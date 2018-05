«Soria será la más beneficiada en el plan de la despoblación»

Percepciones encontradas en la reunión de ayer entre el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, y la Plataforma Soria Ya. Por un lado exponiendo lo conseguido en los cuatro meses y medio desde que se encontraron por primer vez y por otro lamentando que los asuntos importantes no hayan tenido la respuesta esperada a las peticiones.

«Hemos contestado a todas las preguntas de hace cuatro meses», destacó el secretario de Estado, explicando en concreto los diez puntos sobre los que, según dijo, «más se ha avanzado», al margen de otros temas «que no se pueden decir, en los que estamos trabajando, porque es mejor no hablar de ellos hasta que no estén solucionados».

Entre los aspectos abordados en el encuentro, la Estrategia frente al Reto Demográfico, un documento que Bermúdez de Castro avanzó que se dará a conocer en un mes y medio o dos meses y en el que están trabajando todas las comunidades afectadas junto con el Gobierno de España para que dé lugar a un plan genérico. «Soria se verá más beneficiada en ese documento de despoblación, sin ninguna duda. En este plan las que más se van a ver beneficiadas son las provincias con mayores problemas demográficos, y si es Soria, lógicamente será la que se vea mayormente beneficiada, como Cuenca y Teruel y otras en el conjunto de España», afirmó el secretario de Estado, quien, a falta de concretar más medidas, se refirió a algunas ya avanzadas como las ayudas a la vivienda en pequeños municipios, tarifas de bonificación de los autónomos o la previsión de invertir más de 500 millones para la banda ancha, que permitirá a los pueblos de Soria contar con ella antes de 2021, según fuentes del Gobierno.

Bermúdez de Castro recordó los compromisos adquiridos y ahora resueltos como la aprobación de la declaración de impacto ambiental de la autovía A-15 entre Fuensáuco y la variante de Ágreda, señalando que el Ministerio de Fomento trabaja para que en este año se proceda al cambio de los proyectos para adaptarlos a esa declaración. «Nos comprometimos a poner fechas de apertura de un par de tramos de la A-11 y está (en referencia a los de La Mallona-Venta Nueva y Santiuste-El Burgo, antes de que acabe 2018), también se está solucionando el problema de la cárcel de Soria y su colector, lo mismo en el polígono de Valcorba y estamos en ello», manifestó. «Quedan muchas cosas por hacer, por supuesto, pero no se puede decir que no hemos avanzado», recriminó respecto a las críticas de Soria Ya.

En esa línea se pronunció la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, quien enfatizó que «en cuatro meses no se resuelven todos los problemas de Soria», pero, aseguró, están trabajando con los distintos ministerios «intentando solucionar determinados temas», gracias a «la buena voluntad de la vicepresidenta».

Fue Salgueiro, junto con la subdelegada de Soria, Yolanda de Gregorio, la encargada de resumir, punto por punto, lo que consideran que se ha avanzado respecto a las peticiones de la plataforma reivindicativa. La delegada se refirió a la contratación de un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Duero en Soria, para facilitar las gestiones, a la aportación del 1,5% Cultural en Berlanga de Duero y Medinaceli, entre otras actuaciones en patrimonio, además de recordar el desbloqueo de la depuradora de Soria y el compromiso de apertura del Centro de Referencia Estatal con la oferta de 23 empleos públicos, así como la conexión con el AVE en Calatayud por autobús y las obras de los juzgados de El Burgo, ya en marcha.

De Gregorio repasó otras de las actuaciones como el impulso al Centro de los Alimentos de Soria y su colaboración con empresas, los contactos con el Museo del Prado para su participación en Numancia 2017, los caminos naturales con el compromiso del que discurre entre Valcorba y Ciria por 2,3 millones de euros, además de mencionar que Red Eléctrica Española está ya ejecutando las instalaciones que solicitó la Soria ¡Ya! entre Magaña y el Moncayo, entre otros aspectos que se trataron en el primer encuentro del mes de enero pasado.

A partir de ahora, «seguiremos trabajando y viniendo tantas veces como haga falta para intentar entre todos buscar soluciones», indicó Bermúdez de Castro, quien emplazó a la plataforma al mes de septiembre. «Hablamos constantemente y nuestra idea es juntarnos», recalcó el secretario de Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia.