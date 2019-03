Soria reconoció ayer al empresario olvegueño Emiliano Revilla con el Premio Numancia 2019, cuya primera edición se celebró ayer en un Centro Cultural Palacio de la Audiencia prácticamente abarrotado, con cerca de 500 espectadores pertenecientes a todos los ámbitos de la sociedad soriana. El industrial soriano ocupa así el primer lugar del escalafón de estos premios organizados por Heraldo Diario de Soria, debido a su «trayectoria empresarial y personal ejemplar», según el jurado, un galardón que entregó la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el presidente del Grupo Henneo, Fernando de Yarza, y la representante de Edigrup, Soledad Ulibarri.

El resto de galardones recayeron en Marian Arlegui, directora del Museo Numantino, en el apartado de Cultura;Marcos y Celia Chuliá, pilotos campeones del mundo de autogiro, en la modalidad del deporte; Ángel Hernández Ayllón, el padre Ángel, en el apartado de valores sociales, que se llevó una ovación atronadora; y Caja Rural de Soria, en el capítulo de Economía, cuyo premio recogió su presidente, Carlos Martínez Izquierdo.

En la entrega de los galardones las referencias a la libertad de Numancia, a la lucha contra la despoblación, uno de los grandes problemas de la provincia, las infraestructuras y las inversiones fueron constantes. En estos términos se expresó el presidente de la Diputación, Luis Rey, para quien «somos nosotros los que tenemos que sacar esta tierra adelante». Del mismo modo, Carlos Martínez Izquierdo, de Caja Rural, hizo un encendido alegato de las oportunidades que se presentan en Soria, lejos de victimismos, y puso la Caja como ejemplo de inversiones, de apoyo a la sociedad, y a los empresarios en el disparadero del emprendimiento, tal y como sucediera en su día con el propio Revilla.

La delegada del Gobierno en Castilla y León destacó el «momento especial» para los galardonados por sus «méritos contraídos durante mucho tiempo de trabajo, dedicación y esfuerzo, de pasión por hacer bien las cosas», además de destacar la apuesta del rotativo soriano, «que demuestra también en su día a día su ánimo por colaborar en la construcción de esta Soria del presente en su proyección de futuro».

Barcones expresó en su discurso el convencimiento de que Soria tiene «futuro». «No podemos por menos con un capital humano de tanto fuste como el que representan los galardonados de esta noche».

A Revilla lo definió «el empresario empresario más ilustre», y destacó «su tesón, la demostración de amor por su tierra, el empuje definitivo a proyectos que han generado aquí empleo, riqueza y mantenimiento de la población».

El industrial olvegueño agradeció toda las muestras de cariño de sus paisanos, en especial las del presidente de Caja Rural, cuando recordaron los inicios con una granja de cerdos de apenas 500 cabezas de ganado.

Del padre Ángel Barcones subrayó el entendimiento «de la esencia de la vida como servir a otros y hacer el bien. Lo demuestra en su parroquia y en el centro penitenciario de Soria en el que intenta que los que allí han llegado entiendan que no están solos, que el camino de una sociedad solidaria se forja con la suma de las conductas individuales y que por eso son importantes para el resto».

De Caja Rural expresó la percepción de «algo nuestro, de aquí y para la gente de aquí, la sentimos cerca, apoyando proyectos que nos interesan como provincia; le ponemos cara y sentimos que tiene alma. No es poca cosa cuando nos movemos en los procelosos recovecos del dinero»

Los premios en el capítulo deportivo para Celia y Marcos Chuliá como campeones de Europa y del mundo obedece a «la pasión que ponen por lo que hacen, volar. La aeronáutica no es un deporte de masas, no mueve dinero. Por eso tiene más mérito conseguir lo que han logrado, surcar como nadie los aires y con la única ayuda de su entusiasmo».

El Museo Numantino, que dirige Marian Arlegui, «cuida, guarda y expone la esencia de lo que fueron los que antaño habitaron las frías tierras que hoy ocupamos con el orgullo de sentirnos sus herederos. Su decisivo papel como fuente de conocimiento y también motor de desarrollo turístico lo hacen de sobra merecedor a esta distinción como nuestro mejor exponente cultural».

Y concluyó en destacar las cinco brillantes biografías, «cinco trayectorias intachables, cinco ejemplos a seguir cuando sintamos que nuestro entorno se tambalea, que la tierra se mueve a nuestro paso» porque «en tiempos de zozobra, de incertidumbre, gracias a ejemplos como estos, Soria puede mirar hacia delante con esperanza».