Soria prevé la mejor cosecha de cereal de los últimos seis años

Aunque todavía es muy pronto para hablar de los resultados de la cosecha de esta temporada en Soria, dado el retraso que lleva por sus condiciones agronómicas, las perspectivas hasta el momento no podían ser mejor, dado que podría ser la mejor de los últimos seis años, con una producción de trigo de hasta un 2% superior a la media de los últimos 30 años, y de hasta un incremento de un 11% en el caso de la cebada. Y es que el campo soriano ha registrado hasta 75 litros por metro cuadrado en los últimos 30 días. En algunas de las comarcas más cerealísticas, como Campo de Gómara, Almazán o Soria las precipitaciones acumuladas han superado los 50 litros por metro cuadrado. No obstante, está por debajo de la media de los últimos treinta años, salvo en Pinares y Tierras Altas. Una temporada sólo superada por ahora por la de 2016, cuando se obtuvieron unos resultados de 419.148 toneladas de trigo y otras 349.336 de cebada, según los datos del Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León.

Los expertos calculan que la cosecha de trigo sólo lleva retraso, hasta once días, en la comarca de Tierras Altas, y que va hasta ocho días de adelanto en la comarca de Arcos de Jalón. La cebada va más adelantada en esa zona, así como en Soria, Almazán y El Burgo de Osma, si bien Tierras Altas también va con retraso de hasta ocho días. A este respecto, cabe destacar que este simulador se basa en los grados por día acumulados desde el inicio de la campaña y su comparación con el día promedio en el que se alcanzan estos mismos grados por día en la serie histórica.

Los últimos modelos agronómicos que ejecuta el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), publicados el pasado 18 de mayo, desvelan por ahora unos resultados más que optimistas para la cosecha en la provincia, con una producción hasta un 11% superior a la media de los últimos 30 años. Y es que estos simuladores que realiza el Itacyl en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de forma operativa y rutinaria para producir información sobre el estado de los cultivos a nivel regional desvelan un incremento de la cosecha de trigo un 2% con respecto a la media de los últimos 30 años, y de un 11% en la de cebada. No obstante, el sector acoge los datos «con mucha prudencia», dado que todavía quedan dos meses de temporada en una provincia como Soria. Así lo constató el gerente de Asaja Soria, Juan Francisco Barcones, quien reconoció que «las últimas precipitaciones le han venido al campo de maravilla porque se ha salvado la situación cuando estábamos a punto de morir», y aunque «las expectativas son buenas», hay que esperar a ver cómo evoluciona el mes de junio porque para que la cosecha se mantenga en ese nivel «necesitamos más agua, un clima suave y que no hiele».

Cabe mencionar que la evolución del rendimiento de la campaña está basado en la ejecución del modelo agronómico AquaCrop, una simulación de crecimiento de los cultivos desarrollado por la División de Tierras y Aguas de la FAO para abordar la seguridad alimentaria y evaluar el impacto del medio ambiente y la gestión de los cultivos sobre la producción. Cada día se ejecuta este modelo en una malla regular de dos kilómetros por dos kilómetros distribuida en todo el territorio de la Comunidad. Los datos climatológicos de entrada son los registrados hasta la fecha de ejecución y, hasta el final de campaña, los datos correspondientes a la serie histórica de los últimos 30 años. El promedio del conjunto de resultados en cada punto de ejecución se compara con la producción media obtenida con la climatología de los últimos 30 años.