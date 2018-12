Soria Ya planea alianzas para nuevos actos reivindicativos

Cuando los ecos de la gran manifestación de la tarde del viernes todavía no se han apagado, la plataforma ciudadana Soria Ya, convocante del acto, ya está preparando sus próximos movimientos para continuar con su reivindicación por el futuro de la provincia. Una de las portavoces de la organización, Vanesa García, adelantó que en el mes de enero se entablarán conversaciones con entidades similares, como Teruel Existe, con el objetivo de celebrar un acto de protesta por el olvido institucional de provincias como Soria y Teruel. La intención es que ese posible evento se celebre en una gran ciudad con el objeto de obtener la mayor repercusión mediática posible.



Tras el éxito de la convocatoria del pasado viernes, García aseguró sentirse «super orgullosa y muy contenta» y considera que «a quién corresponda» debe de haber entendido que en Soria «estamos hartos». «Fue muy bonito, estaba subida al escenario y había gente hasta donde alcanzaba la vista, y luego el momento de las luces con los móviles fue muy especial», remarcó. La portavoz de Soria Ya afirma además que la gran respuesta de la ciudadanía «nos da muchas fuerzas para seguir». «Estamos muy orgullosos de Soria y ahora vamos a por la próxima», advirtió.



Con vistas en los próximos movimientos de la plataforma, García explicó que «tenemos pendientes reunirnos con plataformas de otras ciudades y ver si podemos realizar un acto de manera conjunta». García señaló que las reuniones se mantendrán con colectivos ciudadanos como Teruel Existe que están presentes en territorios que sufren problemas de despoblación, falta de infraestructuras y olvido institucional.



Uno de los ‘lunares’ del acto del viernes, es que las reivindicaciones de la ciudadanía de Soria encauzadas desde la plataforma apenas han tenido repercusión más allá de las fronteras de la provincias, según reconoció la propia García. «Es algo que nos cuesta mucho y la verdad es que es lo que más rabia da», subrayó. «Lo de ayer fue mucho para una ciudad como Soria, solo hay que ver las fotos o los vídeos», insistió. En este sentido, la idea inicial de Soria Ya es que el próximo acto, si hay acuerdo con otras entidades, se celebre fuera de Soria, en escenarios como pueden ser Madrid, Valladolid o Zaragoza, aunque de momento no se ha decidido ninguna ubicación.



Por último, desde Soria Ya descartan, por el momento, dar el salto de manera activa a la política, a pesar de que son muchos los simpatizantes de la plataforma que han instado a la participación de la entidad en los comicios autonómicos y nacionales. «La gente nos anima, pero no tenemos intención, ni siquiera somos una asociación, tocamos temas políticos, pero no somos políticos», comentó García.



Gobierno



La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró ayer que «soy soriana y entiendo perfectamente las reivindicaciones de la plataforma Soria Ya, es más, comparto la necesidad de que haya una discriminación positiva por parte de los gobiernos que sirva para compensar los desequilibrios que se han venido produciendo entre distintos territorios, no sólo de España, sino también dentro de Castilla y León». «La igualdad de derechos y de oportunidades de toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que se resida, es una de las batallas personales que siempre he mantenido y también uno de los motivos por los que me dedico a la política», recordó Barcones.



La representante del Ejecutivo central en la Comunidad apuntó que «en estos seis meses he hablado con todos los ministros y ministras y sus equipos ministeriales para hacerles ver la necesidad de actuar ya, de manera transversal, todos juntos, en zonas que, como Soria, ven peligrar su futuro» y añadió que «en estos seis meses hemos avanzado de forma significativa en asuntos enquistados en la provincia de Soria para generar nuevas oportunidades pero no quiero caer en la autocomplacencia en una tierra, la mía, Soria, que tienen tantas necesidades». Barcones también reconoció que «los procedimientos establecidos hacen que, a veces, por mucho impulso político que quieras dar a las actuaciones, todo vaya muy despacio». «Tenemos mucho camino por recorrer y comprometo todo mi trabajo para que sigamos avanzando, alentada por la sociedad soriana y por la plataforma Soria Ya , que canaliza este sentimiento que compartimos, el sentimiento de que esta tierra quiere tener futuro y va a luchar para que lo tenga», concluyó.



PSOE



El diputado del PSOE por Soria, Javier Antón, aseguró que el acto de la tarde del viernes fue «un éxito» tanto en la convocatoria como en la respuesta ciudadana. «El mensaje fue claro y contundente, no valen medias tintas», insistió. «Desde el PSOE la exigencia de la sociedad es la mejor pancarta que podemos presentar al Gobierno», insistió. Antón asume las reivindicaciones y considera que suponen «una ayuda y un refuerzo en la exigencia al Gobierno» pero recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no tiene mayoría absoluta, está en plena negociación de los Presupuestos y tiene que hacer frente a siete años de parálisis absoluta». «Lo más preocupante no ha sido la consignación presupuestaria, sino que la tramitación de los proyectos está parada o peor, como en el caso de la Soria-Torralba que se rescindió el contrato», comentó.



Antón remarcó que «entendemos perfectamente los gritos de la manifestación» y recuerda que «también tenemos familia fuera de la provincia que ha tenido dificultades para desarrollar su proyecto de vida en Soria». «Utilizaremos el mensaje para que el Gobierno entienda la situación», afirmó. El diputado socialista hizo suyas también las palabras del secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, esta misma semana para recordar que «todos somos un poco culpables, pero no todos tenemos la misma culpa».



PP



El diputado del PP por Soria, Jesús Posada, aseguró que «en parte» coincide con las reivindicaciones de Soria Ya aunque advirtió que «la fórmula para conseguir cosas no está en las manifestaciones, sino en el trabajo diario, con el Gobierno, con la Junta y con los sorianos». Posada desveló que la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, acudió a la manifestación, pero recalcó que «no basta con una manifestación de un día». «Sí que se consiguen cosas, aunque sea despacio», añadió. «Se han logrado cosas y lo importante es no tirar la toalla, desde el PP de Soria estamos concienciados en hacer todo lo que podamos», concluyó.