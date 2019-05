La Soria Mediterránea celebra su 25 aniversario

Antonio Carrillo Soria

El idilio de Soria con la Dieta Mediterránea cumple 25 años de forma oficial de la mano de la Fundación Científica Caja Rural. El ejemplo tiene réplicas internacionales en diversas localidades y a partir de mañana será uno de los grandes alicientes del I Congreso de Aula Mediterránea y Vida Saludable.

El subtitulado ‘Ciclo de Jornadas de Innovación’, que se celebra en Aguadulce (Almería), recibirla al doctor Juan Manuel Ruiz Liso, encargado tanto de abrir la cita como de cerrar el primer día, dedicado a la ciencia. Habrá referencias a la alimentación, a los buenos datos de la salud de los sorianos y a cómo la Dieta Mediterránea va más allá de lo meramente gastronómico.

«Es una oportunidad de dar a conocer los datos positivos de nuestra provincia ligados con la alimentación, como la mayor esperanza de vida media española de los sorianos, la baja tasa de obesidad y sobrepeso infantil de nuestros escolares, las tasas más bajas de mortalidad en la actualidad por cáncer ligado a los alimentos, diabetes e Infarto de Miocardio, sin olvidar nuestras tasas de centenarios y otros temas de los que hablaré en este Congreso», resumió el doctor soriano a través de un comunicado.

Aún más, hay un pequeño hermanamiento en torno a un producto mediterráneo, aunque no se originase en el Mare Nostrum; almeriense por producción, aunque hoy en día la demanda sea mundial; y soriano en cierta medida gracias a la labor de un berlangués que lo descubrió. El tomate tendrá su cuota de protagonismo.

De hecho Ruiz Liso apuntó que «hay un punto afectivo entre ‘Almería: la provincia mundial del Tomate’ con más de 100 variedades cultivadas en su huerta y Fray Tomás de Berlanga como introductor del mismo en Europa en el siglo XVI». Aquellos frutos jugosos y de un color tentador que llegaron del nuevo mundo gracias a uno de los sorianos más internacionales ahora mueven buena parte de la economía almeriense.

Dentro de la labor de difusión de una dieta saludable emprendida hace un cuarto de siglo por la Fundación Científica Caja Rural destacan labores como los decálogos y publicaciones para poder incorporar unos sencillos consejos en los fogones del día a día. Precisamente la cita de Almería servirá para repartir el imán de nevera del Templo de la Salud Integral, que desde esta semana se puede recoger en las oficinas de Caja Rural, gratuito, especialmente recomendado para familias con escolares y adolescentes», recordó Ruiz Liso.

Por dar algunas pinceladas, en la cúspide se sitúa el aceite de oliva virgen sobre un frontispicio de ensaladas variadas, micología, jamón serrano, miel, vegetales de color, trufa, pescado blanco y azul, vino tinto, arroz, pollo y pavo sin piel, patatas, carnes de caza y cerdo magro, agua, frutos secos... En definitiva, productos saludables y que se suelen alejar de los elaborados industriales. Las columnas se asientan sobre basas de amistad y generosidad, elevando valores como el optimismo, la comunicación y la solidaridad. Siesta moderada y bailes clásicos figuran en las jambas, que no todo va a ser comer. Ejercicio físico diario, sostenibilidad ambiental y «alimentar la cultura del bienestar» son los cimientos de una obra muy visual que resume los valores de la Dieta –y de la cultura– Mediterránea.

Por otro lado pero sin salir del ámbito de esta iniciativa de alimentación saludable, la reunión intergubernamental de la Dieta Mediterránea de la Unesco se celebrará en Soria entre los días 2 y 4 de junio. Así, una vez más, la provincia se convertirá en epicentro de este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2013.

De esta forma, Soria vuelve a presumir de gastronomía y esta vez no sólo por sabrosa, sino también por saludable. Ahora que llega el calor, huertas como las del Ucero o la de Los Rábanos invitan a disfrutar de una buena ensalada o un gazpacho, unas legumbres, un arroz con pescado en buena compañía... En definitiva, de una dieta que marca la forma de vida y cuyos resultados han demostrado ser más que saludables.