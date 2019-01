Soria, la única provincia de la región sin niño del año

Soria ha sido la única provincia de la comunidad autónoma donde no ha sido posible celebrar el nacimiento del primer niño del año, hasta el momento. Los bebés fueron llegando de forma paulatina en el resto de provincias de la región, el último en Valladolid, que se hizo esperar hasta las 12.50 horas, no así a Soria, donde al cierre de esta edición no se había registrado ningún alumbramiento en el primer día del año.

No obstante, no es la primera vez que se da esta circunstancia. En concreto, en 2016 el nacimiento del bebé que estrenaba el contador no llegó hasta el día 2 de enero, y en 2017 no fue hasta el día 3. Todo indica que en esta ocasión podría hacerse esperar igualmente ya que, según indicaron fuentes de la Junta de Castilla y León, en la jornada de ayer ni siquiera se había producido el ingreso de ninguna futura mamá.

El primer niño de 2018 sí llegó puntual a la cita, el 1 de enero, de madrugada, a las 3.10 horas. De hecho, se retrasó, porque, tal y como contó su madre en su momento, el nacimiento se preveía para el 27 o 28 de diciembre y el pequeño Manuel no llegó hasta que cambió el año.

Esto traza la imagen de la provincia más despoblada de España, con cero nacimientos en el primer día del año, marcando la diferencia con el resto de Castilla y León donde sí se ha podido abrir el estupendo ranking de alumbramientos.

A pesar de estos malos comienzos del año en lo que a natalidad se refiere, los datos de nacimientos registrados a lo largo de 2018 indican que las cifras se van manteniendo.

Tal y como indicaron desde la Junta de Castilla y León, durante el año que acaba de despedirse se produjeron 566 nacidos, que son exactamente siete más que en el ejercicio anterior, cuando sumaron 559 los bebés que nacieron en la provincia.

Los 566 bebés de 2018 fueron el resultado de 553 partos, contabilizándose 13 gemelares. En el año anterior los partos fueron 548, de los que 12 tuvieron carácter gemelar. En lo que a sexo se refiere, 295 fueron niñas y 271 niños, inclinando la balanza por las féminas, ya que un año antes las cifras eran más homogéneas. En 2017 nacieron 280 niñas y 279 niños.

Tampoco se pudo celebrar ningún nacimiento en el día 31 del pasado año por lo que el bebé considerado el último en nacer en 2018 en la provincia de Soria lo hizo el 30 de diciembre, concretamente a las 16.24 horas, y fue una niña, indicaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

En el conjunto de Castilla y León, el bebé segoviano Javier, que pesó al nacer 3,330 kilogramos, se erigió con el título de primer niño del año en la comunidad autónoma. El pequeño vino al mundo a la 1.02 horas, 62 minutos después de que se estrenara el nuevo año 2019.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, el crecimiento vegetativo de la población española (es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones) fue de –46.590 personas en los seis primeros meses de 2018.

Esta cifra, que es más negativa que la del mismo periodo de 2017, se debió tanto a la mayor mortalidad como a la menor natalidad registrada en el año.