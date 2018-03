«Soria necesita más infraestructuras pero como son pocos habitantes...»

Al actor Juan José Ballesta el tren hasta Soria le resultó «cómodo», aunque reconociendo que tuvo «suerte» porque ninguna avería ni retraso alteró el viaje que le permitió llegar al Cañuelo en la mañana de ayer para asistir a la presentación de las actividades del Club de Pesca Campano Soriano, quien había reclamado su presencia para hacer labores de heraldo en su XVI edición. La propuesta del club era precisamente que utilizara el tren para evidenciar las deficiencias del servicio.

«Soria necesita un poco más de infraestructuras, las tienen alrededor pero como son pocos habitantes por kilómetro cuadrado pues anda y que les den. Deberían recibir más inversión y que la gente tenga las mismas posibilidades», aseguró el protagonista de El Bola en el Casino Amistad Numancia, donde tuvo lugar la presentación de la campaña de pesca en Soria.

Ballesta aseguró que cuando le propusieron participar como heraldo del Club de Pesca y acudir en tren ni se lo pensó, «siempre que se puede hay que echar una mano», dijo el ganador de un Goya, un reconocido aficionado al arte de la caña, amor que le inculcó su padre y que él ha hecho también con su hijo.

A su llegada a la estación del Cañuelo, además de miembros de Club de Pesca, le estaban esperando una decena de integrantes de la plataforma Soria Ya, principalmente para agradecerle que accediera a utilizar el tren, sobre todo después de que la oferta hecha a los jugadores del Real Madrid en enero cayera en saco roto. «Me ha hecho mucha ilusión el recibimiento, yo soy alguien normal y corriente y el que me hayan recibido así está muy bien», afirmó Ballesta de la presencia de Soria Ya, que además le obsequió con productos de la tierra. Embutido, paté, vino, mantequilla, lo típico, señaló el portavoz de la plataforma ciudadana Goyo Sanz dio fe de la sorpresa del actor cuando les vio en el anden. «Ha tardado en salir y pensábamos que había perdido el tren, pero luego nos ha dicho que se había quedado dormido», comentó Sanz sobre el pequeño acto en el Cañuelo.

Un viaje durmiendo

Las tres horas que tarda el tren entre Chamartín y Soria son lo suficientemente largas como para tomar un descanso. «El viaje ha ido bien, me he quedado dormido, que me ha tenido que avisar el revisor, me ha dicho, chaval, que te están esperando, pero tranquilo que te esperan», contó el actor en tono jocoso, consciente de que viajar en la única línea de tren de la provincia tiene sus riesgos. El viernes pasado, hasta tres convoyes sufrieron retrasos, incluso de más de una hora.

Hoy regresará a Madrid también en tren, «en positivo», sin pensar en que cualquier incidencia puede ocurrir. «Si me toca pues pensaré que siempre me pasa algo», apuntó resignado, acostumbrado a que los aviones le jueguen malas pasadas en ese sentido. De hecho, reconoció, el tren es el medio de transporte que más le gusta.

Aunque no tanto como la pesca, una afición que practica con asiduidad y que ayer le llevó hasta Soria, adonde volverá el día 31 de marzo, fecha prevista para la celebración del campano soriano. «Yo voy de pesca desde pequeño, con mi padre, que también me traía a Soria, aunque yo ni me acuerdo. He venido pero con seis u ocho años», rememoró. Visto lo visto, «estoy flipando con las truchas de aquí», dijo, seguro que la provincia le verá practicando la pesca en más de una ocasión. «Ir de pesca me relaja, me gusta ir con los amigos y estar en contacto con la naturaleza», afirmó, poco antes de la presentación del campano soriano, a cuya cita acudió de la mano de Leonardo de la Fuente, colaborador de la sección de caza y pesca de El Mundo Castilla y León.

Idea del Club de Pesca

La idea de que llegara en tren se le ocurrió al Club de Pesca el Campano Soriano. «Somos conscientes de las carencias de esta provincia y era una manera de ayudar», apuntó su presidente, Diego González, quien se encargó de poner en antecedentes a Ballesta sobre la situación de un servicio ferroviario que deja mucho que desear.

«Le conté que hay una plataforma y que queríamos echarle una mano, y a todos los sorianos con esta reivindicación», añadió el responsable del club de pesca, una asociación que volverá a contar con el actor madrileño el día 31 cuando se celebre la cita del campano soriano en los distintos puntos del río Duero.