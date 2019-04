«Soria avanza cuando gobernamos»

A sus 46 años, Javier Antón, busca repetir como diputado del Congreso después de vivir en primera persona una de las legislaturas más intensas de la época democrática. Confía en la buena marcha de los proyectos ya empezados y no escatimará esfuerzos para poder sacar adelante la reactivación de la Soria-Castejón. Durante la próxima legislatura pretende ser el mejor contacto de la provincia con el Gobierno para desbloquear iniciativas que ayuden al progreso de Soria.



Pregunta.-Las encuestas nos hablan de un triunfo claro del PSOE...



Respuesta.-Las encuestas pueden servir para orientar por donde va la intención de los ciudadanos, pero desde luego, viendo los fracasos de los últimos tiempos, tampoco son para fiarse. Creo que la clave va a estar en la participación y para eso el mensaje que estamos trasladando es que en estas elecciones nos jugamos mucho porque hay dos posibilidades, o continuamos con un Gobierno que piensa en las personas o llega el tripartito que ya vemos la experiencia en Andalucía y que, a nuestro juicio, significa un retroceso de 40 años en derechos.



P.-.¿Ha conseguido el PSOE de Soria que su mensaje traspase la capital?



R.-Poco a poco. El ejemplo es que por primera vez en la legislatura pasada conseguimos gobernar la Diputación y tener mayoría en los ayuntamientos. Gobernamos a la mayor parte de los ciudadanos. Creo que esa forma de trabajo, dando participación, viendo que somos personas cercanas que nos preocupamos, que reivindicamos a nuestros compañeros en Valladolid y Madrid para mejorar la situación de Soria, hace que la gente confíe más en nosotros.



P.-Ustedes defienden que a Soria le va mejor con el PSOE que con el PP, pero mucha gente piensa que son lo mismo



R.-Presupuestariamente, cuando ha gobernado el PP los millones de euros que se destinaban a la provincia eran los que eran y cada vez que ha gobernado el PSOE los presupuestos han subido significativamente. Además, se habla de Soria en el Gobierno, se han planteado cuestiones específicas de los problemas que tenemos aquí. El último ejemplo, y ahí donde sale el lema, es el borrador de presupuestos. PP y Cs, con la colaboración de los independentistas, lo bloquearon y había un incremento de más de 50 millones para Soria. Lo hemos visto con el trabajo de la delegada del Gobierno, el alcalde o el presidente de la Diputación. Había proyectos que estaban parados, se han desbloqueado y todos lo hemos podido comprobar. Los asuntos de Soria avanzan cuando gobernamos y cuando gobierna el PP se estancan. Eso no significa que estemos satisfechos. A veces nos dicen que somos iguales, creo que todos tenemos algo de culpa, pero hay unos más culpables que otros. Estoy convencido que el PP de Soria no se atreve a reivindicar como lo hacemos nosotros.



P.-Buena parte de los sorianos creen que sus políticos se olvidan de Soria una vez llegan a Madrid



R.-Nuestras preocupaciones no estaban en intentar conseguir una portavocía que te permita hacer más intervenciones en Pleno sino que nos dedicamos, casi al 90%, salvo las obligaciones que tenemos como parlamentarios, a trabajar por Soria. Preguntas parlamentarias, iniciativas y sobre todo abrir posibilidades de reuniones de nuestros representantes locales. Esa labor es la que más pongo en valor, para lo que más vale este representante allí.



P.-Si gobiernan de nuevo, ¿mantendrán el presupuesto presentado?



R.-Nuestra intención es mejorarlo porque seguramente hay matices. Desde luego ya tenemos un suelo que aspiramos a no perder. Desde luego aspiramos a repetir porque consideramos que son positivos, no solo por la inversión de Soria, sino por lo que significan respecto a las políticas sociales.



P.-La A-11, la A-15, ¿el cuento de nunca acabar?



R.-En materia de infraestructuras hay dos retos. Por un lado terminar lo que ya está empezado, impulsar lo que está a medias e intentar que haya un nivel de licitación importante sobre todo en los tramos que están paralizados de la A-11 y que comience la ejecución la A-15. También tenemos gran reto a medio plazo que es el ferroviario. Hemos visto cómo Europa ha diseñado líneas de transporte europeas que nos vuelven a rodear. La clave es que a medio plazo seamos capaces de unirnos a esas líneas, pensando sobre todo en el transporte de mercancías y unir Madrid con Castejón, a nuestro juicio, es fundamental. Sabemos que es una infraestructura que necesita de los estudios previos y analizar cuál es el coste, pero desde luego, como reto de sociedad, debe ser el siguiente.



P.-El PP les acusa de no gastar los 20 millones que se consiguieron para la A-15



R.-Hasta que no esté el proyecto adaptado no se puede licitar. En este momento, si que hay posibilidades de que antes de que termine el año se pueda licitar algún tramo. Hasta esa fecha, con la aprobación definitiva y adaptado a las nuevas exigencias de contratación, es imposible. Saben perfectamente que pusieron esa cantidad sabiendo que no se podía ejecutar. Podrán decirlo mil veces y las más serán mentira. No había posibilidad de ejecutar ni de adjudicar.



P.-Hablamos de la Soria-Castejón cuando en más de una década no hemos modernizado la Soria-Torralba...



R.-La modernización se inició, se hizo la mitad y se dejó adjudicada la otra mitad, con el PSOE. Hubo un cambio de Gobierno y durante los 8 años del PP la única inversión que se ha hecho en el tren es pagar 850.000 queso a Acciona para dejar de modernizarlo. Se ejecutó un poco y se desistió el contrato pagando el lucro cesante. Fue la única inversión. En apenas 6 meses, nosotros, con Adif y Renfe hemos estado en más de ocho ocasiones. Hemos conseguido que al menos la modernización continúe, porque entre que llega ese medio plazo, tiene que haber un tren digno. Es lo mismo, no habremos avanzado lo suficiente, pero unos damos unos pocos pasos y otros dan pasos hacia atrás.



P.-El PSOE presentó las directrices contra la despoblación, pero ni hubo dotación ni medidas concretas



R.-Se nos quedó el trabajo a medid, pero hay matices. Lo primero, no heredamos nada del PP. Tenían una encomienda del Conferencia de Presidentes para crear un comisionado y un informe. Cuando llegamos al poder por la moción nos encontramos el despacho vacío. En seis meses se ha presentado ese trabajo, no es a los aspiramos, queremos que esas líneas se traduzcan en programas específicos y en soluciones específicas. Hay dos cosas importantes, que me gusta destacar, para que la estrategia funcione debe haber una coordinación entre todas las administraciones, porque sino, vemos que hay planes que se quedan por camino. Luego está el tema de Europa, el trabajo desarrollado por el alcalde o Iratxe (García) ha conseguido ya que aparezcan esos fondos específicos, ese 5% de los Feder, para este tipo de territorios. Queda mucho por hacer, pero hemos conseguido que el tema esté en un Consejo de Ministros.

Otro aspecto importante es, como pasó hace unos años con el Medio Ambiente, es que se introduce la perspectiva demográfica para todos los pasos que de el Gobierno. . También otra cosa por encima de todo, los presupuestos. La discriminación presupuestaria tiene que ser positiva para nosotros es fundamental, no puede haber un reparto por población, tiene que haber una equidad. Aún así, hay que seguir trabajando, la próxima legislatura es clave.



P.-¿Apoya la fiscalidad diferenciada?



R.-Nosotros estamos de acuerdo con la discriminación fiscal, pero queremos que sea asociada al asentamiento de población, a la creación de puestos de trabajo. No me gustaría que las zonas despobladas fueran paraísos fiscales donde empresas fijen su sede social pero no creen empleo.



P.-¿Quién será el próximo presidente?



R.-Pedro Sánchez.



P.-¿Con acuerdo con los nacionalistas catalanes?



R.-Preferiría que no y por eso pedimos el voto. Hemos sido capaces gobernar con 84 diputados, si las encuestas aciertan, el reto será menor del que hemos tenido ahora. En cualquier caso, si hay partido que es capaz de dialogar, consensuar y hablar de todos los asuntos que haya que hablar es el PSOE.