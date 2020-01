Soria ultima el cambio de frecuencias en la TDT para dar espacio al 5G

La provincia de Soria está cerca de terminar el proceso de cambio de frecuencia de la TDT para la liberación del Segundo Dividendo Digital que permitirá el despliegue de la tecnología 5G. El proceso se ha ido desarrollando de forma escalonada en toda la provincia desde mediados del mes de septiembre y esta misma semana –la última ola arrancó el martes– y la previsión es que concluya–en este primer trimestre– con la adaptación de los 15 municipios que reciben su señal del área denominada Burgos Sur. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el proceso ha afectado a 46.013 personas que residen en 2.737 edificios de la provincia.



El proceso se inició a mediados del mes de septiembre de 2019 con 168 municipios de la provincia afectados. Según explicaron desde la Subdelegación, la primera oleada fue el 18 de septiembre. A partir de esa fecha, se inició la emisión en simultáneo en las frecuencias nueva y antigua en 168 municipios de la provincia que reciben la señal del área geográfica de Soria. En ellos, migraron dos frecuencias, lo que afectó a distintos canales de televisión. Por ello, las comunidades de propietarios de los edificios donde se tengan que realizar adaptaciones han tenido que , durante estos meses, realizar los cambios en sus sistemas de recepción de TDT para visualizar los canales en las nuevas frecuencias.



El 18 de septiembre los cambios afectaron a la zona geográfica denominada como Santa Ana que cubre un tercio de la provincia y que es de la mayor cobertura. El 12 de noviembre el cambio afectó a las zonas de Ágreda, Almazán, Ólvega, Aldea de San Esteban, Covaleda y el monte de las Ánimas –que cubre el barrio de San Pedro de la capital–. En el mes de diciembre el cambio llegó a San Pedro, Cabrejas del Pinar, Villar del Rïo, Borobia y Vinuesa y desde el pasado día 7 de enero el cambio está activo en Matamala de Almazán, Retortillo, Gómara y Monte Moedo. La previsión es que el cambio de frecuencias finalice a mediados de febrero.



Por otra parte, los restantes 15 municipios de la provincia harán el cambio a lo largo de este primer trimestre del año. En este caso se trata de los territorios que reciben la señala de televisión del área geográfica denominada como Burgos Sur. Se trata de Alcubilla de Avellaneda, Caracena, Carrascosa de Abajo, Castillejo de Robledo, Espeja de San Marcelino, Espejón, Fuentearmegil, Fuentecambrón, Langa de Duero, Liceras, Miño de San Esteban, Montejo de Tiermes, Nafría de Ucero, Santa María de las Hoyas y Ucero.

El proceso del Segundo Dividendo Digital no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas previstas por el Gobierno.

Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de entre cuatro y seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos.

El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G. Este proceso es muy similar al Primer Dividendo Digital de 2015. Se mantiene así la apuesta por situar a España entre los países líderes en el desarrollo de esta tecnología, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la aparición de innovaciones disruptivas.



Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 de junio la concesión directa de subvenciones por valor de 145 millones de euros, que serán gestionadas por la empresa pública Red.es.



Las ayudas irán destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el Segundo Dividendo Digital. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 euros y 677,95 euros, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio. Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020.