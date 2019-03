Soria busca apoyos para conectar con la red europea de transporte

El Ayuntamiento de Soria acoge hoy una reunión de la denominada plataforma de la Soria-Castejón con la intención de sumar apoyos que permitan a los municipios por los que discurre el trazado sumarse a las grandes redes de transporte ferroviario europeas. La cita, a la que también se ha invitado a los principales municipios de la Soria-Torralba, pretende constituir un «frente común» en vistas a evitar el aislamiento de una zona de la que forman parte territorios de cuatro Comunidades Autónomas. «No puede ser que una vez más Soria se vuelva a quedar en ese rombo de la despoblación», aseguró ayer el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez.



El encuentro de hoy da continuidad a las reuniones mantenidas el año pasado y que por diferentes problemas no se había podido volver a convocar. Martínez incidió en que «parece que todo indica que el transporte de mercancías por ferrocarril va a ser el transporte de mercancías del futuro». En este contexto, el alcalde soriano recordó que «se están planificando» los «distintos corredores a nivel europeo que tienen que tener el visto bueno de los Estados». «En España se planifica un corredor atlántico y uno mediterráneo y ha habido una propuesta de ampliar el atlántico con la llamada vía suroeste que conecta prácticamente toda Galicia», explicó. El alcalde puso de manifiesto que la iniciativa cuenta con el respaldo de los Gobiernos de Castilla y León, Galicia, Navarra y Aragón y que también se plantea la conexión entre ambos corredores a través de la ‘Y vasca’. «Entendemos que si hablamos de despoblación y de generación de oportunidades en territorios con grandes desequilibrios estructurales, necesitamos hacer una apuesta también en lo que es la planificación futura del transporte de mercancías», remarcó.



«No puede ser que una vez más Soria vuelva a quedarse en ese rombo de la despoblación, que es el rombo de la despoblación precisamente a consecuencia de la falta de planificación de políticas e inversión pública en esos territorios», apuntó el alcalde. Martínez considera que «necesitamos alzar la voz» y que «si no somos capaces de hacerlos los ayuntamientos del entorno de la Soria-Castejón o de la Soria-Torralba, nadie lo va a hacer por nosotros». El alcalde considera que «es un buen momento» para «poner sobre la mesa la exigencia de compromisos políticos para que la Soria-Castejón y la Soria-Torralba sean una realidad, tanto en el transporte de mercancías como en el de viajeros». Martínez incidió en que la convocatoria se ha abierto a la Soria-Torralba porque «es importante para municipios como Medinaceli o Almazán».



«Veremos si somos capaces de constituir esa plataforma en defensa de esas dos líneas con un objetivo claro, la modernización y la puesta en servicio de un trazado que sirva para conectar el norte con el sur de Europa a través de una línea que no está cerrada sino en desuso». Martínez recalcó que la Soria-Castejón «tiene que tener futuro si queremos que el ferrocarril tenga futuro en esta ciudad y en esta provincia, además no solo son beneficios para Soria sino también para la Ribera Navarra, la Rioja o Guadalajara».



Martínez destacó que la vuelta a la actividad de la Soria-Castejón atañe a cuatro comunidades autónomas y apostó por «unificar el criterio de esas cuatro regiones». «Lamentablemente, ninguna de las comunidades, fundamentalmente Castilla y León, pero tampoco La Rioja o Navarra, están reivindicando lo suficiente esta línea».El alcalde capitalino insistió en que «creo que es necesario que, en paralelo a que apuesten por la vía suroeste de Galicia, que no vuelvan a desvertebrar esta provincia del resto de la Comunidad». «Que no nos pase como con la Alta Velocidad», reclamó. «Necesitamos tener esa conexión y es verdad que el corredor atlántico beneficia prácticamente a ocho provincias de la Comunidad, a todas menos a Soria», expuso. Martínez indicó que en la última reunión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con el titular de Fomento, José Luis Ábalos, se habló sobre esta posibilidad pero considera que «no fue con la suficiente fuerza». «No podemos quedarnos al margen de este nuevo trazado y de esta nueva oportunidad, conjuntamente con el ferrocarril hablamos de banda ancha, telecomunicaciones o electrificación, hay muchas cuestiones que van ligadas a esta planificación y, nunca mejor dicho, es un tren que no podemos perder».



El alcalde de Soria lamentó que, hasta ayer, todos los municipios implicados habían confirmado sus asistencia salvo dos ayuntamientos gobernados por el PP, Los Rábanos y Ólvega. «Lo que buscamos es la constitución de una plataforma o la forma jurídica que se quiera para tener una voz única y una interlocución directa con el ministerio que surja a partir del 28 de abril», subrayó. Para Martínez «nosotros tenemos que hacer los deberes primero y después buscar alianzas» con socios como la sociedad civil o los agentes económicos y sociales. «Creo que la iniciativa debe partir del punto de vista institucional y que la ciudadanía se vea representada con la defensa de unos intereses que van más allá de sus competencias para buscar el desarrollo de esos municipios», afirmó añadiendo que «en este caso creo que está claro, nadie ha alzado la voz por la Soria-Castejón y queda mucho para que cale en el resto de ámbitos, pero esto no es una guerra de Soria, es una guerra de cuatro Comunidades Autónomas».