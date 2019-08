Soria Ya estima que un millar de sorianos saldrán hacia la marcha lenta

milagros hervada soria

Va a ser una cita multitudinaria, aunque no tanto como la de marzo, por razones obvias, en esta ocasión son tres las provincias organizadoras, Soria, Burgos y Valladolid, pero desde luego se va a dar visibilidad a su reivindicación de agilizar la ejecución de la Autovía del Duero. Desde la Plataforma Soria Ya estiman que serán un millar de sorianos los que participarán en la marcha lenta hacia la localidad burgalesa de Aranda de Duero, unos 200 vehículos, a tenor del pulso que han podido hacer estos últimos días a través de la mesa informativa instalada en el centro de la ciudad.

«De Soria calculamos unos mil, cerca del millar también de Peñafiel y de Aranda de Duero se espera también mucha gente en la lectura del manifiesto», explicó Vanesa García, una de las portavoces de la plataforma.

La marcha saldrá desde el aparcamiento de Los Pajaritos a las 10.00 horas y podrán sumarse desde los distintos pueblos que recorren la N-122 al paso de la comitiva. El ritmo será de 60 kilómetros por hora, una velocidad que ha marcado la Subdelegación del Gobierno en Soria para evitar el colapso total de la carretera. «Podríamos ir a 45 kilómetros por hora pero nos exigen ir a 60, a excepción del paso por las localidades», añadió García sobre las medidas de seguridad establecidas que marcan que en los tramos de autovía circularán únicamente por el carril derecho para dar opción al adelantamiento y no se permitirá la participación de vehículos pesados ni agrícolas.

En cuanto a la llegada a Aranda de Duero, que se prevé a las 13.00 horas, se hará a la plaza Mayor de la localidad, donde se leerá un manifiesto. Parte de él lo leerá Laura, miembro de la plataforma, y la intención de Soria Ya es que también se encarguen de ello Juan Antonio y Caty, el matrimonio de 85 y 79 años, respectivamente, que han realizado el recorrido desde Soria a pie en diferentes etapas y recibiendo el apoyo y cariño de muchos que se han encontrado por el camino. «Son un ejemplo para esa gente que se queja en los bares o en el salón de su casa. Destaca su valentía y tesón par que se vea que hay gente que todavía tiene ganas de luchar», señaló García sobre la pareja que ayer emprendió la última etapa desde Langa de Duero hasta Aranda, final de trayecto. «Nos gustaría que leyeran el manifiesto, se lo merecen, aunque ellos no quieren protagonismo. Pero gracias a ellos la convocatoria ha tenido más visibilidad», reconoció la portavoz.

Terminada la lectura del manifiesto, está organizada una gran paella para todos los asistentes. Sólo en Soria se vendieron ayer un centenar de papeletas, las mismas que en Peñafiel, si bien todavía hay posibilidad de seguir comprándolas esta mañana, según indicaron desde la organización.

Esta marcha lenta forma parte de una serie de movilizaciones que las plataformas seguirán convocando con el objetivo de que los responsables políticos «se den cuenta de que es mucho el enfado que tenemos todos, y que esta autovía beneficia a todos porque es un eje fundamental este-oeste por el que discurren 7.000 vehículos diarios», recalcó García sobre una movilización que espera una respuesta contundente de sorianos, burgaleses y vallisoletanos por la A-11 en esta convocatoria bajo el lema Al mismo ritmo que las obras.