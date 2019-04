Soria es la provincia con menor inversión en el último medio siglo

Soria es la provincia donde menos se ha invertido en el último medio siglo tanto a título particular como institucional e incluyendo incluso la residencial. Sólo Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas y por tanto carentes de ‘provincia’, quedan por debajo. Teruel suele ser un espejo en el que mirarse pero queda seis posiciones por encima.

Esta aseveración nace del amplio informa de la Fundación BBVA El stock de capital en España y sus Comunidades Autónomas. Evolución de la edad media de las inversiones y envejecimiento del capital. Cuenta tanto con datos propios como del Instituto Nacional de Estadística (INE) y se ha publicado esta semana bajo la dirección de tres profesores de la Universidad de Valencia miembros junto a un cuarto responsable del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), por lo que guarda plena independencia con la provincia.

El informe estudia dos períodos. El primero, de 1964 a 1994, engloba el final de la dictadura, la Transición y la modernización de España. El segundo período, de 1995 a 2016 recoge la bonanza económica, la crisis y el comienzo de la recuperación. Pero a Soria le da igual. La inversión es mínima sea cual sea el plazo.

Por ejemplo en Madrid la inversión global suponía algo más de 14% del conjunto de España hasta 1994 y desde entonces crece hasta rebasar el 17%, mientras Barcelona baja del 14% al 13% en la comparación entre períodos. En la provincia de Soria rondará las dos milésimas y de forma estable.

El estudio destaca «la capacidad de atraer inversión de algunos territorios» como Madrid, Andalucía, Murcia o Baleares, donde la iniciativa pública o privada ha decidido gastar los cuartos. Por contra «pierden peso relativo de forma muy significativa Cataluña y el País Vasco», siempre considerando que se habla de forma proporcional al conjunto de España y no es términos absolutos. El descenso también, «aunque en menor medida, en Castilla y León» y otras Comunidades. Esto apunta a que el caso de Soria no es el de una isla en medio de la meseta, sino también a que los inversores no se sienten excesivamente atraídos por la Comunidad.

La población obviamente tiene que ver es este capítulo y el informe de la Fundación BBVA asevera que esta concentración de la inversión en determinados puntos, como ocurre en otros países, es patente. «Sin embargo, esa concentración, asociada en parte a la distinta dimensión de los territorios desde el punto de vista demográfico y económico está experimentando notables cambios», sostiene. Y es que no siempre se invierte en proporción a la población.

El trabajo recoge como ejemplo la proporción del PIB de cada territorio que acaba invirtiéndose en el mismo. Dada la movilidad del ahorro –por ejemplo, con la adquisición de una segunda vivienda en otra provincia– se advierte que los datos son permeables entre lo que genera y lo que se gasta en cada lugar.

En este caso vuelve a quedar patente que Soria, incluso en proporción a su PIB, no es una gran receptora de inversión. Desde mediados de los 60 a mediados de los 90 España reinvertía en sí misma 24,3 de cada cien euros de Producto Interior. En Soria sólo se quedaban 23,2, por debajo de la media nacional. Desde entonces las cifras se han aparejado. España revierte 24,6 euros de cada 100 mientras en Soria son 24,6. Esto se traduce en que en proporción a su riqueza, la inversión en Soria crece a más ritmo que en España pero sin llegar a alcanzarla... y sin entrar en consideraciones sobre cómo evoluciona esa riqueza en términos absolutos.

¿Dónde se invierte a lo grande en proporción a lo que tienen? En las dos últimas décadas Teruel, Huesca, Guadalajara y Valladolid se han situado en cabeza, siempre por encima de los 30 euros de cada 100 de reinversión. Las tornas cambian, eso sí, cuando se excluye de la estadística la inversión en vivienda. Soria no es de las provincias más caras y no fagocita un porcentaje tan alto del dinero de los ciudadanos como en otros lugares.

Sin contar el pago de viviendas se invierte el equivalente a un 16,6% de media en España durante las últimas dos décadas. En Soria la cifra se va a un 18,6%, la décimo cuarta más elevada de España. En términos sencillos, las cantidades que no hay que gastar en vivienda repercuten en que se puede invertir más en otras cuestiones. No todo es negro.

También destaca la alta cifra de capital neto nominal por soriano. Esta cifra engloba bienes residenciales, no residenciales e incluso I+D de la provincia divididos entre el número de personas. En 1995 ese monto equivalía a algo más de 56.000 euros cuando la media española apenas rebasaba los 50.000. En el reciente 2014 tocaban a 81.623 euros en bienes por soriano cuando correspondían 75.288 euros por español. Otra cosa es que hubiese menos personas entre las que dividir...

Aún así este dato no es del todo positivo según han denunciando numerosos colectivos e incluso instituciones. A la hora de pedir ayudas, los sorianos se consideran ricos y quedan fuera de algunas líneas que no tienen en cuenta, por ejemplo, la densidad de población y servicios.