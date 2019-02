Soria registra la tasa regional más alta de salmonela con 74 casos al año

Dolor de cabeza, de estómago, diarrea, náuseas, vómitos y la mayoría de las veces fiebre. El cuadro de síntomas que presenta la infección provocada por una bacteria salmonella, que alcanza en Soria la mayor tasa de toda Castilla y León con un 83,2 por cada 100.000 habitantes, según la información del Servicio de Epidemiología, de la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Junta de Castilla y León.

En la provincia se detectaron 74 casos en el último informe epidemiológico, correspondiente a 2017, fueron 77 en 2016 y un centenar en 2015. Un año antes se contabilizaron 69. Destacan las cifras de la provincia por su elevada tasa, ya que sólo Segovia se acerca con un 81,7. En el lado contrario están León, con una tasa del 16,01 o Palencia con un 29,9.

La bacteria salmonella comúnmente se encuentra en los alimentos como los huevos y productos derivados, carnes, aves, leche no pasteurizada y otros productos lácteos no pasteurizados como el queso. Para evitarlo, no consumir ni huevos ni carne cruda.

La provincia también encabeza el ranking regional en la enfermedad de la campilobacteriosis, con una tasa de 84,3 por cada 100.000 habitantes, en concreto 75 casos en el último informe epidemiológico realizado. Cifra similar a la de años precedentes con los 50 de 2016, 86 de 2015 o los 89 del año 2014. La campilobacteriosis es la enfermedad gastrointestinal más extendida en Europa y puede causar diarrea leve o severa, frecuentemente con fiebre y trazas de sangre en la materia fecal. Muchos animales, incluyendo los cerdos, el ganado, los perros y los pájaros (especialmente las aves de corral) portan el germen en sus intestinos.

Con todo, la cifra más alta de una enfermedad de las consideradas de declaración obligatoria –las de potencial transmisión– le corresponde a la gripe, que cada año afecta a cerca de un millar de personas en la provincia. En último informe indica que fueron 965 las que la padecieron, con una tasa por 100.000 habitantes de 1.085, de las más bajas en la comunidad, sólo mejorada por León con un 843,2.

En 2016 fueron 1.041 los casos contabilizados, 1.322 un año antes y 682 durante el ejercicio de 2014, tal y como se recoge en los informes epidemiológicos facilitados por la Junta de Castilla y León.

A lo largo de 2017 también se detectaron 78 casos de varicela en la provincia de Soria. A pesar de que pueda parecer una enfermedad más habitual en la población infantil, la estadística demuestra que la mayor incidencia se registra en pacientes de más de 60 años. Los datos regionales señalan que se detectaron 11 casos en personas de entre 65 y 70 años, 14 entre los de 70 y 75, de ahí a los 80 se vieron 24 afectados y entre 80 a los 85 años tenían otros 32 enfermos, mientras que 27 tenían más de 85 años.

Entre las enfermedades de declaración obligatoria, aquellas transmisibles que por su potencial epidémico representan un riesgo para la salud de la población, se encuentra la hidatidosis –provocada por las larvas de un tipo de tenia que se transmite por la ingestión de alimentos infectados–, que afectó en Soria a dos personas, los mismos que por infección gonocócica – infección de transmisión sexual– y también fueron dos los casos de paludismo, una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. Se trata de una enfermedad prevenible y curable.

Asimismo, se registraron tres nuevas infecciones por VIH/ sida, siete casos de parotiditis o paperas, cuyos síntomas son dolor y endurecimiento de la glándula parótida, fiebre, cansancio y malestar general, otros cinco de tuberculosis y cuatro de toxoplasmosis.

Del mismo modo, se produjeron tres casos de meningitis víricas, el tipo más común de meningitis, inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal. Por lo general, es menos grave que la meningitis bacteriana. De esta última se detectaron dos.

En cuanto al neumococo, streptococcus pneumoniae, un microorganismo patógeno capaz de causar en humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos, provocó 13 casos en la provincia en el año 2017. De hepatitis A fueron tres casos y uno de la C.