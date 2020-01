Soria celebra San Antón entre benditos ladridos

La ermita de Santa Bárbara vivió ayer una de sus celebraciones más animadas y entrañables del año con permiso, por supuesto, de la propia advocación. Como todos los 17 de enero tocó celebrar la onomástica de San Antón o San Antonio Abad, patrón de los animales. Y como los tiempos cambian, las otrora sufridas caballerías y animales de tiro o carne dieron paso a perros, gatos, roedores y otros seres de pelo o pluma en una suerte de pacífica Arca de Noé.

Los actos comenzaron a las 19.00 horas con una eucaristía que dio paso a la bendición de bichos propiamente dicha. Aunque el icónico tocinillo de San Antón no anduvo por el templo, no faltaron congéneres cuadrúpedos para animar la celebración. Posteriormente llegó el momento de la bendición propiamente dicha, un acto en el que no faltaron las sonrisas entre los humanos. Los animales, sin embargo, se lo tomaron de distintas formas. Lo de ser aspergido por sorpresa y en pleno enero es algo que no gusta a todos los peludos.

Con mayoría absoluta de cánidos la bendición no tuvo más incidentes que algún ladrido y bastantes saludos entre colas oscilantes. Si al cerdito de San Antón y su campanilla les esperaba un incierto destino, ayer se mostró que en la Soria del siglo XXI algunos animales aman como uno más de la familia.