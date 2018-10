Soria Ya llama a salir a la calle el 26 de octubre por una sanidad mejor

La plataforma Soria Ya prometió un «invierno caliente» y ya está comenzando a caldear el ambiente. Su primera acción reivindicativa tendrá lugar ya el próximo viernes 26 de octubre con una manifestación convocada en la capital en protesta «ante el estado crítico de la sanidad pública en nuestra provincia y para reclamar que se dote a nuestra tierra de las prestaciones y de los servicios necesarios», según destaca la plataforma.

Para la cita, a las 20.00 horas en la plaza San Esteban, la plataforma pide a los asistentes que acudan «vestidos de luto, o al menos de color oscuro», pues el lema de esta manifestación será De luto por la sanidad en Soria.

El colectivo ciudadano considera «inaceptable» que no se estén cubriendo las plazas vacantes de anestesistas, lo que está conllevando un aumento en las listas de espera quirúrgicas. «Es uno de los pilares del sistema sanitario por cuanto la falta de estos especialistas está imposibilitando que se programen intervenciones», denuncia. De las 11 plazas existentes, tres están vacantes y actualmente otro profesional más está de baja.

«¿Acaso los sorianos no tenemos derecho a ponernos enfermos y a que se nos atienda en nuestra tierra?», se pregunta la plataforma, asegurando que «cada año son más los pacientes sorianos que son derivados a otras provincias o comunidades para recibir tratamientos o pasar revisiones porque la provincia de Soria no dispone de las prestaciones necesarias. Tienen que soportar largos trayectos por carretera para que les atiendan en hospitales de Burgos, Madrid, Zaragoza o Logroño porque la Junta de Castilla y León no quiere invertir en sanidad en Soria», critican desde Soria Ya, calificando esta situación de «intolerable». Y se refiere expresamente a las listas de espera en los casos de intervenciones no urgentes, como es el caso de las operaciones de cataratas, que ante la falta de más profesionales se externalizan, firmando un concierto con un hospital privado de Madrid. «Nuevamente, los sorianos tienen que exponerse al peligro de la carretera y a soportar un viaje para intentar ganar en salud y en calidad de vida», recalca el colectivo.

El movimiento ciudadano exige a la Junta de Castilla y León «un compromiso serio» con el sistema sanitario de la provincia «y no migajas, que es lo que hemos recibido hasta ahora», añade, «porque mientras que para el hospital de Burgos se destinó una inversión inicial de más de mil millones, y luego tuvo un sobrecoste de 657 millones de euros, la ampliación y reforma del hospital Santa Bárbara de Soria apenas ha obtenido algo más de 27 millones y tras años de reclamaciones y esperas», concluye.