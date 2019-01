La provincia de Soria crecerá en 2018 un 3%, lo mismo que el conjunto de la Comunidad. Sin embargo, la desaceleración para este año será menor que la media, ya que la provincia soriana crecería un 2,4%. Estas son las estimaciones de Unicaja Banco en su publicación trimestral ‘Previsiones Económicas de Castilla y León’, realizado como en ediciones anteriores, por la sociedad de estudios del Grupo, Analistas.

En el tercer trimestre registró un avance del 3%, seis décimas menos que en el segundo por un empeoramiento del empleo y un tono más negativo del sector turístico, que recorta viajeros. Las exportaciones, la compra de viviendas y la creación de sociedades retroceden, mientras que aumentan las matriculaciones de vehículos. La provincia se coloca en los primeros lugares de crecimiento económico de la Comunidad Autónoma, por detrás de Valladolid y León e igualada en previsiones y resultados con Salamanca.

Por su parte, la economía regional crece en medio de notables desequilibrios y diferencias entre las provincias más dinámicas y las más retrasadas. Valladolid se consolida como la locomotora de Castilla y León con un incremento del 3,4% de su producto interior bruto sobre el de 2017 y amplía la brecha con el resto de las provincias. Unicaja corrige al alza sus previsiones económicas y estima que la Comunidad creció un 3% el año pasado y sufrirá una desaceleración en 2019 hasta el 2,3%.La estimación del servicio de estudios de la entidad andaluza supone nada menos que tres décimas más que el 2,7% previsto por la Junta en sus presupuestos de 2018.

La clave territorial de este notable avance está en el fuerte aumento de la actividad en el tercer trimestre de 2018 en León y en Valladolid, donde el indicador sintético de Unicaja sitúa incrementos del 3,5% en ambos casos.

«Para el conjunto de 2018, las previsiones apuntan a un incremento de la actividad en todas las provincias, con tasas de crecimiento que oscilarían entre el 2,2% de Ávila y el 3,4% de Valladolid», precisa el informe, que anticipa para 2019 «un incremento de la actividad algo más moderado, con tasas que podrían situarse entre el 1,7% de Ávila y Palencia y el 2,8% de León y Valladolid».

El informe revela que Castilla y León habría crecido el año pasado nada menos que cuatro décimas más que la media nacional tras un 2017 en el que la crisis agraria rebajó al 2,5% el PIB regional, según Unicaja, lo que representó cinco décimas menos que la nacional que se mantuvo en el 2,6%.

Este repunte del PIB deja a Valladolid (3,4%) y a León (3,1%) por encima de la media regional, a Soria (3%) y a Salamanca (3%) con el mismo crecimiento de Castilla y León (3%) y al resto por debajo. Por encima del avance nacional (2,6%) se encuentran también Burgos (2,7%) y Segovia (2,7%), y por debajo Ávila (2,2%), Palencia (2,3%) y Zamora (2,4%).

El mayor avance del tercer trimestre que reactiva la economía de Castilla y León se constata en el Encuesta de Población Activa y en los datos de afiliación. León y Valladolid registraron un incremento interanual del empleo con tasas del 7,1% y del 5,8% respectivamente, mientras que la afiliación a la Seguridad Social mostró un «generalizado incremento» con avances superiores al 2% en Salamanca, León y Soria.

La reactivación de la industria y la agricultura de la Comunidad contribuye repercute en el empleo. En el primer caso en la mayoría de las provincias, excepto en Salamanca y en el segundo en Valladolid, Ávila, Segovia, León y Burgos.

Castilla y León habrá crecido en 2018 siete décimas menos que la media mundial (3,7%). Su avance se habría debido, por el lado de la demanda, al repunte del 2,9% del consumo privado que habría crecido cuatro décimas sobre 2017, si bien el consumo de las administraciones públicas y la inversión moderaron su crecimiento hasta el 1,8% y el 4,6% respectivamente. Del lado de la demanda, ha influido poderosamente el repunte del 11,1% del sector primario, el incremento del 3,1% del sector servicios y el menos aumento (1,4%) de la industria.

Para este año, el informe de Unicaja rebaja al 2,3% la estimación por el crecimiento inferior de la demanda interna (consumo interno e inversión) y porque la industria apenas despega (1%) y los servicios se ralentizan (2,8%). Para el conjunto de España, el informe estima un 2,2%, la misma previsión que ha hecho el Gobierno en los Presupuestos del Estado, que representan dos décimas más que la media de la UE-27.

Las diferencias entre provincias ponen de manifiesto una vez más los desequilibrios en la Comunidad:

eÁVILA. La provincia abulense presenta las peores expectativas de crecimiento de la Comunidad autónoma, tanto en su estimación para cerrar 2018 con un 2,2% de aumento, como en la previsión de este año que Unicaja cree que será del 1,7%. En un caso y en otro, será el farolillo rojo de Castilla y León. Yeso a pesar de que en el tercer trimestre se anotó un 2,4%. Las claves de este menor crecimiento son varias: su cifra de ocupados cayó un 6% en el verano y el número de parados se mantuvo inalterable respecto de 2017. En turismo, la provincia abulense muestra «signos contrapuestos»: más viajeros alojados en establecimientos hoteleros y menos pernoctaciones, si bien el turismo rural registra una excelente posición. El sector inmobiliario gana peso por la compra de viviendas, pero la dinámica empresarial sufre un retroceso del 12,4% en la creación de sociedades.

eBURGOS. La provincia más industrial de la Comunidad crecerá un 2,7% en 2018 y cinco décimas menos este año. Aesta conclusión llega Unicaja en su indicador sintético, tras registrar un crecimiento del 2,8% en el tercer trimestre. Sus datos de empleo están en niveles de 2017 porque la pérdida de ocupados en los servicios y la construcción se ha visto compensada por un potente empuje industrial (11,1%) y el avance de la agricultura (10,4%). Las matriculaciones de vehículos, el saldo comercial exterior y el dinamismo inmobiliario han situado a Burgos en las medias de crecimiento de Castilla y León, que no es poco para una de las provincias locomotoras de la Comunidad.

eLEÓN. A pesar de la minería, la provincia leonesa vive una coyuntura alcista. Unicaja la sitúa como la de mayor crecimiento en el tercer trimestre y por eso augura que cerrará 2018 con un repunte del PIBdel 3,1%, sólo superada por Valladolid. Ypara este año estará en cabeza junto con la provincia vallisoletana, si se cumplen las estimaciones del informe.Ambas crecerán un 2,8%. Este diagnóstico positivo es posible por la «trayectoria muy favorable» del verano en el mercado laboral (un 7,1% más de empleo y la mayor disminución del paro en la región). La compra de viviendas de segunda mano, la matriculación de turismos y el gran crecimiento de las exportaciones suman en positivo, mientras que factores como el sector turístico no han funcionado como apuntaban las expectativas al ser la capital ciudad gastronómica.

ePALENCIA. La provincia palentina no está en su mejor momento. Junto a la abulense es la que menos crece. Las previsiones de Unicaja apuntan a que en 2018 su PIB habrá aumentado un 2,3%, siete décimas menos que la media regional y más de un punto que su vecina Valladolid. Y para este año el informe la sitúa en la cola del crecimiento regional con un 1,7% más que el pasado ejercicio. El descenso interanual del empleo en un 2,1% y una afiliación a la Seguridad Social similar a la de 2017 reflejan ese menor avance económico. Su caída del paro es consecuencia de la disminución de los activos. No obstante, la coyuntura turística ofrece luces y sombras. Aumentan los viajeros y las pernoctaciones hoteleras, pero la oferta y la demanda no hotelera cae. El comercio exterior anota el frenazo de la automoción, la matriculación de vehículos desciende y la inversión pública se desploma en un contexto de descenso del ritmo de crecimiento de sociedades mercantiles. Sin embargo, la actividad inmobiliaria anota un considerable aumento sobre todo por la compra de viviendas usadas.

eSALAMANCA. La provincia salmantina podría crecer un 3% en 2018, igual que Soria, en línea con la media regional y algo menos que León y Valladolid. Para este año, Unicaja prevé una desaceleración hasta el 2,4% tras un tercer trimestre del pasado año con un avance del 3,1%. El aumento de la afiliación a la Seguridad Social, el fuerte repunte de la matriculación de vehículos, el aumento de las pernoctaciones, el incremento de las exportaciones y el buen tono del mercado inmobiliario contribuyeron al avance de la actividad, si bien el PIB se vio mermado por la fuerte caída de las licitación de obra pública y la atonía en la creación de sociedades.

eSEGOVIA. La provincia segoviana está en la media de la Comunidad.El pasado ejercicio pudo haber crecido un 2,7% y para el actual, Unicaja prevé una desaceleración hasta el 2,3%. Los analistas destacan la evolución favorable de las exportaciones, que avanzaron un 5,6% hasta septiembre, y de la compra de viviendas que creció un 12,9% hasta octubre al igual que el incremento de hipotecas (19%). En positivo, actuó también el aumento de afiliados a la Seguridad Social y el avance de las matriculaciones. Por el contrario, la turística Segovia anota un descenso de viajeros, un estancamiento en las pernoctaciones y una disminución en la creación de sociedades.

eVALLADOLID. Lideró el pasado año el crecimiento en la región con un avance del PIB del 3,4% y lo liderará en éste, con un 2,8%, si se cumplen las estimaciones de Unicaja.Los analistas basan este diagnóstico en el buen tono del empleo, en el repunte de la actividad inmobiliaria y en el hecho de que en el tercer trimestre Valladolid creció un 3,5%. A pesar de todo, el recorte de las exportaciones por el frenazo de la automoción castiga a la provincia, de la misma manera que el turismo se estanca y la creación de sociedades disminuye. El sector inmobiliario hace su agosto con un avance del 18% en la compra de viviendas.

eZAMORA. Seguirá creciendo por debajo de la media;al menos en 2018 y en 2019, según Unicaja.La provincia zamorana aumento su PIB un 2,4% el año pasado y lo aumentará en un 1,9% este año. «Se ha observado un comportamiento menos favorable del empleo y de la demanda interna, si bien cabe destacar el impulso de la actividad hotelera. La favorable trayectoria de la demanda inmobiliaria y la dinámica empresarial». Y a esa conclusión llegan los analistas de la entidad financiera tras constatar un crecimiento del 2,5% en el tercer trimestre de 2018, un recorte del empleo en el verano y un aumento del paro. Matriculaciones de turismos y exportaciones registraron descensos, mientras que el sector turístico zamorano mostró un cierto dinamismo, tanto en viajeros como en pernoctaciones, y la dinámica de creación de empresas y la del sector inmobiliario fueron positivas.