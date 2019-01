Soria duplicará su potencia eólica en apenas cuatro años

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno contempla que para el año 2050 el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable, es decir, que a mediados de siglo la electricidad en este país deberá ser renovable en su totalidad. Restan 30 años para lograr el objetivo pero «Soria ya está preparada» para conseguirlo, apunta el presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, Apecyl, Javier Gracia, al menos en lo que respecta al sector eólico, que en unos cuatro o cinco años habrá duplicado su potencia gracias a la implantación de nuevos parques eólicos, pasando de los 1.178 megawatios actuales a más de 2.000. Esta vez Soria sí se ha subido a tiempo al tren del desarrollo.

En los últimos meses se han presentado unas 40 solicitudes de parques eólicos para instalarse en territorio soriano, proyectos que están ya en tramitación y cuya declaración de impacto ambiental podría tardar entre seis meses y un año. El paso siguiente llega con el trámite de la licencia de obra y por último la construcción del parque, un proceso que se alargará «unos cuatro o cinco años», apunta Gracia, para a partir de entonces comenzar a producir más de 2.000 megawatios, lo que previsiblemente no moverá a la provincia de su posición en el ranking de megawatios, actualmente por detrás de Burgos, ya que la escalada de potencia es una tendencia regional y nacional, buscando precisamente la preeminencia de las energías renovables.

«Ahora todos los fabricantes están centrados en suministrar a los parques eólicos de la última subasta, que tienen que montar antes de 2020. Son todos los del sur de la provincia que van primero y después el resto», señala el presidente de Apecyl, en referencia a los más de 250 megawatios previstos en la zona sur provincial. Lo habitual es que se empleen unos seis meses para construir un parque de 25 megawatios, es decir, unos diez aerogeneradores.

Y esto no es más que el principio porque la tónica será seguir creciendo en el sector y que también lo haga la potencia. «Se puede ir doblando», puntualiza Gracia.

La demanda empresarial existe, por un lado las que estaban esperando con proyectos en los cajones que ahora han rehecho y redefinido porque «eran con máquinas más antiguas», y las que han presentado iniciativas nuevas. La cuestión es que en la provincia se ha recibido solicitudes de empresas también internacionales dedicadas al sector eólico, pero también hay otras que se quieren subir al carro de las renovables e incorporarse al negocio de «generar, comprar y vender electricidad», señala Gracia, en referencia a Cepsa o Repsol. Además, buscan socios locales.

«Un buen negocio»

«Un parque eólico es un buen negocio», reconoce el presidente de Apecyl, poniendo de relieve que el precio se mueve en el mercado libre, con subastas cada hora.

De este y otros aspectos se trató el pasado jueves en Segovia, en la IX edición del Día Eólico, que tuvo lugar en el auditorio del Parador de Segovia. Uno de los platos fuertes fue la presencia del comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, quien habló de cómo se construye el precio de veta de la energía y de cómo se ha previsto en la UE las garantías de precios para que las infraestructuras sean financiables, «para disminuir al mínimo los riesgos del financiador», matiza, algo que «tranquiliza».

La intervención de Arias Cañete permitió a los asistentes a la jornada, organizada por Apecyl, descender sobre los contenidos de las directivas europeas que afectan al sector, resolviendo dudas y por lo tanto permitiendo «ir un paso por delante» sobre el futuro que se prepara en materia de energía eléctrica y renovables. Entre los asistentes también estuvieron el director del Mercado Ibérico de la Electricidad para España y Portugal y el responsable de Red Eléctrica, así como representantes del Centro de Energías Renovables, Ceder, de Lubia, y de la Universidad de Valladolid, con la que ya existe colaboración en el sector.

Entre los asuntos que se trataron en el encuentro, los ponentes abordaron la nueva regulación de cambio climático y transición energética, una propuesta para el nuevo mercado de la energía eléctrica, y cómo se configura la nueva directiva europea de energías renovables, con las perspectivas comunitarias para 2030.

En este marco, Gracia propuso que el próximo centro de control de energía eléctrica, un call center de la energía, se instale en Soria. En la comunidad de Castilla y León existen tres, el de León, con quien trabajan parques eólicos de Soria, y los de Burgos y Valladolid. Del mismo modo, la previsión es que la nueva cita del Día Eólico se celebre en Soria el año próximo.

Donde todavía queda por hacer en la provincia, como afirma el responsable de Apecyl, es en el subsector de las empresas de mantenimiento, con dos firmas que despegan con fuerza, como Codesian –nunca mejor dicho porque emplea drones para sus diagnósticos– y Corfri, «pero es un espacio a explotar y a las empresas tenemos que ayudarlas y recomendarlas». Gracia sostiene que es un nicho de mercado todavía por explotar en el que existen muchas posibilidades, no sólo para trabajar en la provincia sino con el objetivo de poder extender tentáculos al resto de territorios. «Hay economía circular en el sector y hay que favorecerlo», destaca el presidente de Apecyl, asociación que representa a los promotores ante las administraciones públicas y es el interlocutor de un sector de generación de electricidad a partir de la tecnología eólica que emplea a más de 4.500 personas y que ya ha invertido en Castilla y León más de 6.500 millones.