Soria Ya exige a Ábalos celeridad para la A-11 y que no ignore la A-15

Una vez constituido el Gobierno, toca apretarle. Al menos eso entendió Soria Ya, plataforma que ayer registró un escrito para exigir una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La necesidad de agilizar al máximo la A-11 y rescatar la A-15 entre Soria y Tudela del olvido fueron los ejes de la protesta y una simbólica excavadora de juguete cedida por el Centro Comercial Camaretas añadió un punto de simpático retintín.

«Venimos hoy (por ayer) a entregar esta excavadora y un escrito para el señor Ábalos. Esto se tendría que haber hecho el 25 de agosto, que fue cuando hicimos la marcha lenta a Aranda, pero como no ha habido Gobierno se le va a entregar hoy», recordó el portavoz Toño Palomar. La cita tuvo réplica en Valladolid, donde los miembros de A-11 Pasos hicieron lo propio en la Delegación del Gobierno y también en Burgos se quisieron sumarse.

La principal reclamación es que la Autovía del Duero debe ser «una realidad, cuanto antes mejor. No puede ser que no sepamos nada de los tramos de Langa-Aranda, no puede ser que no sepamos nada del tramo de La Mallona hasta Los Rábanos y ni qué decir tiene la A-15, que ni está ni se le espera».

Palomar confirmó que «queremos reunirnos con él (Ábalos) para tratar siobre todo estos temas. Ya se los trasladamos cuando estuvo en Soria antes de verano». Ahora, que se presupone cierta estabilidad, «no podemos esperar. Esto tiene que desarrollarse lo antes posible. No podemos seguir años y años y años. Llevamos ya 26 años y no podemos más».

«Tiene que haber partidas más amplias» de los 100 millones de euros y «con 200 millones igual ni llegan si contamos la A-15». Por ello desde Soria Ya se espera «que haya voluntad política» y desde otros frentes así lo parece. «Por lo menos estuvo ayer el señor Mañueco aquí y parece que hay disposición a hacer proyectos que llevan estancados años y años. Pero como siempre las palabras las tenemos ahí pero los hechos hay que llevarlos a cabo».

Desde la plataforma «no exigimos plazos. Tienen que llevar su tramitación, pero esas tramitaciones se pueden acelerar y desarrollar. Ya está bien de estar a vueltas todo el día y ya no sólo con la autovía, con todo el tema de infraestructuras» en general, después de que tras años de promesas de las grandes «no se ha hecho niguna».

Algunas, de hecho, deberían ser cuestión de Estado. «La A-15 ni está ni se le espera. No sabemos nada de ella. Este tramo de la Autovía del Duero con la A-15 hasta Tudela de Ebro es un eje vertebrador no sólo de toda la Comunidad Autónoma sino de España. Une Portugal con Cataluña y creemos que es un eje importante que tiene que desarrollarse lo antes posible».

Esta reivindicación «que viene de la marcha lenta» de agosto de 2019 tendrá continuidad. «Tenemos pensado posiblemente hacer una marcha lenta hasta Valladolid y con el Ministerio tendremos que exigirles, mantener una reunión con ellos y exigirles que se agilice». Está aún por perfilar, pero se utilizaría para protestar ante el Gobierno.

En el ámbito autonómico «el señor Mañueco ya dijo que se quería reunir con la plataforma y estuvimos con él reunidos. Sí, él está dispuesto a reunirse con la plataforma las veces que haga falta y hay predisposición, pero las palabras ahí están y lo que se necesitan son hechos. Ayer (por el martes) tanto Diputación como Ayuntamiento parece que salieron contentos. Ya veremos».