Soria Ya aplaude a Teruel Existe, pero descarta presentarse el 10-N

La España Vaciada pone al Congreso en su punto de mira. Hartos de ninguneos y promesas incumplidadas, las reivindicaciones ciudadanas dan un salto adelante para tener influencia directa en las decisiones políticas. Teruel Existe, la organización más veterana, responderá al clamor social existente en su provincia y ayer anunció su intención de concurrir a las próximas elecciones generales del 10-N. Aunque será una candidatura «localista», en el caso de lograr representación la España Vaciada se colaría en las Cortes Generales. Desde Soria Ya ven con buenos ojos el paso dado aunque en su caso descartan concurrir ahora porque «no estamos preparados». El paso de Teruel Existe servirá como «termómetro» para medir el cabreo ciudadanos y las posibilidades del resto de organizaciones que forman parte de la España Vaciada.



La portavoz de Soria Ya y de la coordinadora de la España Vaciada, Vanesa García, aseguró que desde la plataforma soriana «estamos estudiando todas las opciones», pero que en este momento, y con las elecciones a menos de dos meses, «no estamos preparados». «No tenemos candidato, tiene que haber un liderazgo, nosotros ahora no, quizás en un futuro», aseguró. García insistió en que sería una decisión «muy precipitada» por parte de Soria Ya y reconoce que «nos falta preparación, hablamos de algo muy serio». Con estas consideraciones, volvió a recalcar que de cara a un futuro «no se descarta nada». Desde Soria Ya reconocen que hay multitud de ciudadanos que instan a la plataforma a considerar la posibilidad de presentarse como alternativa política, pero que «tenemos que darnos cuenta que hacer un partido político es algo muy serio».



Con respecto a la decisión de Teruel Existe de dar el salto a la política, desde Soria Ya lo ven de forma positiva y consideran que puede ser un «buen termómetro» para medir «el nivel de enfado» de la ciudadanía. García reconoce que el debate sobre su papel como acto político lleva bastante tiempo instalado en el seno de Teruel Existe y considera que ya tiene la suficiente experiencia como para afrontar el reto. Asimismo, advierte que desde la coordinadora de la España Vaciada se seguirá trabajando de forma conjunta e intensa para conseguir políticas efectivas en la lucha contra la despoblación.

Desde Soria Ya no tienen dudas de que la posible presencia de Teruel Existe en las Cortes puede «beneficiar» a la provincia y al conjunto de territorios de la España Vaciada. «A los partidos políticos puede entrarles el miedo, puede servir de aviso, para que se den cuenta de que ya no es una cuestión de cuatro o cinco partidos, pero que las personas tienen más dónde elegir», recalcó.



Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, explicó que el colectivo ha decidido intentar presentarse a las elecciones bajo la fórmula de agrupación de electores por lo que necesitan la firma del 1% del electorado de la provincia para avalar la candidatura y poder presentarse a las elecciones. «Si no nos avalan, no hay recorrido», advirtió. La decisión de Teruel Existe se comunicó al resto de integrantes de la coordinadora de la España Vaciada antes de dar a conocer su intención en una rueda de prensa celebrada en la mañana de ayer.



La plataforma turolense apuntó que se trata de una medida muy meditada tras años de reivindicación. «Después de 20 años en los que hemos tratado con cuatro presidentes de Gobierno, en los que hemos ido a Europa y hemos realizado más de 40 movilizaciones importantes hemos visto cómo te reciben, te escuchan, pero seguimos jodidos», comentó Gimeno. «Tanto trabajo no ha servido de mucho», criticó. En este sentido desde Teruel consideran que es un paso «importante», pero un «paso más» en su lucha por la provincia.



Gimeno quiso dejar claro también que el proyecto político de Teruel Existe nace «para defender Teruel» y que «es una decisión muy localista». «Queremos ser muy claro, no tiene que ver con la España Vaciada», aseguró el portavoz de Teruel Existe anunciando su voluntad de reclamar proyectos pendientes con Teruel desde hace más de 20 años «y que han sido publicados en el BOE». No obstante, también reconoce que entre las reivindicaciones también figura la aprobación de un Pacto de Estado para la lucha contra la despoblación y que la España Vaciada tendrán un aliado en Teruel Existe. «Soria y Teruel en esto somo uno, no cabe duda de que nuestra presencia puede ser un latigazo para el resto de partido y defenderemos a esa otra España», subrayó. Desde Teruel Existe recordaron por ejemplo el enorme rédito conseguido por Cantabria gracias al único diputado del Partido Regionalista Cántabro. «Es el momento, la gente está muy hastiada y los partidos lo único que hacen es echarse las culpas unos a otros», concluyó.