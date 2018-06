Soria oferta su potencialidad para atraer a multinacionales

La entidad pública empresarial Invest in Spain y la asociación Multinacionales extranjeras por Marca España, que reúne a las compañías que operan en el país, trabajan ya para tratar de atraer a este tipo de empresas a la provincia al objeto de propiciar desarrollo económico, por lo tanto empleo y población. Sus representantes conocieron ayer las potencialidades de la provincia de la mano de la Cámara de Comercio e Industria, que lleva ya tres años de contactos con estas entidades, de la Diputación, el Ayuntamiento y la sociedad de capital riesgo Soria Futuro.

En un mercado global en el que la competencia está en cualquier parte del mundo, la «carrera» que acaba de empezar, como la denominó el presidente cameral, Alberto Santamaría, trata de ofertar todos factores que pueden jugar a favor de la provincia. Tanto el director adjunto de Invest in Spain, Jesús Rubiera, como el presidente de Multinacionales extranjeras por marca España, Adolfo Aguilar, destacaron principalmente sus infraestructuras -hacia Madrid-, la disponibilidad de suelo industrial barato, seguridad jurídica y estabilidad del empleo en cuanto al arraigo del trabajador, a lo que el alcalde sumó la investigación que se desarrolla en Soria en materia de energías renovables -en el Ceder-, y en agroalimentación -a través del Centro Tecnológico de los Alimentos-, además de un puntal importante, «la calidad de vida», enfatizó Carlos Martínez, recordando además la oferta de las 155 hectáreas de suelo industrial en Valcorba.

«Cada vez es más difícil y no hay región del mundo que no esté peleando con todas sus fuerzas para atraer la inversión extranjera en versión sobre todo productiva que es la que genera riqueza, y Soria tiene mucho que ofrecer, las infraestructuras –dos horas a Madrid- son magníficas, y en una era comunicada no hace falta estar en el centro de los ejes de decisión», señaló Aguilar, quien añadió: «Mi recomendación para Soria es seguir apostando por una estrategia basada en el valor. Muchas regiones del mundo compiten en abaratamientos de costes, pero es mejor apostar por estrategias basadas en el crecimiento, orientado hacia el valor, la creatividad, la innovación», especificó.

Uno de los principales factores por los que las empresas invierten es «por la disponibilidad de coste de los recursos», apuntó Rubiera, y en ese sentido, añadió, «Soria tiene buenos recursos y a unos precios asequibles». «No se trata de crear una oferta low cost pero sí de proveer aquello que valoran las empresas hoy en día como es el capital humano, magníficos profesionales, seguramente muy motivados y con mucha estabilidad en el empleo», manifestó el director adjunto de Invest in Spain, entidad dependiente de ICEX-España Exportación e Inversiones.

Para constatar todas esas virtudes que atesora la provincia, la jornada de trabajo llevó a los representantes de estas instituciones y entidades a empresas como Aleia Roses y Plásticos Abc, multinacionales que fueron puestas como ejemplo de que la inversión extranjera también puede interesarse por Soria. «Invest in Spain y Multinacionales extranjeras por Marca España son dos instituciones que tienen mucho que decir y necesitan tener conocimiento de lo que pasa en Soria y de sus bondades y oportunidades de negocio», indicó el alcalde sobre el marco futuro de trabajo para poder implantar empresas en Soria.

La visita se produce como resultado del trabajo que ha venido realizando la Cámara de Soria en los últimos años, pero todavía habrá que esperar a ver consecuencias. «Este no es un trabajo fácil y que nadie espere resultados a corto plazo, que los tiempos de estudio de una inversión son largos, de media no bajan de los dos años y además no siempre después del esfuerzo realizado se consigue el éxito», puntualizó Rubiera. De cada 10.000 contactos internacionales que se establecen las estadísticas dicen que sólo 10 culminan con éxito.

Unos plazos largos pero que pueden verse en clave positiva por cuanto eso propicia la posibilidad de presentar «una buena oferta», según el presidente de Multinacionales extranjeras por Marca España, que destacó los incentivos económicos que ofrece Soria, «que son de los más altos de España».

En ese sentido, mencionó no osbante, que «esto es una guerra abierta. Las regiones a nivel mundial se ofrecen a través de asesores o como sitio atractivo para ubicar esa inversión. Es un ejercicio que hay que hacer a nivel local, en una actitud muy proactiva. Hay que dar argumentos a las compañías y si no te ofreces no serás el destino elegido, insistió Aguilar, quien mencionó la fuerte competencia del sudeste asiático, atrayendo inversión muy orientada a las nuevas tecnologías, «que es el futuro y es ahí donde hay que apostar. No hay que dejar pasar las oportunidades», añadió, recalcando el «compromiso fuerte de trabajar por este país» de empresas que cuando llegan a España lo hacen para quedarse. «No tienen un carácter oportunista», sino el objetivo de «ofrecer puestos de trabajo y generar riqueza en el territorio».

Eso es lo que busca Soria para su desarrollo y el asentamiento de la población. «Esperemos que la visita sea provechosa para crear las oportunidades con la vista puesta en el crecimiento de la provincia, que se rompa la tendencia que tenemos en población y se genere empleo», resumió el presidente de la Diputación, Luis Rey.

«Lo que les pedimos es que nos ayuden en el desarrollo de esta provincia y que sean capaces de atraer empresas para nuestra tierra», insistió en la misma línea el consejero delegado de Soria Futuro y director de Caja Rural, Domingo Barca, quien puso en valor el suelo industrial y los instrumentos financieros que puede ofrecer a las nuevas empresas. Recordó que Soria Futuro trabaja con cinco proyectos y dispone de versatilidad para darles cobertura.