Soria Ya insta a Sánchez a cumplir su compromiso con la despoblación

La plataforma ciudadana Soria Ya informó ayer que ha remitido una carta al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La misiva recuerda al líder socialista el compromiso que adquirió con la lucha contra la despoblación en su reciente visita a Soria, días antes de la moción de censura, y reclama que se agilicen las inversiones pendientes y se lancen medidas específicas para la provincia. Soria Ya apela a la «sensibilidad» del presidente para que «Soria no muera y muchas generaciones puedan encontrar un futuro en nuestra tierra».



En la carta, enviada ayer, la plataforma felicita a Sánchez y muestra su esperanza en que «en este tiempo nuevo que se abre para España la problemática de la despoblación se erija definitivamente en un asunto de Estado». «Creemos que ha llegado el momento de que se pase de las palabras a los hechos y se emprendan políticas decididas para hacer frente al reto demográfico», aseguran. En este contexto, Soria Ya expone, con cifras, la realidad de la provincia. «Soria es la única provincia que desde hace años no solo no llega a los 100.000 habitantes, sino que desde 2017 ni tan siquiera llega a los 89.000», indican.

Soria Ya apunta que Sánchez pudo conocer de primera mano esta problemática tras su paso por la reunión de primavera sobre emprendimiento social celebrada en El Hueco. «La densidad de población de Soria se queda en unos ínfimos 8,6 habitantes por kilómetro cuadrados, a una enorme distancia de la media nacional situada en los 92 habitantes por kilómetro». «Este paupérrimo índice no tiene visos de remontar de no actuar de manera urgente para revertir el que Soria continúe encarnando la zona cero de la despoblación en España», insisten. La plataforma recoge las propias palabras de Sánchez durante su visita a Soria para pedirle al presidente «que la repoblación sea una de las principales causas y banderas de su ejecutivo para que, como también afirmó en esta tierra, Soria tenga un futuro brillante».



Desde Soria Ya consideran que la provincia merece «un trato diferencial» que debe plasmarse en «medidas y líneas de ayudas específicas». «Entre otras acciones, apremian las inversiones para dotar a nuestro territorio de conexiones ágiles por carretera y ferrocarril, entre ellas la reapertura del a Soria-Castejón que usted citó», explica la plataforma dirigiéndose al propio Sánchez. Asimismo, Soria Ya reclama «bonificaciones fiscales para las empresas que apuesten por asentarse en Soria y ayudas a la natalidad y para el acceso a la vivienda dirigidas a jóvenes que deseen vivir en nuestros pueblos». La última petición va relacionado con la extensión de la banda ancha de internet con el objetivo de permitir «nuevas oportunidades de negocio en el medio rural».