al PP para que no gobierne la izquierda. Sobre todo, con la confianza que nos han dado siempre los ciudadanos de Soria». Para revalidarla se cuenta con «listas mezclando renovación con el trabajo que han venido desarrollando los diferentes puestos. Afrontamos con ganas, con ilusión y con un compromiso si cabe reforzado».

PODEMOS

Juan Carlos García, cabeza de lista de Podemos, arguye que su formación representa «la alternativa de futuro» al «bipartidismo» que ha llevado a Soria a «que sus representantes políticos solo busquen su prestigio dentro del partido». «Como joven que soy estoy conectado con Soria y queremos un futuro para la provincia». Para García, PP y PSOE han representado «lo peor para Soria en 40 años, una lucha de rojos y azules, mientras que nosotros buscamos un futuro articulado en tres ejes».

El primero de los ejes es el verde, que encarna «el sistema energético, en el que Soria tiene un papel fundamental, con energías sostenibles y limpias, alrededor de las cuales se puede crear empleo, y cada puesto de trabajo destruido en tema fósiles, que se cree un nuevo empleo en energías renovables».

El eje azul corresponde al agua. Podemos rechaza «la contaminación de los acuíferos y cuidar el agua potable de boca por ley, porque el agua es un derecho». En ganadería y agricultura, la formación morada apuesta por un uso extensivo, y un modelo familiar «con el esfuerzo de los trabajadores». La PAC debe ser «regulada» y rechazan las macrovaquerías. «Por ley, todos los agricultores y ganaderos deben cobrar los gastos de producción por ley».

Finalmente, el eje morado representa «llevar los servicios a todos los ayuntamientos, la sanidad y la educación, y que la ayuda a la dependencia sea con un sistema público».

En materia de infraestructuras, impulsarían una red de ferrocarriles y mejorar las redes viarias. «Transporte de personas y mercancías y que pasen por Soria, con reducciones fiscales para crear empresas». En internet, «garantía de que todas las poblaciones lo tengan y se pagaría mediante un copago de las operadoras», y los emprendedores deben tener «facilidades para instalarse en la provincia». La mujer debe «vertebrar la sociedad y todo el mundo rural». Podemos busca una Soria «que tenga futuro, presencia en la vida política en positivo, por eso nos manifestamos en Madrid».

CIUDADANOS

Ciudadanos «es el único partido de centro, regenerador y progresista que existe en la provincia». De esta manera presenta su formación el cabeza de lista al Congreso, Saturnino de Gregorio. «Tenemos la ilusión y las ganas de que el electorado nos dé su confianza para cambiar» una provincia que, «fruto del bipartidismo durante 40 años», está «donde está». Desde el punto de vista del candidato, el resultado electoral es «el último tren que podemos coger».

De manera general, el programa de Ciudadanos se basa en tres pilares: «la unidad de España», la «o división del Estado español»; la «regeneración política» (representada «por ejemplo en que los jueces y magistrados sean nombrados por mérito y capacidad y no por reparto político, en que se supriman los aforamientos»); y la «modernización, que consiste en adelgazar todo lo que es el sistema administrativo y burocrático de este país, en quitar cargos, cargos de confianza, políticos e incluso adelgazar la administración».

Apuntando en concreto a Soria «tenemos unas medidas muy específicas en la lucha contra la despoblación, que no las tiene ningún partido». Así, la «reducción del 60% del IRPFpara habitantes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes con una renta media inferior al 75% de la renta nacional y con una densidad de población inferior al 80%, que es muy aplicable para toda la provincia de Soria». Y, «proteger a las familias. El programa asume «equiparar las familias monoparentales y aquellas que tengan dos hijos con lo que son familias numerosas, para que tengan todos los mismos beneficios», indica De Gregorio.

De cara a las elecciones «espero que la gente sea sincera, que los candidatos sean sinceros, que dejen de prometer cosas que no van a conseguir». En Ciudadanos «no vamos a prometer nada, vamos a intentar conseguir y creo que lo vamos a conseguir».

PPSO

«La opción del voto más útil en estos momentos para la provincia de Soria». José Antonio de Miguel, el candidato de la PPSO al Congreso, define así el sentido de su formación. «Es el único partido soriano, que nuestro discurso está única y exclusivamente en clave soriana, es el único partido que en sus estatutos figura que el único objetivo principal y fundamental es la defensa de la provincia de Soria y de todos los sorianos». Tales son para De Miguel los motivos para votar a la PPSO. En cuanto a la utilidad, «hemos visto los resultados que pueden dar un voto como el canario». En este sentido, «un voto soriano de un diputado que no tenga que depender ni obedecer las directrices que siempre están por encima de las personas de un partido político y que se deba exclusivamente a los intereses de la provincia de Soria, creo que puede ser muy válido», apunta De Miguel.

El partido asume «todas las reivindicaciones» de la plataforma ciudadana Soria Ya, a cuyos miembros les abrió las listas, aunque declinaron. Son muchas las necesidades de Soria. «Necesitamos en primer lugar una fiscalidad diferenciada, esto es posible, hay territorios de España que la tienen». O sea, «pagar menos impuestos porque no tenemos los mismos servicios». Por ejemplo, «no tenemos ni siquiera internet en la mitad de la provincia» y «tenemos unas carreteras inseguras».

Reducción del IRPF, de las sucesiones y transmisiones y también del Impuesto sobre Sociedades, para que las empresas «puedan instalarse y generar puestos de trabajo». Menor fiscalidad para las empresas en Soria, a las que «tengan el domicilio fiscal en la provincia de Soria, no sólo el domicilio fiscal», indica De Miguel.

Junto a ello, «fondos especiales», finalistas para el territorio por parte de la UE, «que no pasen por otras administraciones», ya que «si no, no llegan». De Miguel apunta la necesidad de «planes específicos» a nivel autonómico, estatal y europeo, así como de poner en marcha «todas las infraestructuras» pendientes de las que se lleva años hablando, incluido un ferrocarril veloz a Madrid y Navarra, lo que implicaría la puesta en servicio de nuevo de la Soria-Castejón. Como novedad, la PPSO pone sobre la mesa el desdoblamiento de la N-234, de Soria a Burgos.

Mejor atención sanitaria, la cobertura farmacéutica en la provincia y más numerosos recursos para los mayores (residenciales y de ayuda a domicilio) son otros puntos del programa del partido.

De Miguel confía en que «nuestro mensaje llegue» en las elecciones y que el electorado sienta a la PPSO como el «voto más útil» de Soria para lograr representación.

VOX

Pese a los esfuerzos de este medio, resultó imposible contar con la candidata de la formación política Vox, Sara López Pérez, debido a la compleja y enrevesada tramitación del partido para poder recoger las opiniones de sus representantes políticos provinciales.