Soria Ya: «Haríamos lo mismo que Teruel con cualquier color»

«Hubiéramos hecho lo mismo que Teruel Existe, facilitar un Gobierno fuese el que fuese, con cualquier color». Así de clara se mostró ayer desde Soria Ya la portavoz Vanessa García, quien insistió en que incluso antes de las elecciones las prioridades eran claras: contribuir a desatascar, a que hubiese Gobierno y presupuesto para trabajar.

«No nos pilla por sorpresa. Teruel Existe dijo antes de las elecciones que facilitaría la investidura fuese cual fuese el signo» en lugar de interferir. «Siempre vas a tener a la mitad del electorado enfadado. Si hablásemos de que estaba apoyando la investidura del señor Casado estaría la otra mitad igual. No nos pilla por sorpresa» reiteraron desde la plataforma soriana.

Lo que sorprende, de hecho, «es que la gente lo haya entendido al revés. Se necesitan presupuestos» para que la España Vaciada pueda recibir inversiones. Un nuevo bloqueo a una investidura, fuese del signo que fuese, supondría de facto dejar sin cuentas también al ejercicio 2020 y alargar la situación.

Por ello, una vez más y tantas como fuese necesario, García reiteró que «hay que dejar claro que lo que hace Teruel Existe es facilitar la formación de Gobierno. No es apoyar a ETA, no es apoyar la independencia de Cataluña ¿Pero quién no va a estar en contra de ETA? Con el independentismo habrá de todo, pero de lo que se trata es de facilitar que haya estabilidad» para revertir la situación en la España Vaciada.

De hecho, Soria Ya no es el primer ni el último colectivo ciudadano de lucha contra la despoblación que muestra de forma pública su apoyo a Teruel Existe, sin que por ahora se conozca ningún caso contrario al proceder de los turolenses. Además de Soria, asociaciones de Guadalajara y Toledo también respaldan a la decisión del diputado.

El acuerdo de investidura entre Teruel Existe y el PSOE es totalmente público y se puede consultar en la web de la plataforma. «Hemos incluido el acuerdo para que se genere un Pacto de Estado para la España Vaciada, con financiación, además de medidas concretas en diferentes ámbitos como las telecomunicaciones, estaciones de tren, agricultura...», señala Teruel Existe a través de este soporte.