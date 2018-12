Soria se erige como destino turístico preferente para el próximo puente

Rozando el 100%. Así se encuentran ya las reservas de buena parte de los establecimientos hoteleros de la capital y de la provincia de Soria para los días centrales del Puente de la Constitución, viernes y sábado. La encuesta realizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) entre negocios de la capital y los de las principales localidades turísticas, como El Burgo de Osma, Berlanga y Vinuesa, indica que, salvo excepciones, los visitantes no pernoctarán en Soria durante todo el largo puente. De igual modo ocurre con las casas rurales, donde también se encuentran casi al 100% de ocupación, según asegura el presidente de la Asociación Turismo Rural en Soria (Tursoria), Dionisio Martínez.



La cercanía de las Navidades y el reciente Puente de Todos los Santos provocarán, dicen los hosteleros, que el visitante recorte su estancia. «Este puente se hace largo», confiesan algunos de los profesionales consultados, aunque los españoles siguen saliendo y consumiendo. De esta forma, los hosteleros consultados ya anticipan que la ocupación media de los cuatro días festivos ronda el 95% tanto en la capital como en la provincia, elevándose la correspondiente al viernes y sábado, que llega al 100% en muchos de los establecimientos sondeados.



También en los rurales, cuya ocupación casi plena confirma a Soria como uno de los principales destinos de los turistas españoles. Las reservas superan, pues, las realizadas el año pasado en las mismas fechas, cuando la media era de un 76% y, salvo contadas excepciones, muchos negocios confían en que aumenten estos últimos días.



En lo que respecta a las casas rurales, Dionisio Martínez, presidente de Tursoria, asegura que se está rozando el 100%, aunque «siempre hay alguna anulación de última hora y que no podremos cubrir», algo que al mismo tiempo reconoce que es algo inevitable. Explica que en el caso de las casas rurales este puente se llena «normalmente tres noches, cuatro días. Los clientes vienen ya el jueves y se van el domingo. No es como antes que venían desde el miércoles. Y ya es una noche menos». No obstante, reconoce que los puentes «es fácil llenar las casas rurales. Lo difícil es el resto del tiempo, y aún más si no tenemos ayuda de las instituciones». En cuanto al balance del año del turismo rural, señala que «la primavera ha sido más floja y el otoño se ha resentido por la falta de setas, aunque después ha repuntado. Y el verano depende de zonas. Más o menos estaremos en cifras similares a las del año pasado, incluso un poco más flojo. A su juicio, «la gente no termina de cuajar el concepto de casa rural, porque busca una casa de todo lujo pero a precio tirado. Damos un buen servicio y mucha calidad pero a precio asequible y eso es complicado conseguir que lo reconozca el cliente».



Como presidente de la Asociación Turismo Rural en Soria (Tursoria), que nació hace ya ocho años y aglutina a 220 casas rurales de la provincia, cree que falta promoción de algunas zonas por parte de las administraciones. «Encanto tenemos en todas las comarcas, pero es verdad que las zonas más emblemáticas, como Pinares con la Laguna Negra, o el Cañón del Río Lobos, funcionan mejor».



Madrid y Cataluña



Los turistas que visitarán Soria lo harán mayormente desde Madrid, Cataluña y País Vasco, aunque la capital de España se confirma como el gran potencial para el sector turístico de Soria.

Las parejas son, a decir de la encuesta realizada por Asohtur, los que encuentran tanto en la capital como en la provincia una oferta acorde con sus necesidades de ocio. Le siguen las familias y algún que otro grupo, mayormente de mediana y tercera edad.



Los visitantes suelen optar por cenar en aquellos establecimientos rurales en los que pernoctan, dicen los consultados, haciendo que los restaurantes de los mismos se encuentren ya llenos y confían en hacer lo propio con las comidas.



Los restaurantes

También los restaurantes de la capital, salvo excepciones, se muestran optimistas ante un puente para el que han reservado ya de media el 88% de sus plazas y esperan completar las pocas que faltan en los próximos días. Algunos de los establecimientos confiesan un 100% de ocupación y expresan, además, su satisfacción por las reservas ya realizadas «de aquí a Reyes», animadas por las comidas y cenas navideñas.



Además, los hosteleros confían en el tiempo para poder conseguir colgar el cartel de completo en un puente que siempre cumple con las expectativas del sector. Y es que las previsiones meteorológicas –que apuntan a días soleados y sin apenas viento– contribuirán a animar las reservas de última hora que tienen como aliciente una temporada micológica que debido a su retraso ha hecho que se alargue, mejorando además su producción notablemente debido a las condiciones del tiempo que hemos tenido durante las últimas semanas.