Soria aumenta su población por primera vez desde el año 2010

Por primera vez en mucho tiempo, casi una década, la provincia de Soria cerrará el año con un balance positivo en términos demográficos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer las cifras oficiales de población del año 2019 y la provincia logra ganar 36 habitantes. La despoblación da un ligero respiro a Soria gracias principalmente a la pujanza de la capital provincial que en el último año logró aumentar su padrón en 286 vecinos. Soria es, además, la única provincia de la Comunidad Autónoma que concluye el año con un saldo positivo.



Las cifras publicadas ayer por el INE hacen referencia al padrón oficial del municipio a fecha de uno de enero de 2019. Según esas cifras, Soria arrancó el presente año con 88.636 vecinos y aunque el dato sigue siendo exiguo son 36 vecinos más que el ejercicio anterior. Si el crecimiento es moderado, hay que destacar que es la primera vez que esta estadística refleja un aumento con respecto al año anterior desde el año 2010. En aquella anualidad Soria acreditó 95.258 vecinos, por los 95.101 del uno de enero de 2009. Desde el año 2010 el padrón municipal reflejó un progresivo declive demográfico cuyo punto más bajo se alcanzó el uno de enero de 2018 con 88.600 habitantes.



La provincia de Soria cuenta con 183 municipios y en 61 de ellos hubo una mejora en las cifras del padrón de al menos un habitante. Mientras, hay otros 21 municipios en los que se mantienen las cifras de población y en el lado negativo de la balanza, hubo 101 municipios de Soria que vieron como se reducía su cifra de habitantes en el último año.



Tal y como está referido con anterioridad, el motivo principal del aumento de la población en la provincia radica en el importante empuje de la capital de la provincia que entre 2018 y 2019 ganó 286 habitantes. El INE indica que las últimas cifras oficiales del padrón –hay que tener en cuenta que los municipios disponen de datos más actualizados que aún no tienen carácter oficial– de Soria elevan su población hasta los 39.398 vecinos. La capital no tenía una cifra tan alta en el patrón desde el año 2014. En relación con el total de la provincia, cabe destacar que los datos oficiales indican que el municipio de Soria acapara el 44,44% del total de las personas que residen en la provincia.



Desde el Ayuntamiento de Soria valoraron de forma postiva el incremento, aunque advirtieron de que «debemos ser también conscientes de que se tratan de datos estadísticos aislados que en ningún caso nos pueden hacer perder el foco en el grave problema de despoblación que sufre esta provincia y que debemos encarar con políticas públicas inversoras que ayuden a revertir la situación y paliar la situación de desequilibrio de Soria respecto a otros territorios». «Vamos a seguir trabajando para dinamizar Soria y convertirla en una tierra de oportunidades que atraiga población y que también consiga que los jóvenes se puedan quedar aquí. Nosotros lo seguiremos haciendo desde el Ayuntamiento y continuaremos siendo reivindicativos con las administraciones con mayor capacidad de inversión», explicaron.



En términos absolutos, otros municipios que registran subidas destacadas son Golmayo (58), Ólvega (30), Adradas (25) y Yanguas (21). En términos porcentuales, la mayor subida corresponde al municipio de Beratón que pasa de 29 a 47 habitantes, es decir, aumenta su padrón en un 62%. La alcaldesa del municipio, Carmen Lapeña, explicó que el aumento de poblacón se debe a que «hay gente que se ha animado a volver al pueblo, personas que le tienen cariño al municipio que estaban fuera». El motivo principal del regreso es «dar más vida al pueblo». «La mayoría proceden de zonas como Zaragoza, Tudela o Pamplona», explicó.



A pesar del aumento de población, el municipio no ha registro un aumento de los negocios y sigue padecencio carencias en materia de telecomunicaciones como internet o la señal de televisión. «El móvil por ejemplo se solucionó este verano, solo es una compañia, pero es que el fijo también está abandonado», comentó Lapeña. Beratón ofrece a sus habitantes un entorno natural idílico y un «clima fantástico sobre todo en verano». El pueblo situado a mayor altura de la provincia también suspira por la declaración del parque del Moncayo para dar un impulso al turismo de la zona y buscar que el crecimiento de población se mantenga en los años venideros. «Lo vamos a intentar», asegura su alcaldesa.

La radiografía demográfica de la provincia establece que solo hay once municipios con más de 1.000 habitantes. Se trata, por orden, de la capital, Almazán (5.489), El Burgo(4.940), Ólvega (3.656) , San Esteban (3.005), Ágreda (3.001), Golmayo (2.626), San Leonardo (2.044), Covaleda (1.680) , Arcos de Jalón (1.469) y Duruelo de la Sierra (1.090). Entre estas 11 localidades, que suponen solo el 6% de los municipios de Soria, acumulan 68.398 habitantes, es decir, el 77,1% de la población de la provincia.

En el extremo opuesto, cabe destacar que hay seis municipios que ni siquiera llegan a la decena de habitantes. Son Herrera (9), Quiñonería (9), La Riba de Escalote (9), Valdeprado (8), Villanueva de Gormaz (8) y Estepa de San Juan (7). Es la cara más amarga de la despoblación, pero no la única. En Soria hay un total de 116 municipios, es decir, el 63,38% de los territorios de la provincia, que no alcanza el centenar de habitante. Esto quiere decir que en seis de cada 10 municipios de Soria ni siquiera viven cien personas.



León y Zamora



El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer las cifras oficiales del Padrón municipal, que recogen los datos de población con fecha del 1 de enero del presente año. De acuerdo con estos datos, Castilla y León perdió en los últimos doce meses 9.616 personas, una reducción de habitantes que tuvo lugar en todas las provincias de la Comunidad, a excepción de Soria. Curiosamente ésta, tradicionalmente afectada por la despoblación, es la única que consiguió un balance positivo, aumentando en 36 sus habitantes totales.



En el caso de las ocho provincias restantes, aquellas que arrojaron datos negativos, la más afectada por la reducción de habitantes censados fue Zamora, con un 1,2% menos, que se traduce en un descenso de 2.010 personas. A continuación se sitúa León, que perdió un 0,8% de su población total. De este modo, ambas provincias se colocan con 172.539 y 460.001 habitantes respectivamente.



También acusa una notable reducción de sus habitantes la provincia de Palencia, en este caso de un 0,7% sobre las cifras de 2018, que se traducen en 1.055 personas menos que en dicho periodo. Ávila, por su parte, cifra su pérdida de habitantes en el medio punto porcentual y en los 858 abulenses menos. En cifras porcentuales muy similares se coloca la provincia de Salamanca, con una disminución del 0,4% y 1.354 habitantes.



Finalmente, las provincias que menos han acusado la reducción en el número de habitantes son Segovia, Valladolid y Burgos, que mantienen este descenso en torno al 0,1%. En número de personas, los datos son bastante contenidos y tan solo se contabilizaron unos saldos negativos de 213, 305 y 112 habitantes respectivamente.



De esta forma, la provincia que actualmente tiene más habitantes es Valladolid, seguida de León y Burgos. En el lado opuesto, las que disponen de menos población son Soria, Segovia y Palencia.En el total de la Comunidad, Castilla y León registró a principios de 2019 una población total de 2.399.548 habitantes. Con respecto al periodo anterior, este dato se vio reducido en 9.616 personas, muy cerca de los 0,4 puntos porcentuales negativos. No obstante, estos últimos datos siguen la tendencia de la última década, en la que la región ha mantenido una disminución constante en su censo de habitantes.



Los municipios de más de 20.000 habitantes concentraron el 52,4 % de la población, con 1.258.479 personas. En concreto, los núcleos con entre 20.001 y 50.000 habitantes sumaban 201.805 personas; los de entre 50.000 y 1 y 100.000, 313.910 vecinos; y los de más de 100.000, un total de 742.764. Los pueblos de menos de 101 habitantes concentran a 40.042 castellanos y leoneses; los de entre 101 y 500, a 256.284; y los de entre 501 y 1.000 a 146.314 personas. Asimismo, los pueblos con entre 1.001 y 2000 habitantes, suman 159.842 vecinos; los de entre 2.001 y 5.000, un total de 197.185; y los de 5.001 y 10.000, a 243.736. Por último, los de entre 10.001 y 20.000 concentran a 97.666 persona.



Con respecto al resto de comunidades y ciudades autónomas de España, Castilla y León, con una disminución del 0,39%, forma parte de los cinco territorios que sufren un crecimiento de población negativo. A ella se suman Asturias, Extremadura, Galicia y Ceuta.