Soria Ya acusa a la PPSO de usar sus lemas para «confundir» en la campaña

La plataforma Soria Ya mostró ayer su malestar por el diseño de la campaña electoral de la Plataforma por el Pueblo Soriano (PPSO) al utilizar frases como Soria tiene futuro, Soria quiere futuro o Soria Ya, eslóganes muy parecidos a los utilizados por el colectivo ciudadano. «Ha diseñado su estrategia electoral usando técnicas de diseño gráfico que buscan generar confusión entre sus destinatarios», aseguran en un comunicado. Para la plataforma «estos eslóganes han sido popularizados por la plataforma ciudadana y son claramente reconocibles por la ciudadanía como un grito con el que denunciar la situación de nuestra provincia. Estos hechos producen confusión, siendo muchas las personas que se han dirigido a miembros de la plataforma para informarse sobre si Soria Ya entra en campaña de la mano de PPSO», dijo.



Desde Soria Ya mostraron su «profundo» malestar por esta forma de manipular su nombre y mensaje reivindicativo en beneficio de una determinada formación electoral, y aclaró que es una plataforma ciudadana apartidista y que hasta la fecha, nunca ha entrado en el juego político de partidos, según recoge Ical.



Del mismo modo, Soria Ya tampoco permitirá que nadie, en este caso el partido fundado y presidido por José Antonio de Miguel Nieto, use su mensaje y su nombre de «esta manera malintencionada y partidista», con el único objetivo de crear confusión entre los votantes para hacerles creer que la plataforma Soria Ya apoya de alguna manera a PPSO.



Soria Ya anunció que se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas, y que considere necesarias, para que su nombre no sea utilizado en el beneficio de ningún partido. «Su trayectoria como plataforma ciudadana independiente es incontestable y no se va a ver menoscabada por intereses electorales particulares. El grito Soria Ya y la expresión Soria quiere futuro pertenecen a los sorianos y no se va a permitir que ningún partido político se apropie de los mismos en ningún caso», advirtió.



El presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, quiso aclarar que en ningún caso la publicidad remitida pretendía «usurpar ni confundir». «Usa unos eslóganes que no son de Soria Ya», remarca. «Hemos utilizado el lema Soria tiene futuro porque estamos convencidos de ello, las palabras o lemas, a no ser que estén registrados, no son patrimonio de nadie», insistió. De Miguel indicó que la campaña fue un encargo. «Yo solo soy un miembro más de la PPSO», asegura. «Nosotros lo que buscábamos era una campaña con un mensaje claro y conciso», comentó añadiendo que «defendemos lo mismo que Soria Ya e incluso les ofrecimos los puestos en nuestras listas, cuestión que rechazamos y respetamos, pero no estamos intentando confundir sino convencer».



«No usurpamos sus frases porque no son las mismas» reiteró el político remarcando que «en mi caso llevo defendiendo Soria desde que tengo uso de razón». «Con 23 años fundé el sindicato agrario Asaja, defiendo la provincia desde antes de que hubiera plataforma, tengo ideas propias y claras y pretendo luchar por lo que considero que es justo», subrayó. «Si les ha molestado lo siento, pero no tengo ninguna intención de buscar una confrontación con la plataforma», afirmó. «La PPSO ha estado en sus actos, y somos sorianos y tenemos la capacidad para defender Soria, pero las palabras y la defensa de Soria no son patrimonio de nadie».