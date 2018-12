Soria redobla su apuesta por el sector turístico

El Ayuntamiento de Soria ha formalizado esta semana el contrato para la elaboración de un plan estratégico y de dinamización turística de la ciudad de Soria. El proceso de contratación se inició el pasado mes de junio y contó con la presencia de 11 licitadores. Finalmente, la firma Regio Plus Consulting será la encargada de elaborar un documento que será el que marque la hoja de ruta de la ciudad en el plan turístico en el horizonte 2018-2022. La redacción del Plan tendrá un coste para el Ayuntamiento de 11.800 euros y deberá estar concluido en el plazo de 4 meses.

Con el trámite de la formalización del contrato se concluye un proceso de contratación que se inició el pasado mes de junio con el inicio de la licitación. A principios de noviembre fue cuando el Ayuntamiento solicitó a Regio Plus la documentación relativa a la oferta presentada y ahora la adjudicación ya es definitiva. Según se establece en el pliego, la misión de la empresa será «identificar las líneas estratégicas y de actuación a seguir así como los proyectos y productos turísticos a implantar con el objeto de contribuir al desarrollo turístico de la ciudad».

El encargo de Plan está enfocado a que el documento resultante sirva como «marco general de actuación» en el ámbito turístico y para definir «un diagnóstico inicial, objetivos, estrategia y actuaciones prioritarias». El documento será la referencia para el desarrollo turístico de la ciudad hasta el año 2022 bajo el principio intentar un «posicionamiento innovador de Soria como destino turístico además de competitivo, rentable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente».

El primer trabajo que deberá hacer Regio Plus será un diagnóstico sobre la situación del turismo en la capital con el apoyo de los distintos agentes implicados. En el pliego se indica que «además de las aportaciones realizadas por el propio equipo de trabajo de la empresa adjudicataria, se estudiarán y en su caso se incorporarán todas aquellas propuestas recibidas, es decir, un modelo participativo, flexible y eminentemente dinámico y práctico».



El Plan de dinamización Turística debe contener varios aspectos claves. Además de los antecedentes y la situación actual, el documento debe marcar los objetivos así como los valores y señas de identidad de la ciudad, que deben servir como base de la estrategia competitiva, según refleja el pliego.



Aunque no es un documento completamente cerrado, desde el Ayuntamiento si se ofrece una serie de orientaciones a la firma sobre las acciones que se deberían desarrollar en la ciudad. En este ámbito destaca por ejemplo la mejora de las infraestructuras turísticas de la ciudad. «Debe incluir la propuesta de construcción y creación de nuevas, así como mejoras en las existentes tales como la señalización, accesibilidad, actuaciones en curso o ya iniciadas como la Soria Oculta, la rehabilitación de la muralla o aquellas otras planificadas». También se hace referencia a la puesta en valor de recursos y productos y a las campañas de promoción y marketing turístico.



Una de las cuestiones más novedosas es la que hace referencia a Smart City Turismo, un apartado dedicado a las propuestas específicas «a desarrollar en relación a las nuevas tecnologías como realidad aumentada, aplicaciones o vídeos». Por último, se pide el estudio de mejoras en las gestión, como la Certificación UNE ISO en Calidad Turística para las Oficinas de Turismo y la creación de nuevos productos turísticos.



Desde hace varios años, desde el equipo de Gobierno se ha apostado por el Turismo como herramienta para dinamizar y desarrollar la capital. Esa determinación se ha visto reflejada, por ejemplo, en el posicionamiento de la capital como sede de campeonatos deportivos de primer nivel y este año ha tenido un espaldarazo con la designación d e Soria como ciudad europea del deporte. La apuesta también se sirve del ingente patrimonio cultural y natural de la capital provincial.