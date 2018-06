Soria ostenta el primer puesto en el ranking de médicos por tarjeta sanitaria

El índice que determina el número de médicos por cada mil tarjetas sanitarias sitúa a Soria a la cabeza de Castilla y León con 4,2 facultativos a la hora de atender a los pacientes, por encima por lo tanto de la media regional que se queda en 3,4. Se trata de personal tanto de atención primaria como especializada y urgencias, tal y como recoge el informe hecho público ayer por la Consejería de Sanidad sobre los recursos sanitarios públicos correspondientes al balance de 2017. Los índices más bajos los ostenta Valladolid oeste con un 2,7.

Además se da el caso de que la tasa soriana ha crecido en términos interanuales puesto que eran 4,03 los médicos que en 2016 atendían por cada mil tarjetas sanitarias individuales.

La provincia de Soria se ubica en el primer puesto del ranking también atendiendo al conjunto del pesonal sanitario, es decir, tanto médicos como enfermeros. En el caso de estos últimos, existen 5,1 de estos profesionales por cada mil tarjetas, igualmente por encima de la media de la comunidad que llega a 4,3. El total del personal sanitario arroja una tasa de 13,03, lejos de los 10,7 del conjunto autonómico y del índice más bajo que es el de Valladolid oeste con un 8,6.

En lo que concierne al personal no sanitario, la atención es de 4,2 trabajadores en la provincia (la media regional es de 3,3). De este modo, se sitúa en el 17,3 el indicardor de personal de atención primaria, especializada y urgencias, tanto sanitario como de otra índole, que presta servicio en la sanidad de la provincia.

Los indicadores en concreto en atención primaria muestran 3,8 trabajadores sanitarios por cada mil tarjetas, también la más alta de Castilla y León, lo mismo que el 2 por mil de médicos, el 1,15 de pediatras y el 1,53 de enfermeros. Mientras que en especializada la ratio por cada mil tarjetas es de 9,4 en cuanto al personal sanitario en general, del 2,2 en médicos y del 3,5 en enfermería.

En el conjunto de Castilla y León son 33.455 las personas que trabajan en las instituciones sanitarias públicas, un 24,7% de ellas en atención primaria y el 74,4% en especializada, así como 1% en la Gerencia de Emergencias Sanitarias.

En la provincia de Soria, en atención primaria, la estructura de personal se mantiene respecto al año anterior con 340 trabajadores de personal sanitario, de los que en el año de referencia de 2017 había 333 efectivos y siete temporales. Se trata de 156 médicos de familia (de ellos 35 son de área) y 11 pediatras (seis de equipo y cinco de área), más otros seis médicos. En cuanto a enfermería, son 128 más seis matronas, además de 33 del resto del personal sanitario.

Así, el 50,9% son médicos de familia, otro 39,4% es personal de enfermería y un 7,9% corresponde al resto del personal sanitario. En lo que respecta al personal no sanitario (ninguno temporal), suman 79, hasta dar un total de 422 trabajadores en atención primaria, entre sanitarios y no sanitarios.

La atención especializada cuenta con 1.094 trabajadores en Soria, de los que 35 son temporales. Se corresponde con seis cargos directivos, 799 empleados como personal sanitario (35 son temporales) y 289 no sanitarios.

De los sanitarios, los médicos suman 194 (23 temporales) y 305 son enfermeros (seis temporales), hay ocho matronas y 292 de otro tipo de personal (seis temporales). El 24,3% son por lo tanto médicos, un porcentaje similar al del conjunto de la comunidad (24,9%) y el 39,2% están en enfermería, el mismo porcentaje que en la región. Otro 36,5% se corresponde con el resto de trabajadores sanitarios.

Respecto a recursos materiales en atención especializada, el informe hecho público por la Junta indica que el Complejo Asistencial de Soria cuenta con 325 camas, así como ocho quirófanos y cuatro paritorios instalados, el mismo número que para las salas dedicadas al trabajo de parto, el parto en sí y la posterior recuperación de la madre y el hijo. Cuenta con 65 locales de consulta, 23 puestos de hemodiálisis para enfermos crónicos y agudos y 20 puestos del hospital de día.

Además, Soria dispone de ocho ambulancias con unidad de soporte vital básico, otra más medicalizada de emergencias y una más con unidad de transporte interhospitalario.