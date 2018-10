Soria Ya pide incentivos para captar médicos

La Plataforma Soria Ya llamó a la movilización pacífica mañana en defensa de la sanidad pública por el aumento imparable de las listas de espera, las derivaciones de pacientes a otras provincias o la falta de inversión en las infraestructuras hospitalarias y centros de salud.



El colectivo ciudadano apeló a la participación de todos los sorianos, que deberán vestir de riguroso luto, y agregó que sobran motivos para protestar por la falta de especialistas (cardiólogos, anestesistas, ginecólogos y radiólogos) y la demora del tiempo de espera para ser operado por la falta de los mismos.

«De los cinco quirófanos con los que cuenta el hospital Santa Bárbara sólo funciona uno y las operaciones de cataratas se derivan a otras provincias. Los políticos deben saber que no nos vamos a conformar con esta situación», indicó la portavoz, Vanesa García, para recordar, despúes, que Soria se tiene que conformar con las «migajas», es decir con cuatro millones de euros que le llegan a através del Plan Soria, que se aprobó para iniciativas que combatan la despoblación y no para inversión en el hospital, informa Ical.



La portavoz del movimiento señaló que la Administración autonómica debe poner soluciones a la falta de reposición de los profesionales que se han jubilado (300 en los últimos 15 años) con una falta «preocupante» sobre todo de anestesistas. Además, también critican que los sorianos deban ser derivados para la realización de cualquier prueba médica, ya que sólo en 2017 fueron 3.200 los pacientes derivados a otros centros sanitarios.



García le recordó a la Junta que en otras comunidades autónomas como Canarias o en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han aprobado incentivos económicos para los profesionales médicos que también se pueden implantar en Soria. «Igual no es solo por este motivo por el cual los médicos no quieren venir a Soria pero se debe intentar», alentó. El colectivo ciudadano medirá su «músculo» con esta manifestación que iniciará su recorrido en la plaza de San Esteban para finalizar en la delegación de la Junta con la lectura de un manifiesto. No descarta, en el caso de contar con el respaldo de la ciudadanía, organizar otra manifestación en Madrid para protestar por el estado de ostracismo al que las administraciones central y regional someten a este territorio. García invitó, además, al comercio soriano a cerrar sus comercios cinco minutos antes de que empiece la marcha con el fin de protestar por el estado de la sanidad soriana. Asimismo, reconoció que Soria ¡Ya! “hace política” pero no está adscrita a ningún partido político, por lo que es «objetiva y va contra uno y otro», refiriéndose al PP y al PSOE.