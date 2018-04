Soria escenario de una serie, mejor idea para potenciar el desarrollo del medio rural

Soria 2049, una provincia despoblada donde apenas quedan dos habitantes, pero con ideas revolucionarias que van potenciando el territorio hasta conseguir que se convierta en un lugar atractivo al que todos quieren ir. Esa es la sinopsis de la serie elegida como mejor idea en el reto creativo para desarrollar el mundo rural despoblado a través de las entidades sociales, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona, que ayer se materializó en los espacios de El Hueco.

¿A quién no le gusta conocer los sitios de rodaje de sus series favoritas? Ese es el principal argumento que vendió el portavoz del grupo, Ramón Bromley, que sirvió de tirón a la idea, a la que los jóvenes estudiantes llegaron utilizando una metodología emprendedora, consistente en superar diferentes fases para convertir un problema en una oportunidad, inspirada por el coordinador de la jornada, el emprendedor en Silicon Valley Xavier Verdaguer.

Una idea la de estos seis chavales de los institutos Machado, Espino y Santa Catalina en El Burgo, quizá tan irrealizable como el argumento que plantea pero que puede tener su tirón como proyecto emprendedor -también tenían pensado cómo financiarse-, según entendió el jurado calificador y el público que también votó, aunque sus apoyos estuvieron muy igualados con el otro equipo finalista de los 24 que participaron en la actividad. En total, 170 chavales de varios institutos de Soria, El Burgo y San Esteban.

Hasta tal punto quedó igualado el resultado que el segundo equipo también viajará a Girona en junio para recibir el premio, según comunicó la directora de la Fundación, Mónica Margarit, ensalzando del mismo modo la idea de aprovechar la resina soriana, en una transformación de calidad, para que sea utilizada en la construcción de instrumentos musicales. Los arcos necesitan resina, destacó Guillermo Alemán, portavoz del grupo finalista, con participantes del Instituto Machado y de Las Ramblas de San Esteban.

La elección fue el colofón de la jornada en El Hueco, donde, a lo largo de tres horas, los estudiantes generaron ideas, eligieron las mejores, las pulieron y las comunicaron. El objetivo, enseñarles cómo se emprende para que puedan usar este método en su vida futura.

Ese fue precisamente el mensaje que lanzó el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, una entidad dedicada al desarrollo profesional y personal de los jóvenes. «Utilizad lo que habéis aprendido hoy y decidid según este método porque os dará buenos resultados», señaló Belil, destacando que esta es la segunda ocasión en la que la Fundación recala en Soria, dado el recibimiento y «entusiasmo» de la pasada edición, en la que estuvo presente la Reina Letizia.

Tormenta de ideas

Las ideas de la serie Soria 2049, centrada también en dignificar el trabajo y a la población del medio rural, y de la resina para la construcción de instrumentos, vinculada a cursos musicales en el entorno rural, fueron la cabeza visible de los más dispares proyectos, uno por cada uno de los 24 grupos formados entre estudiantes de distintos centros, desconocidos entre ellos, y que tuvieron que trabajar en equipo para buscar las soluciones al reto. La creación de casas rurales en núcleos despoblados, realización de productos autóctonos sorianos, carreras universitarias relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia, creación de aplicaciones y de redes sociales... Las propuestas fueron muy variadas, con el objetivo cumplido. «Nunca habíamos hecho nada así y es muy interesante. Muy útil», aseguraron los estudiantes sobre la metodología emprendedora, aunque reconociendo que algunas ideas «es difícil que se lleven a cabo, a no ser que tuviéramos ayuda y el Gobierno nos hiciera caso», matizaron.

La jornada en El Hueco reunió a más de 200 personas, entre ellas los representantes de las principales administraciones provinciales, en un acto, conducido por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega, que clausuró el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien manifestó que «Soria es una ciudad que quiere compartir y proyectarse a través del talento y el emprendimiento es nuestra principal preocupación, porque es lo que nos da optimismo y esperanza». En esa línea aseguró, «tenemos que ser optimistas pero necesitamos políticas públicas que corrijan el grado de desigualdad, si no no habrá igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes».

Un espíritu reivindicativo que compartió Antonio López Calvín, presidente de Cives Mundi, ONG que gestiona El Hueco, reclamando el impulso de medidas que reviertan la despoblación, como la necesidad de romper la brecha digital, apostando también por la presencia de la mujer y recordando, «si queremos un futuro es necesario promover empresas vinculados con sectores económicos que no sean sólo agricultura y ganadería».

López Calvín aseguró que «es el mejor momento para atraer talento a nuestros pueblos», pero para ello es necesario «el apoyo. Nuestra mejor energía es no sentirnos solos», sentenció.