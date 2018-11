La empresa Soria Natural, ubicada en Garray y con fábrica también en México, ha conseguido una de las siete autorizaciones concedidas por el Gobierno mexicano para la comercialización de productos que contengan cannabis. Se trata de la única con capital español ya que el resto son mexicanas –cuatro– y estadounidenses. Esta licencia permitirá a la firma soriana fabricar y comercializar en México cremas terapéuticas, suplementos alimenticios y medicamentos herbolarios.

«Puede ser una oportunidad increíble», reconoció a Heraldo-Diario de Soria desde México el consejero delegado de Soria Natural, Rafael Esteban Ollo. «Las perspectivas de crecimiento del mercado del cannabis en México y a nivel mundial es de miles de millones. Se supone que para 2020 este mercado de los productos hechos a base de cannabis va a superar al mercado farmacéutico», matizó el empresario. «Ahora mismo es una locura en los mercados de Norteamérica y Latinoamérica, creciendo muchísimo, con compañías norteamericanas, canadienses, que están cotizando en bolsa a unos valores que se salen de la escala, es un mercado inabarcable», añadió, de ahí la relevancia de esta autorización concedida a Soria Natural, a través de su filial Fitonat México.

En el país latinoamericano, la legislación les permite a partir de ahora fabricar desde suplementos alimenticios, alimentos propiamente dichos, y medicamentos herbolarios a base de cannabis. Con una ventaja añadida para Soria Natural y es que ya cuentan con participación en una compañía colombiana con licencia de cultivo y transformación, que es de donde se provisionará la firma soriana. La materia prima, por lo tanto, será colombiana. La colaboración con esta empresa comenzó a principios de año y después del verano formalizaron la participación.

«Primero arrancaremos en México pero nos iremos extendiendo por el resto de los países. En Colombia ya tenemos la compañía, y en Chile disponemos de la oportunidad de participar en otra compañía del mismo estilo que la colombiana. Esto va bastante rápido», aseguró Esteban Ollo.

El consejero delegado explicó que el cannabis es una planta medicinal con un efecto terapéutico «muy muy potente», atendiendo principalmente a dos ingredientes, los más conocidos, el cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC), aunque contiene más de 500 compuestos químicos diferentes, entre ellos al menos 113 cannabinoides.

«Se puede utilizar para un abanico de patologías inmenso. Es un ingrediente natural, que hay que tener cuidado con él porque tiene efectos psicoactivos pero carece de otra serie de efectos secundarios que puedan encontrarse en ciertos medicamentos químicos, al fin y al cabo es una planta medicinal. Es una planta muy activa pero que ofrece unos efectos increíbles para la salud», resaltó Esteban Ollo, quien recibió la autorización el pasado lunes en un acto organizado por la Secretaría de Salud de México, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris.

Adelantó que comenzarán la comercialización con una gama de aceites con contenido en CBD en diferentes proporciones, desde el 10% al 20%, así como una serie de cremas con efectos terapéuticos, para dolores articulares y para la reparación de la piel como cicatrices y heridas, también un aceite íntimo de aplicación tópica, y gominolas con contenido en cannabidiol, además de unas cápsulas de gelatina blanda, «para los que no les guste tomar el aceite directamente por su fuerte sabor». Otra variedad de cápsulas mezclarán este aceite rico en CBD con unos estratos vegetales, orientados a ciertas patologías como dolores articulares o del sistema nervioso como el insomnio.

Paralelamente, desde el mismo lunes en que les concedieron la autorización, comenzaron a desarrollar el programa de ensayos clínicos ya preparado para la elaboración de una serie de medicamentos herbolarios, «con unas indicaciones muy concretas que en México pueden tener una aceptación muy grande porque van dirigidas a patologías que ya son como una pandemia, caso de la diabetes o la obesidad», avanzó.

En total serán inicialmente 10 referencias en suplementos alimenticios y con posterioridad desarrollarán, probablemente, entre cuatro y seis medicamentos herbolarios. Todo ello fabricado en México.

La previsión es que la gama de suplementos alimenticios esté en el mercado en el mes de febrero del año que viene, «al menos las primeras referencias», ya que comenzarán ahora la importación y fabricación. Ypara la gama de medicamentos habrá que esperar al primer trimestre del año 2020, aproximadamente. Pero el laboratorio ya ha empezado a trabajar, matizó.

De hecho, llevan con este proyecto ya dos años. «Cuando el presidente de México decidió que quería poner el cannabis a disposición del público para que fuese de fácil acceso y de beneficio general, Cofepris se puso en contacto con nosotros y le explicamos en qué consistía. Nosotros tenemos en México el catálogo más amplio de medicamentos herbolarios que hay, con 120 registrados en Cofepris, con lo que ellos pensaron que éramos la compañía más autorizada para esto. Se empezó a desarrollar el borrador de la ley y se aprobó en el Congreso Mexicano, y hace una semana se publicó el reglamento con los Lineamientos definitivos –en materia de control sanitario de cannabis y sus derivados– para poder empezar a comercializarlo, pero llevamos dos años trabajando aquí en México», señaló Esteban Ollo.

En cuanto a facturación y empleo que este salto cualitativo supondrá, aún es pronto para hablar. «Es muy difícil porque acaba de empezar. Necesitamos un año para poder dimensionar de verdad qué va a suponer este mercado en México», apuntó el consejero delegado de Soria Natural, que en territorio mexicano cuenta con una plantilla de 40 personas trabajando.

Para la empresa «el salto es muy importante». «Llevamos en México bastantes años, pero el hecho de conseguir la primera licencia y que somos la única compañía de capital español nos ha dado una visibilidad que no hemos tenido en todo este tiempo. Ahora es una locura, no damos abasto a las llamadas y la repercusión», manifestó Esteban Ollo.

Por su parte, el comisionado Federal de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, calificó el momento de «histórico para México», ya que desde hace 90 años la comercialización, exportación e importación de productos con cannabis y sus derivados ha estado prohibida en el país.