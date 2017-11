«Soria se ha posicionado en un escenario internacional»

Uno de los puntos claves para luchar contra la despoblación es la generación de empleo. Con este fin nació Invest in Soria, un proyecto de atracción de empresas gestionado por FOES y bajo la dirección de Andrés Sienes. Hace justo una semana la iniciativa tuvo su primera misión comercial en Londres y las sensaciones son positivas. No obstante, Sienes apunta que la implantación de nuevas firmas en la provincia es una carrera de fondo.



Pregunta.- ¿Cuánto tiempo se lleva gestando Invest in Soria?



Respuesta.- El proyecto Invest in Soria como tal, comenzó el pasado mes de agosto de la mano del Plan de Dinamización Económica y Demográfica para la provincia de Soria. Sin embargo, desde FOES se lleva trabajando muchos meses para sentar las bases y las actuaciones del mencionado proyecto.



P.-¿Qué balance hace de la primera misión comercial en Londres?



R.-Podemos decir que ha sido un buen punto de partida y tenemos sensaciones muy favorables. La respuesta del público ha sido muy positiva y creemos, que, por primera vez, se ha posicionado en un escenario internacional a Soria como destino de inversión. Muchas de las personas que visitaron el stand de Invest in Soria se quedaron sorprendidas de una forma muy positiva de nuestra oferta y de las oportunidades que ofrecemos. En general hemos podido comprobar que contamos con una marca muy potente, con un mensaje y slogan que cala y que hay proyectos, inversores y consultores interesados en poner Soria en su agenda para posibles futuros desarrollos industriales. Hemos hecho contactos interesantes y esperamos que dentro de poco vayan dando sus frutos.



P.- ¿Cuáles son las siguientes ferias en las que se va a participar?



R.- Estamos barajando diferentes ferias y eventos donde participar porque existe una oferta muy variada de eventos de diferentes sectores en la escena mundial, pero de momento seguimos analizando las oportunidades que se ajusten más al producto que estamos ofreciendo.



P.- Una de las cuestiones planteadas en la presentación fue la necesidad de implicar a toda la sociedad en este proyecto. ¿Cómo se va a articular esta participación?



R.-Nosotros lo que proponemos es que todo aquel soriano que se mueva en cualquier ámbito empresarial y pueda tener contacto con personas interesadas en expandir su negocio o que estén buscando una nueva localización, tenga claro una serie de puntos sobre lo que puede ofrecer la provincia y así lo pueda comunicar a esas personas. Creemos que el contar con nuestros embajadores y con la sociedad soriana al completo facilita mucho el trabajo, como bien dijimos, nosotros no podemos ser omnipresentes para escuchar cualquier comentario ahí afuera, por lo tanto, la sociedad soriana como los futuros embajadores no solo tienen que ser nuestros ojos y oídos sino también los ojos y los oídos del futuro desarrollo de esta provincia



P.- ¿Se va a contar con una red estable o serán colaboraciones puntuales?



R.-Vamos a crear una red de comunicación con nuestros embajadores en la que ya estamos trabajando. Son sorianos que ‘creen’ en Soria y contamos de partida, con su entusiasmo por nuestra provincia. Esta colaboración será constante y estamos poniendo a su disposición las herramientas para que recuerden los puntos clave de nuestra oferta y que directamente nos entreguen el contacto una vez informado, para que nosotros no solo mimemos y proveamos a ese contacto con todas las facilidades e información a nuestro alcance, sino que también perseveraremos para hacer realidad ese proyecto en la provincia de Soria.



P.- La capital reclama un plan de captación de empresas para cuando el polígono de Valcorba esté terminado, ¿tiene sentido ese plan con todas administraciones o debería incluirse en Invest in Soria?



R.-Invest in Soria, es un proyecto de ámbito provincial, como bien lo especifica el epígrafe de captación de empresas del plan de Dinamización Económica y Demográfica para la provincia de Soria de la Junta, va a realizar captación de empresas incluyendo en su oferta a toda la provincia de Soria. El disponer de suelo industrial al lado del núcleo demográfico de la capital soriana solamente mejora nuestra propuesta de destino industrial como provincia ya que en muchas ocasiones las empresas eligen localizaciones cercanas a grandes núcleos de población. Sin embargo, Invest in Soria, atenderá desde un punto de vista neutral la localización de las empresas y ofertaremos esta localización de suelo industrial atendiendo, únicamente, las necesidades y preferencias de estas empresas en cualquier lugar de toda la provincia.



P.- ¿Cuándo estará terminado el catálogo del suelo industrial de la provincia?



R.-Seguimos trabajando en completar este catálogo. No nos ponemos fechas, aunque será próximamente, ya que queremos que sea un catálogo de calidad que nos sirva como una herramienta más para posicionar a Soria como destino de inversiones. La colaboración de los ayuntamientos está siendo óptima y seguimos trabajando con ellos para obtener toda la información posible.



P.- Hasta la fecha se han puesto en marcha varias iniciativas para captar empresas. ¿Qué tiene de diferente Invest? ¿por qué va a funcionar?



R.- No somos quien para juzgar proyectos pasados. Invest in Soria tiene enfrente una carrera de fondo, en la que estamos trabajando con mucho orgullo, ganas y positividad porque sabemos que tenemos una buena oferta como provincia con un horizonte como poco hasta 2020 que es hasta donde, de momento, llega el plan Soria. Sin embargo, en FOES, no nos fijamos esa fecha como terminación del proyecto y buscaremos recursos para continuar con éste más allá de 2020. Por lo tanto, seguiremos trabajando por y para Soria con ilusión y esfuerzo para conseguir el objetivo de atraer inversión y desarrollar la economía de la provincia. Cabe destacar que el presupuesto para 2018 de Invest in Soria representa un mero 0,5% del total del presupuesto del total del Plan Soria.



P.- ¿Cuándo se estima que podría haber algún resultado efectivo?



R.- No podemos tener una visión de corto plazo. Es evidente que el ciclo de captación e implementación de empresas no es de 1, 2 o 3 años. La captación de empresas tiene ciclos que superan los 6 años, desde el primer contacto hasta la puesta en marcha de los proyectos de inversión. Es difícil concretar una fecha y saber cuándo podremos celebrar el primer resultado efectivo de Invest in Soria. Tenemos que tener en cuenta que la implantación de una empresa es un proceso largo y que también influyenotros factores macroeconómicos que se escapan de nuestro control.



P.- ¿Cómo se estructura la Aceleradora Soriana de Inversiones?



R.- Tenemos previsto que se ponga en marcha en cuanto alguna empresa tenga la necesidad, sin embargo la estructura de la aceleradora y los servicios que va a ofrecer ya están definidos. ASI, la Aceleradora Soriana de Inversiones va a acompañar y a facilitara las nuevas inversiones la tramitación administrativa o presentación de documentos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Vamos a facilitar también el acceso a las subvenciones y a la ayuda empresarial proveniente de cualquier administración. Pretendemos proporcionar no solo el acceso y la interlocución con las administraciones públicas competentes para la tramitación del proyecto empresarial sino también con otras entidades de financiación de referencia. Este será un servicio gratuito de proyecto ‘Llave en Mano’ desde la búsqueda de suelo para la localización hasta la capacitación de los trabajadores. La aceleradora prestará su servicio gratuito a emprendimientos que generen 10 o más puestos de trabajo estables en la provincia.



P.-Una de las críticas que se ha hecho al proyecto es la referencia a la competitividad salarial de la provincia. ¿Se está vendiendo Soria como territorio de bajos salarios? ¿No puede acarrear precariedad?



R.-Lo que es polémica y precariedad es que nuestros jóvenes tengan que salir de la provincia por falta de oportunidades y que la población activa en Soria siga decreciendo debido también, a la pirámide demográfica a la que nos enfrentamos. Por supuesto, Invest in Soria no defiende la precariedad salarial y laboral. Sin embargo, sí destacamos el dato objetivo de que, comparado con otros territorios, Soria ofrece salarios competitivos a las nuevas empresas, asunto que es considerado como diferenciador no solamente por cualquier otra agencia de captación de empresas en el mundo que realiza la misma actividad que Invest in Soria, sino también por cualquier empresa buscando una nueva localización para realizar su labor. Queremos dejar claro que uno de nuestros objetivos es atraer empresas que no solamente creen puestos de trabajo, desarrollo económico y demográfico para Soria, sino que idealmente sean trabajos cualificados y de calidad.